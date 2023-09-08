ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ບົດບາດຂອງ 5G ໃນການເລັ່ງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນອາຊີປາຊີຟິກ

By

Sep 8, 2023
ບົດບາດຂອງ 5G ໃນການເລັ່ງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນອາຊີປາຊີຟິກ

ສຳຫຼວດບົດບາດຂອງ 5G ໃນການເລັ່ງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກຢ່າງໃນອາຊີປາຊີຟິກ

ການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ 5G ແມ່ນກໍານົດເພື່ອປະຕິວັດພູມສັນຖານດິຈິຕອນໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ (IoE). IoE, ແນວຄວາມຄິດທີ່ຂະຫຍາຍອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ໂດຍການລວມເອົາຄົນ, ຂະບວນການ, ແລະຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການດູແລສຸຂະພາບ, ກະສິກໍາ, ແລະການຜະລິດ, ແລະອື່ນໆ.

5G, ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່າ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນນີ້. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງ IoE, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລຽບງ່າຍແລະການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ. ເທັກໂນໂລຍີນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຍົກລະດັບຈາກລຸ້ນກ່ອນ, 4G; ມັນເປັນການກ້າວກະໂດດປະຕິວັດທີ່ຈະປົດລັອກທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງ IoE.

ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ອາ​ຊີ​ປາ​ຊີ​ຟິກ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ 5G ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ. ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເກົາຫຼີໃຕ້, ຈີນ, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນເປັນຜູ້ນຳດ້ານການຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນປະເທດທຳອິດທົ່ວໂລກທີ່ເປີດເຄືອຂ່າຍ 5G ທົ່ວປະເທດ. ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກຳ​ລັງ​ນຳ​ໃຊ້ 5G ເພື່ອ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຈີນ, ດ້ວຍຂໍ້ລິເລີ່ມ “Made in China 2025” ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ, ກໍາລັງໃຊ້ 5G ເພື່ອປັບປຸງຂະແຫນງການຜະລິດຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄຫມ. ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປອດໄພທີ່ສະຫນອງໂດຍ 5G ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະຫຸ່ນຍົນເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການຜະລິດ. ການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍສ້າງໂຮງງານອັດສະລິຍະ, ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຈັກແລະລະບົບສາມາດສື່ສານກັບກັນແລະກັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໃນການກະສິກໍາ, 5G ກໍາລັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພະລັງງານການແກ້ໄຂກະສິກໍາທີ່ສະຫລາດ. ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ຊາວກະສິກອນກໍາລັງໃຊ້ drones ທີ່ເປີດໃຊ້ 5G ເພື່ອກະສິກໍາທີ່ຊັດເຈນ. drones ເຫຼົ່ານີ້, ມີອຸປະກອນ sensors ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ສາມາດຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບພືດ, ຕິດຕາມການລ້ຽງສັດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປູກພືດແລະການເກັບກ່ຽວ. ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງທີ່ເກັບກໍາໂດຍ drones ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດວິເຄາະເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແລະຄວາມຍືນຍົງ.

ໃນຂະແຫນງການດູແລສຸຂະພາບ, 5G ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປະຕິວັດການດູແລຄົນເຈັບແລະການຄົ້ນຄວ້າທາງການແພດ. ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ໂຮງໝໍກຳລັງທົດລອງບໍລິການໂທລະເລກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ 5G, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແພດສາມາດກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, 5G ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ແລະອຸປະກອນການແພດທີ່ໃສ່ໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບໃນເວລາຈິງແລະຄາດຄະເນບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ 5G ແລະ IoE ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ບັນຫາເຊັ່ນ: ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ, ແລະການແບ່ງແຍກດິຈິຕອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍແລະຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບທີ່ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, 5G ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເລັ່ງລັດ IoE ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມໄວອິນເຕີເນັດໄວ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບນິເວດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂໍ້ມູນຖືກແບ່ງປັນໃນເວລາຈິງ, ນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ສະຫລາດກວ່າແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ພາກພື້ນຍັງສືບຕໍ່ຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີນີ້, ມັນຢືນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການປະຕິວັດດິຈິຕອນທີ່ຈະປ່ຽນຮູບແບບເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງຕົນ.

By

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ຮູບພາບ Spy ເປີດເຜີຍການອອກແບບລໍາຕົ້ນຂອງລົດໄຟຟ້າຂອງ Xiaomi, ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປີ 2024

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ຂ່າວ

ຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະໃຫ້ RAM ສູງສຸດ 8GB ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

Baldur's Gate 3: A Hidden Game Over Scene for Plot Critical Item Loss

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວອົດສະຕຣາລີມີໂທລະສັບ 5G, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Qualcomm ເຊັນສັນຍາໃໝ່ໃນການສະໜອງຊິບ 5G ໃຫ້ Apple ຈົນຮອດປີ 2026

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

The Masked Singer: Brian Austin Green ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ມັກຂອງລາວສໍາລັບການ crawlies creepy ຂອງອົດສະຕາລີ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

iPhone 15 Pro ມີຂ່າວລືວ່າຈະມີປຸ່ມ Action ແທນການປິດສຽງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ