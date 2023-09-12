ປັບແຕ່ງການສັ່ນສະເທືອນ iPhone ຂອງທ່ານສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ iPhone ຂອງທ່ານຢູ່ໃນໂໝດງຽບ ຫຼື ສັ່ນສະເທືອນແຕ່ຍັງຕ້ອງການສາມາດແຍກຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າມາ ຫຼື ການໂທຈາກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນຂອງພວກມັນໄດ້. ໂດຍການດັດແປງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນ, ທ່ານສາມາດກວດສອບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອີງໃສ່ສຽງລິງໂທນ.
ເພື່ອປັບແຕ່ງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສະເພາະ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
- ເປີດໃຊ້ແອັບ Contacts ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ ຫຼືແຕະໃສ່ໄອຄອນໂທລະສັບຢູ່ຂອບລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານແລະໄປທີ່ແຖບ Contacts.
- ແຕະໃສ່ຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂແລະເລືອກແກ້ໄຂ.
- ເລືອກ Ringtone ຫຼື Text Tone.
- ແຕະການສັ່ນສະເທືອນ.
- ໃນຫນ້າຈໍນີ້, ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນມາດຕະຖານ, ຫຼືທ່ານສາມາດສ້າງແບບກໍານົດເອງ.
ຖ້າທ່ານເລືອກສ້າງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້:
- ໃຊ້ນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອແຕະໃສ່ຫນ້າຈໍ iPhone ໃນລໍາດັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອສ້າງຮູບແບບ.
- ແຕະຢຸດເມື່ອທ່ານເຮັດສໍາເລັດດ້ວຍຮູບແບບ.
- ແຕະຫຼິ້ນເພື່ອທົດສອບການອອກແບບຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຮັດຄືນວຽກຂອງທ່ານ, ເລືອກບັນທຶກ.
- ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງຂອງທ່ານ, ແຕະ ບັນທຶກ.
- ຕັ້ງຊື່ຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຂອງເຈົ້າ ແລະແຕະບັນທຶກອີກຄັ້ງ. ນີ້ຈະເປັນການເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງໃສ່ລາຍຊື່ຕົວເລືອກຂອງທ່ານ.
- ເພື່ອລຶບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງທີ່ບັນທຶກໄວ້, ປັດຊ້າຍໃສ່ລາຍການເຂົ້າ ແລະແຕະ ລຶບ.
ຄືກັນກັບສຽງຣິງໂທນທີ່ດາວໂຫຼດມາໃໝ່, ຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງທີ່ທ່ານສ້າງ ແລະບັນທຶກສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດການສັ່ນສະເທືອນສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ການປັບແຕ່ງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບຜູ້ຕິດຕໍ່ແຕ່ລະຄົນສາມາດເປັນວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດໃນຫນ້າຈໍການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນໂດຍສຽງເອີ້ນເຂົ້າທີ່ດັງ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າຫາທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ທ່ານໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ພວກເຂົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: "ວິທີການຕັ້ງຄ່າການສັ່ນສະເທືອນ iPhone Custom ສໍາລັບການຕິດຕໍ່"
- ທີ່ມາ: Lifewire