ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ປະຢັດໃນ Xbox Series X/S Wireless Controller ທີ່ມີຊຸດແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ປະຢັດໃນ Xbox Series X/S Wireless Controller ທີ່ມີຊຸດແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້

ຖ້າທ່ານເມື່ອຍກັບການປ່ຽນແບດເຕີຣີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນເກມ, Argos ມີຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບທ່ານ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮ້ສາຍ Xbox Series X/S ທີ່ມີແບັດເຕີລີທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ແມ່ນວາງຂາຍໃນລາຄາ £59.99, ປະຢັດໄດ້ £15 ຈາກລາຄາປົກກະຕິທີ່ຖາມຫາ £74.99. ຕົວຄວບຄຸມນີ້ປະກອບດ້ວຍຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ ເຊິ່ງໃຫ້ເວລາຫຼິ້ນດົນເຖິງ 30 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກໄຟ ແລະ ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫຼິ້ນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້ແລ້ວ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ Xbox Remix ລຸ້ນພິເສດນີ້ຍັງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນຜະລິດຈາກຢາງຢາງທີ່ນຳມາຣີໄຊເຄີນຫຼັງການບໍລິໂພກ, ລວມທັງວັດສະດຸເຊັ່ນ: CDs, ກະຕຸກນ້ຳພລາສຕິກ, ແລະຝາປິດໄຟໜ້າລົດ. Microsoft ຍັງໄດ້ລວມເອົາຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ດ້ວຍກົນຈັກຈາກເຄື່ອງຄວບຄຸມລຸ້ນເກົ່າຂອງ Xbox One ໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະຄວາມທົນທານ ຫຼື ປະສິດທິພາບ.

ການອອກແບບຂອງຕົວຄວບຄຸມ Xbox Remix ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກປ່າປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ, ດ້ວຍສີສັນທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມງາມທໍາມະຊາດຂອງລັດບ້ານຂອງ Microsoft ໃນວໍຊິງຕັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມາໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າມາດຕະຖານ Xbox Wireless Controller ເລັກນ້ອຍ, ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະລົບລ້າງຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນ, ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບ Xbox Series X/S Wireless Controller ທີ່ມີຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດສາກໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງ £59.99.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​: [ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄປ​ທີ່​ນີ້​]
– Argos​: [ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄປ​ທີ່​ນີ້​]

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ