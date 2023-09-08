ອິນເຕີເນັດມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ອິນເຕີເນັດໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ດ້ວຍການສົນທະນາ ແລະເລື່ອງຕະຫຼົກຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບໄດໂນເສົາ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງພວກມັນທີ່ຄາດໄວ້ຍ້ອນເປັນຮູບດາວ. ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ tweet ໂດຍຜູ້ໃຊ້ @latkedelrey, ເຊິ່ງພວກເຂົາສະແດງຄວາມແປກໃຈທີ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າໄດໂນເສົາຖືກທຳລາຍໃນຄັ້ງດຽວໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງການວິທະຍາສາດວ່າເຫດການສູນພັນ 66 ລ້ານປີກ່ອນບໍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວ.
ອີງຕາມທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງລະເບີດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ປ່ອຍອອກມາເປັນຈໍານວນຫຼາຍຂອງເສດເຫຼືອແລະຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດ. ການຂັດຂວາງຂອງແສງແດດເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງພືດຫຼຸດລົງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ລົບກວນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານແລະນໍາໄປສູ່ການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ລວມທັງໄດໂນເສົາ. ທິດສະດີນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ເບິ່ງຮູບເງົາຍອດນິຍົມ "The Land Before Time," ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າຫຼາຍຄົນອາດຈະພາດປະສົບການດ້ານການສຶກສານີ້ໃນໄວເດັກຂອງຕົນເອງ.
ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ tweet ແມ່ນການປະສົມຂອງທິດສະດີ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ, ແລະເລື່ອງຕະຫລົກ. ບາງຄົນໄດ້ແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ແປກປະຫລາດຂອງຕົນເອງ, ເຊັ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງໄດໂນເສົາ "ກ້າວຂ້າງໜ້າ" ການສູນພັນ ຫຼືແນວຄວາມຄິດຂອງການສະແດງຄອນເສີດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຕາຍໄປ. ຄໍາເຫັນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຕະຫຼົກທີ່ມັກຈະສາມາດຄອບງໍາການສົນທະນາໃນອິນເຕີເນັດ.
ໃນຂະນະທີ່ອິນເຕີເນັດສາມາດເປັນບ່ອນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແລະເລື່ອງຕະຫລົກ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະແຍກຄວາມຈິງອອກຈາກນິຍາຍ. ການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ສັບສົນຂອງເຫດການ, ຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວແມ່ນພຽງແຕ່ປັດໄຈຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍ. ວິທະຍາສາດຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫດການພິເສດນີ້, ແລະມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນແລະການສຶກສາຄົນອື່ນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
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