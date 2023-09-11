ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສໃນອຸດສາຫະກໍາ Semiconductor: ສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດ

ການຂຸດຄົ້ນອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສໃນອຸດສາຫະກໍາ Semiconductor: ສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດ
ອຸດສາຫະກໍາ semiconductor, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ, ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍຂອງຕົນ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ຂອງຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຫນຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນຫານີ້ແມ່ນເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດມົນລະພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກຈາກອາຍແກັສໄອເສຍ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາພັດທະນາ, ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສສະເຫນີທັງສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດ.
ເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການຜະລິດ semiconductor. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດສານອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍ (VOCs), ມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (HAPs), ແລະອະນຸພາກອື່ນໆອອກຈາກອາຍແກັສທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສໃນປະຈຸບັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ພວກມັນໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງຂອງໂຮງງານຜະລິດ semiconductor. ອັນທີສອງ, ພວກເຂົາມັກຈະໃຊ້ນ້ໍາຫຼືສານເຄມີອື່ນໆເປັນຕົວຂັດ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາມົນລະພິດຂັ້ນສອງ. ອັນທີສາມ, ພວກມັນບໍ່ມີປະສິດທິພາບສະເໝີໄປໃນການກຳຈັດມົນລະພິດທຸກປະເພດ, ໂດຍສະເພາະສິ່ງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ສັບສົນຫຼາຍທາງເຄມີ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ແມ່ນບໍ່ bleak. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນເຕັມໄປດ້ວຍໂອກາດສໍາລັບການປະດິດສ້າງແລະການປັບປຸງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸແລະວິສະວະກໍາສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງຕົວແທນ scrubbing ປະສິດທິພາບຫຼາຍແລະການອອກແບບ. ນີ້ອາດຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງ scrubbers ອາຍແກັສແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການກໍາຈັດມົນລະພິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເພີ່ມຄວາມເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຍືນຍົງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ແມ່ນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີການຂັດອາຍແກັສທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີເຕັກໂນໂລຢີການຂັດແຫ້ງທີ່ບໍ່ໃຊ້ນ້ໍາຫຼືສານເຄມີ, ແລະລະບົບການກັ່ນຕອງກ້າວຫນ້າທີ່ສາມາດເກັບກໍາເຖິງແມ່ນແຕ່ມົນລະພິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສຸດ. ເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຜະລິດ semiconductor ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າຫມາຍຄວາມຍືນຍົງໂດຍລວມຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ semiconductors ໃນຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີ scrubber ອາຍແກັສ. ຍ້ອນວ່າໂຮງງານຜະລິດ semiconductor ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ສາມາດກະຕຸ້ນການປະດິດສ້າງແລະການແຂ່ງຂັນຕື່ມອີກໃນຕະຫຼາດເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສ, ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ດີຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ມັນຍັງເຕັມໄປດ້ວຍໂອກາດ. ໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງແລະການປັບປຸງ, ອຸດສາຫະກໍາສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແລະຍຶດເອົາໂອກາດເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມສໍາເລັດຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງຂັດອາຍແກັສໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາຕົວມັນເອງ.