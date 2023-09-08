ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມໃນການເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ

By

Sep 8, 2023
ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມໃນການເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ

ການສຳຫຼວດບົດບາດສຳຄັນຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມໃນການເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ

ໃນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ. ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການໄຫຼວຽນຂອງຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່. ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ມັກ​ຖືກ​ມອງ​ຂ້າມ​ໂດຍ​ຄົນ​ວາງ​ສະ​ແດງ, ແມ່ນ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ, ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ.

ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ດັ່ງທີ່ຊື່ແນະນໍາ, ຂະຫຍາຍຫຼືເພີ່ມພະລັງງານຂອງສັນຍານ. ພວກມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານມັກຈະມີການເດີນທາງໄກແລະຜ່ານສື່ຕ່າງໆ. ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ, ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ຈະອ່ອນລົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຊມໃນໄລຍະໄກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານໄຮ້ສາຍ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານຕ້ອງຜ່ານທາງອາກາດ, ມັກຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງແລະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ນອກເຫນືອຈາກການເພີ່ມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານ. ນີ້ແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ໄດ້ຮັບ', ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຈະເພີ່ມພະລັງງານຂອງສັນຍານໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນຮູບແບບຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ນໍາມາໂດຍສັນຍານຍັງຄົງ intact ແລະສາມາດໄດ້ຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນທ້າຍອື່ນໆ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງປະສົມແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປະສົມປະສານສອງສັນຍານຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເຂົ້າໄປໃນຜົນຜະລິດດຽວ. ໃນສະພາບການຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ເຄື່ອງປະສົມແມ່ນໃຊ້ເພື່ອ modulate ຫຼື 'ປະສົມ' ສັນຍານຂໍ້ມູນທີ່ມີສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານທາງໄກໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຂໍ້ມູນ.

ເຄື່ອງປະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເຕັກໂນໂລຊີ modulation ຄວາມຖີ່ (FM) ແລະ amplitude modulation (AM), ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸແລະໂທລະພາບ. ໂດຍ modulating ສັນຍານຂໍ້ມູນໃສ່ສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, mixers ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນໃນຄວາມຖີ່ສູງ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມລະດັບຂອງສັນຍານແຕ່ຍັງປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານກັບສິ່ງລົບກວນແລະການລົບກວນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຄື່ອງປະສົມຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ demodulation, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການສະກັດຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຈາກສັນຍານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ modulated. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບສາມາດຖືກຖອດລະຫັດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຂໍ້ມູນທີ່ມັນເອົາມາສາມາດດຶງຂໍ້ມູນໄດ້.

ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນວ່າສັນຍານສາມາດສົ່ງຜ່ານທາງໄກໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານຫຼືຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາຍັງເປີດໃຊ້ modulation ແລະ demodulation ຂອງສັນຍານ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການອອກອາກາດແລະຮັບຂໍ້ມູນ.

ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແລະພັດທະນາ, ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງ 5G ແລະເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂັ້ນສູງອື່ນໆ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຈັດການຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນແລະປະລິມານຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່. ນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະດິດສ້າງໃນການອອກແບບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະເຄື່ອງປະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກ. ພວກເຂົາມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງແລະຮັບສັນຍານ, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກການສື່ສານສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ການອອກອາກາດທົ່ວໂລກ, ບົດບາດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງແລະເຄື່ອງປະສົມຈະເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເທົ່ານັ້ນ.

By

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ຮູບພາບ Spy ເປີດເຜີຍການອອກແບບລໍາຕົ້ນຂອງລົດໄຟຟ້າຂອງ Xiaomi, ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປີ 2024

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ຂ່າວ

ຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

Baldur's Gate 3: A Hidden Game Over Scene for Plot Critical Item Loss

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວອົດສະຕຣາລີມີໂທລະສັບ 5G, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Qualcomm ເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນການສະໜອງຊິບ 5G ໃຫ້ Apple ຈົນຮອດປີ 2026

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

The Masked Singer: Brian Austin Green ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ມັກຂອງລາວສໍາລັບການ crawlies creepy ຂອງອົດສະຕາລີ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

iPhone 15 Pro ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີປຸ່ມ Action ແທນການປິດສຽງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ