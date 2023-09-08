ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາ

ການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາ: ການປະຕິວັດຂອງການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນ
ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງສັ້ນຂອງການປະຕິວັດ. ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເປັນເວທີສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໃນເສດຖະກິດຢ່າງເປັນທາງການ. ການລວມເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ Ghana ຫຼາຍຄົນ.
ໃນປະເທດການາ, ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ມີທະນາຄານ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການຂາດການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມາເຖິງຂອງເງິນມືຖືໄດ້ປ່ຽນແປງການເທື່ອເນື່ອງຈາກນີ້. ເງິນມືຖື, ປະເພດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໂທລະສັບມືຖື, ໄດ້ກາຍເປັນຊີວິດຂອງປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີທະນາຄານ.
ເງິນມືຖືໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານທີ່ຈະສົ່ງແລະຮັບເງິນ, ຈ່າຍໃບບິນຄ່າ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອແລະຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຢັດ. ມັນໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄປຫາສະຖານທີ່ທະນາຄານ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ສະຫນອງເວທີທີ່ປອດໄພແລະປອດໄພສໍາລັບການເກັບຮັກສາເງິນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາເງິນສົດຢູ່ເຮືອນ.
ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາແມ່ນມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ. ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ, ຈໍານວນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີບັນຊີເງິນມືຖືໃນປະເທດການາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13% ໃນປີ 2014 ເປັນ 39% ໃນປີ 2017. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວານີ້ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການມີໂທລະສັບມືຖືທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນມຸມທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ. ຂອງປະເທດ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເງິນມືຖືເພື່ອເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານ.
ເງິນມືຖືບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການລວມທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທຶນພາຍໃນເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກ ແລະ ການລົງທຶນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ສະຫນອງເວທີສໍາລັບທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດການາ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອແລະການຂະຫຍາຍຕົວ.
ເງິນມືຖືຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໂດຍການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານສາມາດປະຫຍັດແລະລົງທຶນ, ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງມັກຈະປະເຊີນກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍການໃຫ້ພວກເຂົາຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ມັນໄດ້ນໍາເອົາການປະຕິວັດໃນການລວມທາງດ້ານການເງິນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໃນເສດຖະກິດຢ່າງເປັນທາງການແລະປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ເງິນມືຖືສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມັນຖືສັນຍາວ່າຈະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຕື່ມອີກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດການາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບທ່າແຮງນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນມືຖືແລະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານ.