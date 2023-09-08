ການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອລດິຈິຕອນຂອງ Xbox ຄາດວ່າຈະກັບຄືນສູ່ Tokyo Game Show ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ. ເຫດການປະຈໍາປີນີ້ໃຊ້ເປັນເວທີສໍາລັບ Xbox ແລະ Bethesda Softworks ເພື່ອສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະສະແດງຄໍເລັກຊັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກຜູ້ສ້າງໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທົ່ວອາຊີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Xbox ຍັງຈະປະກາດການເພີ່ມໃຫມ່ໃຫ້ກັບຫ້ອງສະຫມຸດ Xbox Game Pass ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສະຫນອງເນື້ອໃນທີ່ຫລາກຫລາຍຈາກທີມງານຕ່າງໆໃນທົ່ວອາຊີ. ຂ່າວນີ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແຟນໆທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຄົ້ນພົບປະສົບການການຫຼິ້ນເກມໃຫມ່.
ການອອກອາກາດຈະມີໃຫ້ຜູ້ຊົມຢູ່ໃນຊ່ອງ YouTube ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Tokyo Game Show, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊ່ອງທາງສັງຄົມ Xbox ທີ່ເລືອກ. ມັນຈະໄດ້ຮັບການນໍາສະເຫນີໃນພາສາຕ່າງໆລວມທັງຍີ່ປຸ່ນ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາເກົາຫຼີ, ຈີນຕົວຫຍໍ້, ຈີນພື້ນເມືອງ, ມາເລ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຝຣັ່ງ, ເຍຍລະມັນ, ແລະ Castilian ແອສປາໂຍນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກອາກາດຈະປະກອບມີພາສາມືຍີ່ປຸ່ນ (JSL), ພາສາມືອົດສະຕາລີ (AusLan), ແລະຄໍາອະທິບາຍສຽງໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນແລະພາສາອັງກິດ.
Xbox ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການອອກແບບຮູບພາບສໍາລັບງານວາງສະແດງເກມໂຕກຽວຂອງປີນີ້. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາຮູບສັນຍາລັກຂອງ Xbox ແລະຮູບສັນຍາລັກຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບດ້ວຍ Xbox Nexus, Xbox Series X console, Maneki-neko (ແມວທີ່ເອີ້ນ), Mount Fuji, ດອກ cosmos, ແລະໂຄມໄຟຍີ່ປຸ່ນ. ການແນະນໍາ Maneki-neko, ສັນຍາລັກຂອງຄວາມໂຊກດີ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາໂຊກໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນກິດຈະກໍາ.
ໃນການປິ່ນປົວພິເສດສໍາລັບ fans ໃນຍີ່ປຸ່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ Makuhari Messe, Xbox ກໍາລັງສະເຫນີໂອກາດພິເສດ. Phil Spencer ແລະ Sarah Bond ຈະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສົດ, ແລະແຟນໆສາມາດສະຫມັກຂໍປີ້ໄດ້ຟຣີຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງ IGN Japan ຫຼື Twitter.
Tokyo Game Show 2023 ສັນຍາວ່າຈະເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງເກມທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ກຳລັງຖືກພັດທະນາສຳລັບເວທີ Xbox. ຜູ້ຫຼິ້ນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ອາຊີ, ແລະທົ່ວໂລກກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນເຫດການ, ເຊິ່ງຈະສະແດງການອັບເດດຫຼ້າສຸດແລະການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຕາຕະລາງແລະລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເປັນທາງການ Tokyo Game Show.
ຫົວຂໍ້: Xbox Digital Broadcast ກັບຄືນສູ່ Tokyo Game Show 2023
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Xbox News
ຄໍານິຍາມ:
– ໂຕກຽວ Game Show: ເປັນກອງປະຊຸມວິດີໂອເກມປະຈໍາປີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
– Xbox Game Pass: ບໍລິການສະໝັກສະມາຊິກທີ່ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງສະໝຸດເກມສຳລັບ Xbox consoles ແລະ PC.
– Bethesda Softworks: ຜູ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອເກມທີ່ຮູ້ຈັກກັບຫົວຂໍ້ທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ The Elder Scrolls ແລະ Fallout.
– Maneki-neko: ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມແມວທີ່ເອີ້ນໄດ້, ມັນເປັນຮູບປັ້ນຍີ່ປຸ່ນທົ່ວໄປທີ່ເຊື່ອວ່າຈະນໍາໂຊກແລະໂຊກ.
– Makuhari Messe: ສູນປະຊຸມໃນ Chiba, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ບ່ອນທີ່ Tokyo Game Show ເກີດຂຶ້ນ.
– IGN Japan: ພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງເວັບໄຊທ໌ວິດີໂອເກມທີ່ນິຍົມ, IGN.