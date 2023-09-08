ປະຢັດໃນ Xbox Series X/S Wireless Controller ທີ່ມີຊຸດແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້

ຖ້າທ່ານເມື່ອຍກັບການປ່ຽນແບດເຕີຣີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນເກມ, Argos ມີຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບທ່ານ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮ້ສາຍ Xbox Series X/S ທີ່ມີແບັດເຕີລີທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ແມ່ນວາງຂາຍໃນລາຄາ £59.99, ປະຢັດໄດ້ £15 ຈາກລາຄາປົກກະຕິທີ່ຖາມຫາ £74.99. ຕົວຄວບຄຸມນີ້ປະກອບດ້ວຍຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ ເຊິ່ງໃຫ້ເວລາຫຼິ້ນດົນເຖິງ 30 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກໄຟ ແລະ ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫຼິ້ນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້ແລ້ວ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ Xbox Remix ລຸ້ນພິເສດນີ້ຍັງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນຜະລິດຈາກຢາງຢາງທີ່ນຳມາຣີໄຊເຄີນຫຼັງການບໍລິໂພກ, ລວມທັງວັດສະດຸເຊັ່ນ: CDs, ກະຕຸກນ້ຳພລາສຕິກ, ແລະຝາປິດໄຟໜ້າລົດ. Microsoft ຍັງໄດ້ລວມເອົາຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ດ້ວຍກົນຈັກຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມລຸ້ນເກົ່າຂອງ Xbox One ໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະຄວາມທົນທານ ຫຼື ປະສິດທິພາບ.
ການອອກແບບຂອງຕົວຄວບຄຸມ Xbox Remix ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກປ່າປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ, ດ້ວຍສີສັນທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມງາມທໍາມະຊາດຂອງລັດບ້ານຂອງ Microsoft ໃນວໍຊິງຕັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມາໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າມາດຕະຖານ Xbox Wireless Controller ເລັກນ້ອຍ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະລົບລ້າງຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນ, ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບ Xbox Series X/S Wireless Controller ທີ່ມີຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດສາກໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງ £59.99.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການທົບທວນຄືນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້: [ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປທີ່ນີ້]
– Argos: [ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປທີ່ນີ້]