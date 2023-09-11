ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ

ຂຸດຄົ້ນອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດ (EAM) ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າພູມສັນຖານຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ. ການປະທະກັນຂອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວາມຄາດໝາຍຂອງລູກຄ້າພວມຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອກຳນົດວິທີການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ. ການຫັນປ່ຽນນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການໃຊ້ພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ, ແລະເຄື່ອງມືດິຈິຕອນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, ປັບປຸງການຕັດສິນໃຈ, ແລະໃຫ້ປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ເຫນືອກວ່າ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸດສາຫະກຳ 4.0, ໂດຍການເພີ່ມທະວີການຫັນເປັນຕົວເລກ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ, ແບບວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ, ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງນີ້. ມັນຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ: Internet of Things (IoT), ປັນຍາປະດິດ (AI), ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ (ML), ແລະ blockchain ໃນ EAM. ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຊັບສິນໃນເວລາຈິງ, ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາ, ແລະການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຊັບສິນອັດຕະໂນມັດ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເຊັນເຊີ IoT ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດຊັບສິນໃນເວລາຈິງ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດວິເຄາະເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, AI ແລະ ML ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອກໍານົດຮູບແບບແລະແນວໂນ້ມ, ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈແລະການຄາດຄະເນທີ່ດີກວ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Blockchain ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຊັບສິນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸລະກໍາຊັບສິນທີ່ໂປ່ງໃສແລະມີປະສິດທິພາບ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການບໍລິການໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີອິດທິພົນຕໍ່ຍຸດທະສາດ EAM. ບໍລິສັດນັບມື້ນັບສຸມໃສ່ການສະຫນອງການບໍລິການມູນຄ່າເພີ່ມແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ. ນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການທີ່ລູກຄ້າເປັນສູນກາງຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ EAM, ບ່ອນທີ່ເປົ້າຫມາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮັກສາຊັບສິນແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລູກຄ້າ. ອັນນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະການວິເຄາະເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ແລະການຈັດວາງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ກໍານົດອະນາຄົດຂອງ EAM ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດແມ່ນການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຍືນຍົງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຈຸດໃຈກາງ, ບໍລິສັດກໍາລັງຊອກຫາການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວິທີການທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ແລະການປະຕິບັດຫຼັກການເສດຖະກິດວົງໃນການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຊັບສິນ.
ອະນາຄົດຂອງ EAM ຍັງໃຫ້ສັນຍາກັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດນັບມື້ນັບຮັບຮອງເອົາວິທີແກ້ໄຂທີ່ອີງໃສ່ເມຄ, ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລະບົບ EAM ທີ່ສາມາດປະສົມປະສານກັບລະບົບວິສາຫະກິດອື່ນໆເຊັ່ນ ERP, CRM, ແລະ SCM. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂໍ້ມູນແລະການເບິ່ງເຫັນໃນທົ່ວວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ນໍາໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຮັບຮູ້ອະນາຄົດນີ້ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມປອດໄພ, ການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີແລະການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແລະວິທີການໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດນໍາທາງພູມສັນຖານທີ່ມີການປ່ຽນແປງນີ້, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງມີຄວາມວ່ອງໄວ, ມີນະວັດຕະກໍາ, ແລະລູກຄ້າເປັນສູນກາງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ຮັບຮອງເອົາຮູບແບບທຸລະກິດໃຫມ່, ແລະຈັດວາງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າທີ່ພັດທະນາແລະເປົ້າຫມາຍຄວາມຍືນຍົງ. ຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ.