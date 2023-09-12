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ຜູ້ໃຊ້ Venmo ລາຍງານການຢຸດງານແລະບັນຫາການຈ່າຍເງິນ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ຜູ້ໃຊ້ Venmo ລາຍງານການຢຸດງານແລະບັນຫາການຈ່າຍເງິນ

ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ໃຊ້ Venmo ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ປະສົບບັນຫາກັບແອັບຯ, ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນແລະການໂອນເງິນ. ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສູງສຸດປະມານ 10.30 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ນີ້, ໂດຍມີຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າແອັບບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນບໍ່ຜ່ານ. Venmo ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນທາງການຫຼືໃຫ້ການປັບປຸງໃດໆກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມ.

ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເວທີເຊັ່ນ Twitter ເພື່ອສະແດງຄວາມອຸກອັ່ງກັບ Venmo. ບຸກຄົນບາງຄົນໄດ້ລາຍງານວ່າຍອດເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ app ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນແລະຄວາມກັງວົນ. ຄົນອື່ນໄດ້ຈົ່ມກ່ຽວກັບການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະດວກເຊັ່ນການເດີນທາງເສຍເວລາໄປຮ້ານ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູກ​ຄ້າ Venmo ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້, exacerbating ຄວາມ​ອຸກ​ອັ່ງ.

ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຂອງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ Downdetector ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ມີປະມານ 400 ທີ່ຍັງເຫຼືອໃນເວລານີ້, ບັນຫາເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຫຼືຄໍາຖະແຫຼງຈາກ Venmo ກ່ຽວກັບໄຟໄຫມ້.

ແຜນທີ່ການຢຸດງານຂອງອາເມລິກາເຫນືອທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Downdetector ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວສະຫະລັດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເສັ້ນສະແດງທີ່ສະແດງເຖິງບັນຫາທີ່ລາຍງານພາຍໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ Venmo ປະສົບກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການບໍລິການ, ລວມທັງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຈ່າຍເງິນ ແລະການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງແອັບຯ. ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ໃນ​ເວທີ​ປາ​ໄສ​ຕ່າງໆ, ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ. Venmo ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍຢ່າງເປັນທາງການຫຼືການປັບປຸງໃດໆກ່ຽວກັບສະຖານະການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເຄື່ອງ​ກວດ​ສອບ​ການ​ສູນ​ເສຍ (ແຜນ​ທີ່​ຄວາມ​ຮ້ອນ outage​, ບັນ​ຫາ​ລາຍ​ງານ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​, ແລະ outage graph​)

By Robert Andrew

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