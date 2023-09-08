ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມໃນການເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ

ການສຳຫຼວດບົດບາດສຳຄັນຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມໃນການເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ
ໃນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ. ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, ມັກຖືກມອງຂ້າມໂດຍຄົນວາງສະແດງ, ແມ່ນວິລະຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຂອງໂລກທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.
ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ດັ່ງທີ່ຊື່ແນະນໍາ, ຂະຫຍາຍຫຼືເພີ່ມພະລັງງານຂອງສັນຍານ. ພວກມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານມັກຈະມີການເດີນທາງໄກແລະຜ່ານສື່ຕ່າງໆ. ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຈະອ່ອນລົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຊມໃນໄລຍະໄກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານໄຮ້ສາຍ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານຕ້ອງຜ່ານທາງອາກາດ, ມັກຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ນອກເຫນືອຈາກການເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານ. ນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ໄດ້ຮັບ', ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຈະເພີ່ມພະລັງງານຂອງສັນຍານໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນຮູບແບບຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ນໍາມາໂດຍສັນຍານຍັງຄົງ intact ແລະສາມາດໄດ້ຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນທ້າຍອື່ນໆ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງປະສົມແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປະສົມປະສານສອງສັນຍານຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຂົ້າໄປໃນຜົນຜະລິດດຽວ. ໃນສະພາບການຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ເຄື່ອງປະສົມແມ່ນໃຊ້ເພື່ອ modulate ຫຼື 'ປະສົມ' ສັນຍານຂໍ້ມູນທີ່ມີສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານທາງໄກໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຂໍ້ມູນ.
ເຄື່ອງປະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເຕັກໂນໂລຊີ modulation ຄວາມຖີ່ (FM) ແລະ amplitude modulation (AM), ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸແລະໂທລະພາບ. ໂດຍ modulating ສັນຍານຂໍ້ມູນໃສ່ສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, mixers ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນໃນຄວາມຖີ່ສູງ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມລະດັບຂອງສັນຍານແຕ່ຍັງປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານກັບສິ່ງລົບກວນແລະການລົບກວນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຄື່ອງປະສົມຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ demodulation, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການສະກັດຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຈາກສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ modulated. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບສາມາດຖືກຖອດລະຫັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຂໍ້ມູນທີ່ມັນເອົາມາສາມາດດຶງຂໍ້ມູນໄດ້.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນວ່າສັນຍານສາມາດສົ່ງຜ່ານທາງໄກໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານຫຼືຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາຍັງເປີດໃຊ້ modulation ແລະ demodulation ຂອງສັນຍານ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການອອກອາກາດແລະຮັບຂໍ້ມູນ.
ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແລະພັດທະນາ, ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງ 5G ແລະເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂັ້ນສູງອື່ນໆ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຈັດການຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປະລິມານຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່. ນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະດິດສ້າງໃນການອອກແບບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ. ພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງແລະຮັບສັນຍານ, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກການສື່ສານສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ການອອກອາກາດທົ່ວໂລກ, ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມຈະເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເທົ່ານັ້ນ.