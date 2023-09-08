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ແນະນຳ Super: The True-Blue Australian Lager ໂດຍ Golden West Brewing Co.

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ແນະນຳ Super: The True-Blue Australian Lager ໂດຍ Golden West Brewing Co.

ບໍລິສັດ Golden West Brewing Co., ໂຮງງານຜະລິດເບຍຫັດຖະກໍາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ Subiaco, Western Australia, ໄດ້ເປີດເຜີຍການສ້າງສັນຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ: Super, ສີຟ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງອົດສະຕາລີ. ແຕ້ມແຮງບັນດານໃຈຈາກເວລາທີ່ສັ່ງເບຍຫມາຍເຖິງການເລືອກລະຫວ່າງເບຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເຕັມຫຼືສີທອງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກາງ, Super ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມງ່າຍດາຍແລະຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຍຸກນັ້ນ.

Super ຖອກໃສ່ສີທອງທີ່ສະອາດດ້ວຍຫົວໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່, ລໍ້ໃຈຜູ້ມັກເບຍດ້ວຍຮູບລັກສະນະທີ່ດຶງດູດ. ຢູ່ເທິງດັງ, ເບຍມີກິ່ນຫອມ malt ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງຜ້າພົມຢູ່ໃນຫ້ອງພັກຂອງສະຖານທີ່ດົນຕີສົດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ Perth, The Grosvenor, ໃນຊຸມປີ 1990. ຊິບເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ປະສົບການທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະໜ້າພໍໃຈ, ແຕ່ບໍ່ດົນກໍປ່ຽນໄປສູ່ຄວາມສົມດູນທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຂອງຄວາມຂົມຂື່ນຂອງ malty ແລະການສໍາເລັດຮູບທີ່ຄົມຊັດ.

tinnie, ຫຼືເບຍກະປ໋ອງ, ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງຫມາຍຂອງຕົນໃນການສະແດງເບຍທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ຮັບຫຼຽນເງິນໃນງານວາງສະແດງເບຍ Perth Royal 2023. ການຮັບຮູ້ຂອງມັນແມ່ນສົມຄວນສົມຄວນທີ່ຈະພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງຄົນຮັກເບຍກັບຄືນສູ່ວັນເວລາທອງໃນເວລາທີ່ Swanny, ຫຼື Swan Gold mid-strength, ປົກຄອງສູງສຸດ.

ດ້ວຍເຫຼົ້າໂດຍປະລິມານ (ABV) ຂອງ 4.2 ເປີເຊັນ, Super ຍັງເຫມາະສົມສໍາລັບການແບ່ງປັນກັບຫມູ່ເພື່ອນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີທີ່ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຍກເຄື່ອງດື່ມ. ລາຄາປະມານ $23 ສໍາລັບສີ່ຊອງ, tinnie ນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ລົດຊາດຂອງ nostalgia, ແຕ່ຍັງມີມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກເບຍຫັດຖະກໍາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຢາກດົນນານໃນສະໄຫມກ່ອນເມື່ອການເລືອກເບຍແມ່ນງ່າຍດາຍກວ່າແລະເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບແລະປະເພນີ, Super by Golden West Brewing Co. ຄວນຈະຢູ່ໃນ radar ຂອງທ່ານ. ຍົກຈອກໃສ່ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະເພີດເພີນໄປກັບນໍ້າກ້ອນສີຟ້າທີ່ແທ້ຈິງນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ 3.5 WA sunsets ຈາກ 5.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍ​ລິ​ສັດ Golden West Brewing (ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ເບຍ​)
- ການສະແດງເບຍ Perth Royal (ການແຂ່ງຂັນເບຍ)

ນິຍາມ:
– Tinnie: ຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນອົດສະຕາລີເພື່ອຫມາຍເຖິງເບຍກະປ໋ອງ.
– ABV: ເຫຼົ້າຕາມປະລິມານ, ການວັດແທກມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊີ້ບອກປະລິມານເຫຼົ້າໃນເຄື່ອງດື່ມ.

By Mampho Brescia

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