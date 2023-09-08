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Starfield HD Reworked Mod ໃນການເຮັດວຽກ, Modder Halk Hogan ເວົ້າວ່າ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
Starfield HD Reworked Mod ໃນການເຮັດວຽກ, Modder Halk Hogan ເວົ້າວ່າ

modder ທີ່ມີຊື່ສຽງ Halk Hogan, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ mods HD Reworked ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບ The Witcher 3 ແລະ Cyberpunk 2077, ໄດ້ປະກາດເມື່ອໄວໆນີ້ວ່າລາວກໍາລັງນໍາເອົາທັກສະຂອງລາວໄປສູ່ sci-fi RPG ຂອງ Bethesda, Starfield. Hogan ແບ່ງປັນຂ່າວໃນຊ່ອງ YouTube ຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການທາງສາຍຕາຂອງເກມໂດຍການແກ້ໄຂໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມລະອຽດຕ່ໍາ.

ໃນການຕອບ YouTube ຂອງລາວ, Hogan ກ່າວເຖິງວ່າ mod ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວຫມັ້ນໃຈ fans ວ່າສະບັບທໍາອິດຂອງ Starfield HD Reworked mod ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນໄວໆນີ້. ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວ, Mod ຂອງ Hogan ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໂດຍມີທ່າແຮງທີ່ມີຈຸດສຸມໃນແບບຈໍາລອງໃນການປັບປຸງໃນອະນາຄົດ. ລາວຍັງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ mod ສໍາລັບການປະຕິບັດແລະການນໍາໃຊ້ຄວາມຊົງຈໍາຂອງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ສໍາລັບ fans ຂອງ CD Projekt's fantasy worlds, Hogan ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າລາວກໍາລັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ HDRP NextGen Edition ສໍາລັບ The Witcher 3 ແລະ HDRP 2.0 ສໍາລັບ Cyberpunk 2077. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ຊື່ສຽງຂອງ Halk Hogan ໃນຖານະຜູ້ດັດແປງທີ່ມີສາຍຕາກະຕືລືລົ້ນໃນການປັບປຸງສາຍຕາແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງດີ. ໂຄງການ HD Reworked ສໍາລັບ The Witcher 3 ແມ່ນປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ CD Projekt ໄດ້ລວມເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນ "next-gen" ການປັບປຸງທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2022. ເຊັ່ນດຽວກັນ, Cyberpunk 2077 mod ຂອງລາວຊ່ວຍປັບປຸງສາຍຕາຂອງ Night City ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີຮາດແວທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ. ມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາສໍາລັບ Starfield HD Reworked mod ຕົ້ນຕໍແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງອົງປະກອບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຝຸ່ນແລະຫີນ, ການຍົກລະດັບແມ່ນມີຜົນກະທົບທີ່ສັງເກດເຫັນ, ຍົກລະດັບຮູບພາບຂອງເກມໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າຮາດແວໃດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີດເພີນກັບ Starfield HD Reworked mod ຢ່າງເຕັມທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Hogan, ມັນສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ວ່າມັນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຊື່ນຊົມຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງສາຍຕາທີ່ປັບປຸງ. ມີການສອບຖາມກັບ Halk Hogan ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ແລະການປັບປຸງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກແບ່ງປັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຊ່ອງ YouTube ຂອງ Halk Hogan

By Mampho Brescia

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