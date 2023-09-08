ວິທີແກ້ໄຂຊອບແວແຜນທຸລະກິດອັນດັບຕົ້ນ 5 ພື້ນຖານໃນເອີຣົບສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນດ້ານເທັກໂນໂລຢີ
ໃນໂລກເຄື່ອນໄຫວຂອງການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີ, ການມີແຜນທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສໍາຄັນ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຜນທີ່ຖະຫນົນ, ນໍາພາການເລີ່ມຕົ້ນໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫລີກລ້ຽງບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ເອີຣົບ, ເປັນສູນກາງຂອງນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂຊອບແວແຜນທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີ. ທີ່ນີ້, ພວກເຮົາຈະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນ XNUMX ວິທີແກ້ໄຂຊອບແວແຜນທຸລະກິດຊັ້ນນໍາໃນເອີຣົບທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີນໍາທາງໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ.
ຫນ້າທໍາອິດໃນບັນຊີລາຍຊື່ແມ່ນ Upmetrics, ການແກ້ໄຂຊອບແວໃນອັງກິດທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການໂຕ້ຕອບຜູ້ເປັນມິດແລະຄຸນສົມບັດທີ່ສົມບູນແບບຂອງມັນ. ມັນສະຫນອງການອະເຣຂອງເຄື່ອງມື, ລວມທັງການຄາດຄະເນທາງດ້ານການເງິນ, ການວິເຄາະທຸລະກິດ, ແລະການສ້າງ pitch deck. ຊອບແວຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບທີມງານທີ່ເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Upmetrics ສະຫນອງແມ່ແບບສະເພາະອຸດສາຫະກໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອປັບແຜນການທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ.
ຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາມີ Tarkenton GoSmallBiz, ການແກ້ໄຂຊອບແວຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ. ມັນສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຈາກການຂຽນແຜນທຸລະກິດເຖິງ CRM ແລະການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ. ສິ່ງທີ່ກໍານົດ Tarkenton GoSmallBiz ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການສຶກສາຂອງຕົນ. ຊອບແວປະກອບມີຫ້ອງສະຫມຸດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນການສຶກສາ, ໃຫ້ startups ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວາງແຜນທຸລະກິດແລະການຄຸ້ມຄອງ. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ສ້າງແຜນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອັນທີສາມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ iPlanner.NET, ການແກ້ໄຂຊອບແວຈາກ Estonia. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມງ່າຍດາຍແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ, iPlanner.NET ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງແຜນທຸລະກິດທີ່ກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ມີ frills. ຊອບແວໄດ້ສະເຫນີຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫນ້ອຍລົງສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຄັ້ງທໍາອິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, iPlanner.NET ສະຫນອງເຄື່ອງມືການຄາດຄະເນທາງດ້ານການເງິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງແຜນທີ່ໃນອະນາຄົດທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ສີ່, ພວກເຮົາມີ StratPad, ການແກ້ໄຂຊອບແວໃນອັງກິດ. StratPad ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການສຸມໃສ່ຍຸດທະສາດຂອງຕົນ. ຊອບແວແນະນໍາການເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການສ້າງແຜນທຸລະກິດຍຸດທະສາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍານົດວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ແລະຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. StratPad ຍັງສະຫນອງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ລວມທັງການຄາດຄະເນທາງດ້ານການເງິນແລະການຕິດຕາມການປະຕິບັດ. ການສຸມໃສ່ຍຸດທະສາດນີ້ເຮັດໃຫ້ StratPad ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາການສ້າງແຜນທຸລະກິດທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົາ.
ສຸດທ້າຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ, ພວກເຮົາມີ Zervant, ການແກ້ໄຂຊອບແວໃນຟິນແລນ. Zervant ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການອອກໃບແຈ້ງຫນີ້ແລະເຄື່ອງມືການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ. ຊອບແວເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໃບແຈ້ງຫນີ້ແບບມືອາຊີບ, ຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະການຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນສົດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Zervant ສະເຫນີສະບັບຟຣີຂອງຊອບແວຂອງຕົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນໃນງົບປະມານທີ່ໃກ້ຊິດ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ວິທີແກ້ໄຂຊອບແວແຜນທຸລະກິດອັນດັບຕົ້ນໆທັງ XNUMX ຂອງເອີຣົບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີໃຫ້ຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເລີ່ມທຸລະກິດສ້າງແຜນທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບເຊັ່ນ Upmetrics, ເຄື່ອງມືການສຶກສາເຊັ່ນ Tarkenton GoSmallBiz, ແພລະຕະຟອມທີ່ງ່າຍດາຍແລະມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນ iPlanner.NET, ເຄື່ອງມືທີ່ເນັ້ນໃສ່ຍຸດທະສາດເຊັ່ນ StratPad, ຫຼືການແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ Zervant, ມີການແກ້ໄຂຊອບແວອອກ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນທີ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ພູມສັນຖານການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຊອບແວເຫຼົ່ານີ້ແນ່ນອນຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນນໍາທາງໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ.