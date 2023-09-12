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ປັບແຕ່ງການສັ່ນສະເທືອນ iPhone ຂອງທ່ານສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ປັບແຕ່ງການສັ່ນສະເທືອນ iPhone ຂອງທ່ານສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ iPhone ຂອງທ່ານຢູ່ໃນໂໝດງຽບ ຫຼື ສັ່ນສະເທືອນແຕ່ຍັງຕ້ອງການສາມາດແຍກຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າມາ ຫຼື ການໂທຈາກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນຂອງພວກມັນໄດ້. ໂດຍການດັດແປງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນ, ທ່ານສາມາດກວດສອບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອີງໃສ່ສຽງລິງໂທນ.

ເພື່ອປັບແຕ່ງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບການຕິດຕໍ່ສະເພາະ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:

  1. ເປີດໃຊ້ແອັບ Contacts ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ ຫຼືແຕະໃສ່ໄອຄອນໂທລະສັບຢູ່ຂອບລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານແລະໄປທີ່ແຖບ Contacts.
  2. ແຕະໃສ່ຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງແກ້ໄຂແລະເລືອກແກ້ໄຂ.
  3. ເລືອກ Ringtone ຫຼື Text Tone.
  4. ແຕະການສັ່ນສະເທືອນ.
  5. ໃນຫນ້າຈໍນີ້, ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນມາດຕະຖານ, ຫຼືທ່ານສາມາດສ້າງແບບກໍານົດເອງ.

ຖ້າທ່ານເລືອກສ້າງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້:

  1. ໃຊ້ນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອແຕະໃສ່ຫນ້າຈໍ iPhone ໃນລໍາດັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອສ້າງຮູບແບບ.
  2. ແຕະຢຸດເມື່ອທ່ານເຮັດສໍາເລັດດ້ວຍຮູບແບບ.
  3. ແຕະຫຼິ້ນເພື່ອທົດສອບການອອກແບບຂອງທ່ານ.
  4. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຮັດຄືນວຽກຂອງທ່ານ, ເລືອກບັນທຶກ.
  5. ເມື່ອທ່ານພໍໃຈກັບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງຂອງທ່ານ, ແຕະ ບັນທຶກ.
  6. ຕັ້ງຊື່ຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຂອງເຈົ້າ ແລະແຕະບັນທຶກອີກຄັ້ງ. ນີ້ຈະເປັນການເພີ່ມການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງໃສ່ລາຍຊື່ຕົວເລືອກຂອງທ່ານ.
  7. ເພື່ອລຶບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງທີ່ບັນທຶກໄວ້, ປັດຊ້າຍໃສ່ລາຍການເຂົ້າ ແລະແຕະ ລຶບ.

ຄືກັນກັບສຽງຣິງໂທນທີ່ດາວໂຫຼດມາໃໝ່, ຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນແບບກຳນົດເອງທີ່ທ່ານສ້າງ ແລະບັນທຶກສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດການສັ່ນສະເທືອນສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ການປັບແຕ່ງຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບຜູ້ຕິດຕໍ່ແຕ່ລະຄົນສາມາດເປັນວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດໃນຫນ້າຈໍການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນໂດຍສຽງເອີ້ນເຂົ້າທີ່ດັງ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າຫາທ່ານໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ທ່ານໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ພວກເຂົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ຫົວ​ຂໍ້​ບົດ​ຄວາມ​: "ວິ​ທີ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ iPhone Custom ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​"
  • ທີ່ມາ: Lifewire

By Mampho Brescia

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