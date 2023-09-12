ການອອກສຽງໄອແລນ Butchered ໃນ Starfield Sparks Controversy

ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ, Starfield, ພັດທະນາໂດຍ Bethesda, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເກີດໄຟໄຫມ້ສໍາລັບການອອກສຽງໄອແລນບໍ່ດີພໍ. ຜູ້ຫຼິ້ນແລະນັກວິຈານຄືກັນໄດ້ຖືກປະຖິ້ມຄວາມຕົກໃຈແລະຜິດຫວັງໂດຍການສະແດງອອກຂອງສໍານຽງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ "ຫນ້າກຽດຊັງ."
ບັນຫາການອອກສຽງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່ໃນໂລກຂອງສື່, ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າ Starfield ໄດ້ເອົາມັນໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່ທັງຫມົດ. ບຸກຄົນຈໍານວນຫຼາຍຈາກປະເທດໄອແລນ, ຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ nuances ຂອງພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ໄດ້ອອກສຽງຄວາມອຸກອັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ portrayal ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນອາດຈະໂຕ້ຖຽງວ່າການໄດ້ຮັບນັກສະແດງຊາວໄອແລນຕົວຈິງເພື່ອສະແດງບົດບາດເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນການແກ້ໄຂທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ, ຢ່າງຫນ້ອຍຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການອອກສຽງມີຄວາມຍຸຕິທໍາ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານນີ້ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຖືກມອງຂ້າມໃນການພັດທະນາ Starfield.
Twitter ໄດ້ຖືກນໍ້າຖ້ວມດ້ວຍຄໍາເຫັນທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີຂອງສໍານຽງໄອແລນໃນເກມ. ບາງຄົນໄດ້ປຽບທຽບມັນກັບສໍານຽງພື້ນຖານຂອງອາເມລິກາທີ່ມີການນໍາໃຊ້ເປັນບາງໂອກາດຂອງປະໂຫຍກພາສາໄອແລນ stereotypical. ມັນໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ "ຕົກໃຈ" ແລະ "ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ" ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ປະສົບກັບມັນດ້ວຍຕົນເອງ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຕົວຢ່າງທຳອິດຂອງສຳນຽງໄອແລນທີ່ປະຕິບັດບໍ່ດີໃນໂລກຂອງເກມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫົວຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ Assassin's Creed Valhalla ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າການເປັນຕົວແທນຂອງສໍານຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນເປັນຄວາມຜິດຫວັງທີ່ເຫັນວ່າ Starfield ໄດ້ພາດເຄື່ອງຫມາຍໃນເລື່ອງນີ້.
ເຖິງວ່າຈະມີການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບສໍານຽງໄອແລນ, Starfield ຍັງຄົງສາມາດເກັບກໍາຜົນສໍາເລັດໃນຂົງເຂດອື່ນໆ. ເກມໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກແລະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໄດ້ດີໃນການຂາຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການອອກສຽງໄອແລນທີ່ຖືກຂ້າໃນ Starfield ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນລະຫວ່າງຜູ້ນແລະນັກວິຈານ. ມັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນຕົວແທນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສື່, ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າຄວນພະຍາຍາມເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສະແດງວັດທະນະທໍາແລະການອອກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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