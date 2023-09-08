Starfield HD Reworked Mod ໃນການເຮັດວຽກ, Modder Halk Hogan ເວົ້າວ່າ

modder ທີ່ມີຊື່ສຽງ Halk Hogan, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ mods HD Reworked ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບ The Witcher 3 ແລະ Cyberpunk 2077, ໄດ້ປະກາດເມື່ອໄວໆນີ້ວ່າລາວກໍາລັງນໍາເອົາທັກສະຂອງລາວໄປສູ່ sci-fi RPG ຂອງ Bethesda, Starfield. Hogan ແບ່ງປັນຂ່າວໃນຊ່ອງ YouTube ຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການທາງສາຍຕາຂອງເກມໂດຍການແກ້ໄຂໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາ.
ໃນການຕອບ YouTube ຂອງລາວ, Hogan ກ່າວເຖິງວ່າ mod ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວຫມັ້ນໃຈ fans ວ່າສະບັບທໍາອິດຂອງ Starfield HD Reworked mod ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນໄວໆນີ້. ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວ, Mod ຂອງ Hogan ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໂດຍມີທ່າແຮງທີ່ມີຈຸດສຸມໃນແບບຈໍາລອງໃນການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ. ລາວຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ mod ສໍາລັບການປະຕິບັດແລະການນໍາໃຊ້ຄວາມຊົງຈໍາຂອງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ສໍາລັບ fans ຂອງ CD Projekt's fantasy worlds, Hogan ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າລາວກໍາລັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ HDRP NextGen Edition ສໍາລັບ The Witcher 3 ແລະ HDRP 2.0 ສໍາລັບ Cyberpunk 2077. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ຊື່ສຽງຂອງ Halk Hogan ໃນຖານະຜູ້ດັດແປງທີ່ມີສາຍຕາກະຕືລືລົ້ນໃນການປັບປຸງສາຍຕາແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງດີ. ໂຄງການ HD Reworked ສໍາລັບ The Witcher 3 ແມ່ນປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ CD Projekt ໄດ້ລວມເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນ "next-gen" ການປັບປຸງທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2022. ເຊັ່ນດຽວກັນ, Cyberpunk 2077 mod ຂອງລາວຊ່ວຍປັບປຸງສາຍຕາຂອງ Night City ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີຮາດແວທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ. ມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາສໍາລັບ Starfield HD Reworked mod ຕົ້ນຕໍແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງອົງປະກອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຝຸ່ນແລະຫີນ, ການຍົກລະດັບແມ່ນມີຜົນກະທົບທີ່ສັງເກດເຫັນ, ຍົກລະດັບຮູບພາບຂອງເກມໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າຮາດແວໃດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີດເພີນກັບ Starfield HD Reworked mod ຢ່າງເຕັມທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Hogan, ມັນສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ວ່າມັນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຊື່ນຊົມຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງສາຍຕາທີ່ປັບປຸງ. ມີການສອບຖາມກັບ Halk Hogan ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ແລະການປັບປຸງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກແບ່ງປັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຊ່ອງ YouTube ຂອງ Halk Hogan