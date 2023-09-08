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ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາ

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Sep 8, 2023
ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາ

ການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາ: ການປະຕິວັດຂອງການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນ

ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງສັ້ນຂອງການປະຕິວັດ. ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເປັນເວທີສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໃນເສດຖະກິດຢ່າງເປັນທາງການ. ການ​ລວມ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ, ແລະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຊາວ Ghana ຫຼາຍ​ຄົນ.

ໃນປະເທດການາ, ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ມີທະນາຄານ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການຂາດການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມາເຖິງຂອງເງິນມືຖືໄດ້ປ່ຽນແປງການເທື່ອເນື່ອງຈາກນີ້. ເງິນມືຖື, ປະເພດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນໂທລະສັບມືຖື, ໄດ້ກາຍເປັນຊີວິດຂອງປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີທະນາຄານ.

ເງິນມືຖືໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານທີ່ຈະສົ່ງແລະຮັບເງິນ, ຈ່າຍໃບບິນຄ່າ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອແລະຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຢັດ. ມັນໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄປຫາສະຖານທີ່ທະນາຄານ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ສະຫນອງເວທີທີ່ປອດໄພແລະປອດໄພສໍາລັບການເກັບຮັກສາເງິນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາເງິນສົດຢູ່ເຮືອນ.

ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາແມ່ນມີຄວາມເລິກເຊິ່ງ. ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ, ຈໍານວນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີບັນຊີເງິນມືຖືໃນປະເທດການາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13% ໃນປີ 2014 ເປັນ 39% ໃນປີ 2017. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວານີ້ໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການມີໂທລະສັບມືຖືທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນມຸມທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ. ຂອງປະເທດ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເງິນມືຖືເພື່ອເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານ.

ເງິນມືຖືບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການລວມທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ​ໄດ້​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ເງິນ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ​ເສດຖະກິດ, ຊຸກຍູ້​ການ​ບໍລິ​ໂພ​ກ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ສະຫນອງເວທີສໍາລັບທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດການາ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອແລະການຂະຫຍາຍຕົວ.

ເງິນມືຖືຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໂດຍການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານສາມາດປະຫຍັດແລະລົງທຶນ, ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງມັກຈະປະເຊີນກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍການໃຫ້ພວກເຂົາຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງເງິນມືຖືຕໍ່ປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານຂອງປະເທດການາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ມັນ​ໄດ້​ນໍາ​ເອົາ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ໃນ​ການ​ລວມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລະ​ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ໃນຂະນະທີ່ເງິນມືຖືສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມັນຖືສັນຍາວ່າຈະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຕື່ມອີກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດການາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບທ່າແຮງນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເງິນມືຖືແລະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະຊາກອນທີ່ບໍ່ມີທະນາຄານ.

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