ລາຍການໂທລະພາບ ແລະຮູບເງົາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນ Prime Video

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Amazon Prime Video ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາການຖ່າຍທອດ, ສະເຫນີເນື້ອຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ກັບຜູ້ຈອງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍເທົ່າກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນເຊັ່ນ Netflix ແລະ HBO Max, Prime Video ມີສ່ວນແບ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ. ຈາກການຈັບມືເລື່ອງອາຊະຍາກຳໄປຈົນເຖິງລະຄອນສາກົນ ແລະຊຸດຄວາມເປັນຈິງ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ທຸກຄົນເພີດເພີນຢູ່ Prime Video.
ແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນ Prime Video ແມ່ນຊຸດຂອງຕາເວັນຕົກ, "ພາສາອັງກິດ." ການສະແດງໂດຍ Emily Blunt, ການສະແດງດັ່ງກ່າວຕິດຕາມແມ່ຍິງອັງກິດຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຊອກຫາການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງລູກຂອງນາງ. ມັນໃຊ້ເວລາຜູ້ຊົມໃນການແລ່ນຜ່ານພູມສັນຖານທີ່ຮຸນແຮງຂອງ 1890s ຂອງອາເມລິກາກາງ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກຊຸດຄວາມເປັນຈິງ, "Jinny's Kitchen" ສະເຫນີການຫລົບຫນີທີ່ງຽບສະຫງົບ. ຢູ່ທີ່ Bacalar, ເມັກຊິໂກ, ການສະແດງຕິດຕາມນັກສະແດງຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ Park Seo-joon ແລະເພື່ອນຂອງລາວ Kim Tae-hyung (aka V) ຂອງ BTS ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາດໍາເນີນຮ້ານອາຫານເກົາຫຼີໃຕ້. ມັນເປັນຊຸດທີ່ງຽບສະຫງົບ ແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼົງໄຫຼທີ່ໃຫ້ການພັກຜ່ອນທີ່ສະຫງົບສຸກຈາກຊີວິດປະຈໍາວັນ.
ຖ້າລະຄອນອາຊະຍາກໍາເປັນແບບຂອງເຈົ້າຫຼາຍ, "ZeroZeroZero" ແມ່ນຕ້ອງເບິ່ງ. ອີງຕາມຫນັງສືຂອງ Roberto Saviano, ຊຸດດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມການເດີນທາງຂອງການຂົນສົ່ງ cocaine ໃນຫົກປະເທດແລະສາມທະວີບ. ມັນເປັນລະຄອນອາຊະຍາກຳທີ່ແຜ່ລາມອອກໄປໃນຄວາມສັບສົນຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດສາກົນ.
ສໍາລັບທາງເລືອກທີ່ອ່ອນກວ່າ, "ຫ້ອງຮຽນ 07" ສະເຫນີຄວາມຕະຫຼົກກ່ຽວກັບປະເພດການຊຸມນຸມຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ. ຊຸດອົດສະຕຣາລີນີ້ຕິດຕາມກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ລະນຶກເຖິງປີຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ໂລກພາຍນອກກໍາລັງປະເຊີນກັບການສິ້ນສຸດຂອງໂລກຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ແຟນ Sci-fi ຈະເພີດເພີນກັບ "Paper Girls", ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງຊຸດທີ່ນິຍົມ "Stranger Things." ອີງໃສ່ນະວະນິຍາຍຮູບພາບໂດຍ Brian K. Vaughan, ການສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕາມເດັກຍິງເຈ້ຍສີ່ຄົນທີ່ຖືກຕິດຢູ່ໃນການສູ້ຮົບລະຫວ່າງນັກເດີນທາງໃນເວລາສົງຄາມ. ການຂົນສົ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ພວກເຂົາຕ້ອງຊອກຫາທາງກັບບ້ານໃນຂະນະທີ່ຖືກລ່າໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ.
ສຸດທ້າຍ, "Outer Range" ປະສົມປະສານອົງປະກອບຂອງລະຄອນຄອບຄົວກັບອົງປະກອບ supernatural. ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ຊຸດຕິດຕາມຄອບຄົວ Abbott ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຮັບມືກັບການຫາຍຕົວໄປຂອງລູກເຂີຍຂອງພວກເຂົາແລະການມາຮອດຂອງຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມມືດສີດໍາ. ຄວາມລັບແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເປີດເຜີຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາແລະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ Prime Video ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງໃນລະດັບດຽວກັນກັບການບໍລິການສະຕຣີມມິງອື່ນໆ, ແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ພິສູດວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຄົ້ນຫາ. ດັ່ງນັ້ນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາສິ່ງໃໝ່ໆໃຫ້ເບິ່ງ, ໃຫ້ໂອກາດຊີຣີ ແລະ ຮູບເງົາທີ່ຕໍ່າກວ່າເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ Prime Video.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມແຫຼ່ງສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້.