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ພົບເຫັນ GMC Canyon AT4 ຄ້າງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ Colorado

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ພົບເຫັນ GMC Canyon AT4 ຄ້າງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ Colorado

A 2023 GMC Canyon AT4 ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃກ້ກັບຍອດພູ Rocky ຂອງ Colorado ເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ລົດກະບະໄດ້ຕິດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ Decalibron Trail, ເປັນເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ 14,000 ໄມລ໌ ເຊິ່ງໄປທ່ຽວຊົມພູສີ່ພູທີ່ສູງກວ່າ XNUMX ຟຸດ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ເປັນບາງສ່ວນຢູ່ໃນຊັບສິນສ່ວນຕົວ, ໄດ້ຖືກປິດລົງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປີ ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະສະພາບເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ດີ.

ຜູ້ຂັບຂີ່ GMC Canyon AT4 ປາກົດວ່າເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ຢຸດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຫນ້າຫຼືກາຍເປັນເສັ້ນທາງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນອະດີດ. ຜູ້ຂັບຂີ່ອາດຈະຄາດຄະເນຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງພື້ນທີ່, ຍ້ອນວ່າເສັ້ນທາງບໍ່ໄດ້ຫມາຍດີແລະສາມາດສັບສົນໃນການນໍາທາງ.

​ລົດ​ບັນທຸກ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ອອກ​ຈາກ​ຂ້າງ​ຂອງ​ທາງ​ໄປ​ໃສ່​ກ້ອນ​ຫີນ​ທີ່​ວ່າງ​ເປົ່າ, ​ເສຍ​ການ​ດຶງ​ແລະ​ຂຸດ​ລົງ​ພື້ນ. ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ລົດ​ບັນທຸກ​ໄດ້​ຂຸດ​ຕົວ​ມັນ​ເອງ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຂອງ​ຕົນ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ການ​ມ້ວນ​ທ້າຍ ຖ້າ​ຜູ້​ຂັບ​ລົດ​ພະຍາຍາມ​ໄຟ​ອອກ.

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ກູ້​ຄືນ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ມາ​ເຖິງ​ຕອນ​ນີ້. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, ອົງການອາສາສະຫມັກ, ໄດ້ໄປເຖິງຍານພາຫະນະແຕ່ບໍ່ສາມາດສະກັດມັນ. ລົດບັນທຸກຄັນດັ່ງກ່າວຍັງຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີລາຍງານການຟື້ນຕົວຕື່ມອີກ.

ເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການທີ່ພະຍາຍາມແລ່ນເກີນລະດັບທັກສະຂອງພວກເຂົາ. ຄົນຂັບລົດ Headstrong ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່, ກະຕຸ້ນເຕືອນແລະປິດເສັ້ນທາງ off-road ທີ່ທ້າທາຍ.

ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະຄວາມຖ່ອມຕົວເມື່ອເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.

By Mampho Brescia

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