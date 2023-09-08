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ອິນເຕີເນັດມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ອິນເຕີເນັດມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ອິນເຕີເນັດໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ດ້ວຍການສົນທະນາ ແລະເລື່ອງຕະຫຼົກຫຼາຍຄັ້ງກ່ຽວກັບໄດໂນເສົາ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງພວກມັນທີ່ຄາດໄວ້ຍ້ອນເປັນຮູບດາວ. ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ tweet ໂດຍຜູ້ໃຊ້ @latkedelrey, ເຊິ່ງພວກເຂົາສະແດງຄວາມແປກໃຈທີ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າໄດໂນເສົາຖືກທຳລາຍໃນຄັ້ງດຽວໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວົງການວິທະຍາສາດວ່າເຫດການສູນພັນ 66 ລ້ານປີກ່ອນບໍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວ.

ອີງ​ຕາມ​ທິດ​ສະ​ດີ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ຮູບ​ດາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄື້ນ​ຟອງ​ລະ​ເບີດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ແລະ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​. ການຂັດຂວາງຂອງແສງແດດເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງພືດຫຼຸດລົງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ລົບກວນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານແລະນໍາໄປສູ່ການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ລວມທັງໄດໂນເສົາ. ທິດສະດີນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ເບິ່ງຮູບເງົາຍອດນິຍົມ "The Land Before Time," ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າຫຼາຍຄົນອາດຈະພາດປະສົບການດ້ານການສຶກສານີ້ໃນໄວເດັກຂອງຕົນເອງ.

ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ tweet ແມ່ນການປະສົມຂອງທິດສະດີ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ, ແລະເລື່ອງຕະຫລົກ. ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ແປກ​ປະ​ຫລາດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ເຊັ່ນ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ໄດ​ໂນ​ເສົາ "ກ້າວ​ຂ້າງ​ໜ້າ" ການ​ສູນ​ພັນ ຫຼື​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄອນ​ເສີດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຕາຍ​ໄປ. ຄໍາເຫັນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຕະຫຼົກທີ່ມັກຈະສາມາດຄອບງໍາການສົນທະນາໃນອິນເຕີເນັດ.

ໃນຂະນະທີ່ອິນເຕີເນັດສາມາດເປັນບ່ອນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດແລະເລື່ອງຕະຫລົກ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະແຍກຄວາມຈິງອອກຈາກນິຍາຍ. ການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ສັບສົນຂອງເຫດການ, ຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວແມ່ນພຽງແຕ່ປັດໄຈຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍ. ວິທະຍາສາດຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫດການພິເສດນີ້, ແລະມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນແລະການສຶກສາຄົນອື່ນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Twitter

By Vicky Stavropoulou

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