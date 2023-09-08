ບົດບາດຂອງ 5G ໃນການເລັ່ງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນອາຊີປາຊີຟິກ

ສຳຫຼວດບົດບາດຂອງ 5G ໃນການເລັ່ງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກຢ່າງໃນອາຊີປາຊີຟິກ
ການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ 5G ແມ່ນກໍານົດເພື່ອປະຕິວັດພູມສັນຖານດິຈິຕອນໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ (IoE). IoE, ແນວຄວາມຄິດທີ່ຂະຫຍາຍອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ໂດຍການລວມເອົາຄົນ, ຂະບວນການ, ແລະຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການດູແລສຸຂະພາບ, ກະສິກໍາ, ແລະການຜະລິດ, ແລະອື່ນໆ.
5G, ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່າ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນນີ້. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງ IoE, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລຽບງ່າຍແລະການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ. ເທັກໂນໂລຍີນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຍົກລະດັບຈາກລຸ້ນກ່ອນ, 4G; ມັນເປັນການກ້າວກະໂດດປະຕິວັດທີ່ຈະປົດລັອກທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງ IoE.
ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ການປະຕິບັດ 5G ແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ. ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເກົາຫຼີໃຕ້, ຈີນ, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳດ້ານການຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນປະເທດທຳອິດທົ່ວໂລກທີ່ເປີດເຄືອຂ່າຍ 5G ທົ່ວປະເທດ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງນຳໃຊ້ 5G ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເສີມຂະຫຍາຍການແຂ່ງຂັນໃນທົ່ວໂລກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຈີນ, ດ້ວຍຂໍ້ລິເລີ່ມ “Made in China 2025” ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ, ກໍາລັງໃຊ້ 5G ເພື່ອປັບປຸງຂະແຫນງການຜະລິດຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄຫມ. ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປອດໄພທີ່ສະຫນອງໂດຍ 5G ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະຫຸ່ນຍົນເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການຜະລິດ. ການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍສ້າງໂຮງງານອັດສະລິຍະ, ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຈັກແລະລະບົບສາມາດສື່ສານກັບກັນແລະກັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃນການກະສິກໍາ, 5G ກໍາລັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພະລັງງານການແກ້ໄຂກະສິກໍາທີ່ສະຫລາດ. ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຊາວກະສິກອນກໍາລັງໃຊ້ drones ທີ່ເປີດໃຊ້ 5G ເພື່ອກະສິກໍາທີ່ຊັດເຈນ. drones ເຫຼົ່ານີ້, ມີອຸປະກອນ sensors ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ສາມາດຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບພືດ, ຕິດຕາມການລ້ຽງສັດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປູກພືດແລະການເກັບກ່ຽວ. ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງທີ່ເກັບກໍາໂດຍ drones ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດວິເຄາະເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແລະຄວາມຍືນຍົງ.
ໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບ, 5G ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປະຕິວັດການດູແລຄົນເຈັບແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ. ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ໂຮງໝໍກຳລັງທົດລອງບໍລິການໂທລະເລກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ 5G, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແພດສາມາດກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, 5G ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ແລະອຸປະກອນການແພດທີ່ໃສ່ໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບໃນເວລາຈິງແລະຄາດຄະເນບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ 5G ແລະ IoE ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ບັນຫາເຊັ່ນ: ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ, ແລະການແບ່ງແຍກດິຈິຕອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍແລະຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບທີ່ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, 5G ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເລັ່ງລັດ IoE ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມໄວອິນເຕີເນັດໄວ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂໍ້ມູນຖືກແບ່ງປັນໃນເວລາຈິງ, ນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ສະຫລາດກວ່າແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນຍັງສືບຕໍ່ຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ມັນຢືນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການປະຕິວັດດິຈິຕອນທີ່ຈະປ່ຽນຮູບແບບເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງຕົນ.