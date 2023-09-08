ພົບເຫັນ GMC Canyon AT4 ຄ້າງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ Colorado

A 2023 GMC Canyon AT4 ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃກ້ກັບຍອດພູ Rocky ຂອງ Colorado ເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ລົດກະບະໄດ້ຕິດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ Decalibron Trail, ເປັນເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ 14,000 ໄມລ໌ ເຊິ່ງໄປທ່ຽວຊົມພູສີ່ພູທີ່ສູງກວ່າ XNUMX ຟຸດ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ເປັນບາງສ່ວນຢູ່ໃນຊັບສິນສ່ວນຕົວ, ໄດ້ຖືກປິດລົງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປີ ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະສະພາບເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ດີ.
ຜູ້ຂັບຂີ່ GMC Canyon AT4 ປາກົດວ່າເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ຢຸດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຫນ້າຫຼືກາຍເປັນເສັ້ນທາງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນອະດີດ. ຜູ້ຂັບຂີ່ອາດຈະຄາດຄະເນຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງພື້ນທີ່, ຍ້ອນວ່າເສັ້ນທາງບໍ່ໄດ້ຫມາຍດີແລະສາມາດສັບສົນໃນການນໍາທາງ.
ລົດບັນທຸກໄດ້ເລື່ອນອອກຈາກຂ້າງຂອງທາງໄປໃສ່ກ້ອນຫີນທີ່ວ່າງເປົ່າ, ເສຍການດຶງແລະຂຸດລົງພື້ນ. ມີລາຍງານວ່າ ລົດບັນທຸກໄດ້ຂຸດຕົວມັນເອງຢູ່ໃນຈຸດແຕກຕ່າງຂອງຕົນ, ເຊິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການມ້ວນທ້າຍ ຖ້າຜູ້ຂັບລົດພະຍາຍາມໄຟອອກ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກູ້ຄືນລົດບັນທຸກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາເຖິງຕອນນີ້. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, ອົງການອາສາສະຫມັກ, ໄດ້ໄປເຖິງຍານພາຫະນະແຕ່ບໍ່ສາມາດສະກັດມັນ. ລົດບັນທຸກຄັນດັ່ງກ່າວຍັງຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີລາຍງານການຟື້ນຕົວຕື່ມອີກ.
ເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການທີ່ພະຍາຍາມແລ່ນເກີນລະດັບທັກສະຂອງພວກເຂົາ. ຄົນຂັບລົດ Headstrong ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່, ກະຕຸ້ນເຕືອນແລະປິດເສັ້ນທາງ off-road ທີ່ທ້າທາຍ.
ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະຄວາມຖ່ອມຕົວເມື່ອເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.