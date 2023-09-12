ຜູ້ໃຊ້ Venmo ລາຍງານການຢຸດງານແລະບັນຫາການຈ່າຍເງິນ

ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ໃຊ້ Venmo ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ປະສົບບັນຫາກັບແອັບຯ, ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແລະການໂອນເງິນ. ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສູງສຸດປະມານ 10.30 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ນີ້, ໂດຍມີຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າແອັບບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນບໍ່ຜ່ານ. Venmo ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການຫຼືໃຫ້ການປັບປຸງໃດໆກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມ.
ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເວທີເຊັ່ນ Twitter ເພື່ອສະແດງຄວາມອຸກອັ່ງກັບ Venmo. ບຸກຄົນບາງຄົນໄດ້ລາຍງານວ່າຍອດເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ app ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນແລະຄວາມກັງວົນ. ຄົນອື່ນໄດ້ຈົ່ມກ່ຽວກັບການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະດວກເຊັ່ນການເດີນທາງເສຍເວລາໄປຮ້ານ. ການບໍລິການລູກຄ້າ Venmo ໄດ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະບັນລຸໄດ້, exacerbating ຄວາມອຸກອັ່ງ.
ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຂອງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ Downdetector ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ມີປະມານ 400 ທີ່ຍັງເຫຼືອໃນເວລານີ້, ບັນຫາເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຫຼືຄໍາຖະແຫຼງຈາກ Venmo ກ່ຽວກັບໄຟໄຫມ້.
ແຜນທີ່ການຢຸດງານຂອງອາເມລິກາເຫນືອທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Downdetector ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວສະຫະລັດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເສັ້ນສະແດງທີ່ສະແດງເຖິງບັນຫາທີ່ລາຍງານພາຍໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ Venmo ປະສົບກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການບໍລິການ, ລວມທັງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຈ່າຍເງິນ ແລະການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງແອັບຯ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າໃນເວທີປາໄສຕ່າງໆ, ສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການແກ້ໄຂ. Venmo ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການຫຼືການປັບປຸງໃດໆກ່ຽວກັບສະຖານະການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຄື່ອງກວດສອບການສູນເສຍ (ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນ outage, ບັນຫາລາຍງານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະ outage graph)