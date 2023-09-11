ຈິດຕະວິທະຍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊື້ໃນແອັບ: ນັກພັດທະນາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕິດໃຈແນວໃດ

ຈິດຕະວິທະຍາທີ່ສັບສົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊື້ໃນແອັບ: ຍຸດທະສາດທີ່ຜູ້ພັດທະນາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດໃຈ
ໃນໂລກທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງແອັບພລິເຄຊັນມືຖື, ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ວາງແຜນວິທີການທີ່ສະຫລາດເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍການຊື້ໃນແອັບຯເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນລາຍໄດ້ທີ່ສໍາຄັນ. ການຊື້ເຫຼົ່ານີ້, ຕັ້ງແຕ່ສິນຄ້າ virtual ຈົນເຖິງລັກສະນະທີ່ນິຍົມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນຈິດຕະວິທະຍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊື້ໃນແອັບຯ, ແລະນັກພັດທະນາໃຊ້ມັນແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດໃຈ?
ຍຸດທະສາດທໍາອິດທີ່ນັກພັດທະນາຈ້າງງານແມ່ນຫຼັກການຂອງການຂາດແຄນ. ໂດຍການຈໍາກັດການມີຄຸນສົມບັດຫຼືລາຍການບາງຢ່າງ, ນັກພັດທະນາສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຮີບດ່ວນໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້. ຄວາມຮີບດ່ວນນີ້ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມອີກໂດຍຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຈໍາກັດເວລາ, ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຮັດການຊື້ແບບກະທັນຫັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂາດຫາຍໄປ. ຍຸດທະສາດນີ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຢ້ານກົວຂອງການສູນເສຍ (FOMO), ປະກົດການທາງຈິດໃຈທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຮູ້ສຶກຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຈະຍຶດເອົາໂອກາດທີ່ອາດຈະບໍ່ມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ກົນລະຍຸດອື່ນທີ່ນັກພັດທະນາໃຊ້ແມ່ນລະບົບລາງວັນ. ໂດຍການສະເຫນີລາງວັນສໍາລັບການສໍາເລັດວຽກງານບາງຢ່າງຫຼືບັນລຸຈຸດສໍາຄັນສະເພາະ, ນັກພັດທະນາກະຕຸ້ນການປ່ອຍ dopamine, neurotransmitter ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຸກແລະຄວາມພໍໃຈ. ລະບົບລາງວັນນີ້ສ້າງວົງການຄໍາຄິດເຫັນໃນທາງບວກ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ app ແລະເຮັດການຊື້ເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບລາງວັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນັກພັດທະນາຍັງໃຊ້ຫຼັກການຂອງຫຼັກຖານທາງສັງຄົມເພື່ອຊຸກຍູ້ການຊື້ໃນແອັບຯ. ໂດຍການສະແດງຜົນສໍາເລັດຂອງຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ, ນັກພັດທະນາສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້. ການແຂ່ງຂັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕິດຕາມມິດສະຫາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຫຼັກການຫຼັກຖານທາງສັງຄົມ leverages ແນວໂນ້ມຂອງມະນຸດທີ່ຈະສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາຂອງຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດການຊື້ຖ້າພວກເຂົາເຫັນຄົນອື່ນເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ນອກເຫນືອຈາກກົນລະຍຸດເຫຼົ່ານີ້, ນັກພັດທະນາຍັງໃຊ້ຫຼັກການຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາແລະຄວາມສອດຄ່ອງ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຮັດການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ, ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດການຊື້ຄັ້ງຕໍ່ໄປເພື່ອສະແດງເຫດຜົນໃນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ. ຫຼັກການນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ແນວໂນ້ມທາງຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ຈະຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັບການກະທໍາທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍການຊຸກຍູ້ການຊື້ຄັ້ງທໍາອິດ, ນັກພັດທະນາສາມາດເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊື້ໃນອະນາຄົດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກພັດທະນາໃຊ້ກົນລະຍຸດຂອງການມີສ່ວນພົວພັນເທື່ອລະກ້າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດພັນ. ແທນທີ່ຈະຂໍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຮັດການຊື້ຂະຫນາດໃຫຍ່ລ່ວງຫນ້າ, ນັກພັດທະນາແນະນໍາການຊື້ຂະຫນາດນ້ອຍ, ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຄ່ອຍໆເພີ່ມມູນຄ່າ. ຍຸດທະສາດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຊື້ມີຄວາມຂົ່ມຂູ່ຫນ້ອຍລົງແຕ່ຍັງເພີ່ມການລົງທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນແອັບຯໃນໄລຍະເວລາ.
ສຸດທ້າຍ, ນັກພັດທະນາໃຊ້ຫຼັກການຂອງ reciprocity ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຊື້ in-app. ໂດຍການສະເຫນີ freebies ຫຼື bonuses, ນັກພັດທະນາສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫນີ້ສິນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ reciprocate ໂດຍການຊື້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຈິດຕະວິທະຍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊື້ໃນແອັບແມ່ນເປັນການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບສົນຂອງຫຼັກການ ແລະຍຸດທະສາດຕ່າງໆ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້, ນັກພັດທະນາສາມາດສ້າງແອັບຯທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງລາຍໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫນ້າພໍໃຈ. ໃນຖານະຜູ້ໃຊ້, ການຮູ້ເຖິງກົນລະຍຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຊື້ໃນແອັບຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຕ້ານກັບພວກເຂົາ, ຈິດຕະວິທະຍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຊື້ໃນແອັບຯແມ່ນແນ່ນອນວ່າເປັນລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງຊີວິດດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.