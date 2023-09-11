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ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ

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Sep 11, 2023
ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ

ຂຸດຄົ້ນອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດ (EAM) ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າພູມສັນຖານຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ. ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ຄວາມ​ຄາດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ວິ​ທີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ. ການຫັນປ່ຽນນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການໃຊ້ພະລັງງານຂອງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ, ແລະເຄື່ອງມືດິຈິຕອນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ, ປັບປຸງການຕັດສິນໃຈ, ແລະໃຫ້ປະສົບການຂອງລູກຄ້າທີ່ເຫນືອກວ່າ.

ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ​ໂດຍ​ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ ​ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ, ຕ່ອງ​ໂສ້​ຄຸນຄ່າ, ​ແບບ​ວິທີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ, ​ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນີ້. ມັນຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ: Internet of Things (IoT), ປັນຍາປະດິດ (AI), ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ (ML), ແລະ blockchain ໃນ EAM. ເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຊັບສິນໃນເວລາຈິງ, ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາ, ແລະການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຊັບສິນອັດຕະໂນມັດ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ແລະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເຊັນເຊີ IoT ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດຊັບສິນໃນເວລາຈິງ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດວິເຄາະເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, AI ແລະ ML ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອກໍານົດຮູບແບບແລະແນວໂນ້ມ, ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈແລະການຄາດຄະເນທີ່ດີກວ່າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Blockchain ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຊື່ສັດແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຊັບສິນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸລະກໍາຊັບສິນທີ່ໂປ່ງໃສແລະມີປະສິດທິພາບ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການບໍລິການໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີອິດທິພົນຕໍ່ຍຸດທະສາດ EAM. ບໍລິສັດນັບມື້ນັບສຸມໃສ່ການສະຫນອງການບໍລິການມູນຄ່າເພີ່ມແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ. ນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການທີ່ລູກຄ້າເປັນສູນກາງຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ EAM, ບ່ອນທີ່ເປົ້າຫມາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮັກສາຊັບສິນແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລູກຄ້າ. ອັນນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະການວິເຄາະເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ແລະການຈັດວາງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ກໍານົດອະນາຄົດຂອງ EAM ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຫະລັດແມ່ນການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຍືນຍົງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຈຸດໃຈກາງ, ບໍລິສັດກໍາລັງຊອກຫາການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວິທີການທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ແລະການປະຕິບັດຫຼັກການເສດຖະກິດວົງໃນການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຊັບສິນ.

ອະນາຄົດຂອງ EAM ຍັງໃຫ້ສັນຍາກັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດນັບມື້ນັບຮັບຮອງເອົາວິທີແກ້ໄຂທີ່ອີງໃສ່ເມຄ, ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລະບົບ EAM ທີ່ສາມາດປະສົມປະສານກັບລະບົບວິສາຫະກິດອື່ນໆເຊັ່ນ ERP, CRM, ແລະ SCM. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂໍ້ມູນແລະການເບິ່ງເຫັນໃນທົ່ວວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ, ນໍາໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຮັບຮູ້ອະນາຄົດນີ້ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມປອດໄພ, ການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີແລະການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບແຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແລະວິທີການໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ອະນາຄົດຂອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດນໍາທາງພູມສັນຖານທີ່ມີການປ່ຽນແປງນີ້, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງມີຄວາມວ່ອງໄວ, ມີນະວັດຕະກໍາ, ແລະລູກຄ້າເປັນສູນກາງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ຮັບຮອງເອົາຮູບແບບທຸລະກິດໃຫມ່, ແລະຈັດວາງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າທີ່ພັດທະນາແລະເປົ້າຫມາຍຄວາມຍືນຍົງ. ຜູ້ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ.

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