ເກມທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄູ່ຜົວເມຍໃນ PlayStation Plus ພິເສດ

ຊອກຫາເກມມ່ວນ ແລະການໂຕ້ຕອບເພື່ອຫຼິ້ນກັບຄົນອື່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງເຈົ້າບໍ? ເບິ່ງບໍ່ຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເກມທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄູ່ຜົວເມຍໃນ PlayStation Plus Extra. ເກມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບທັງສອງປະສົບການຮ່ວມກັນແລະຜູ້ນດຽວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບເວລາທີ່ມີຄຸນນະພາບຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ຂຸດຄົ້ນຄໍາບັນຍາຍທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ການແກ້ໄຂປິດສະ, ແລະແຂ່ງຂັນໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນມິດ.
ຫນ້າທໍາອິດໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ "Thomas ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ," ເກມປິດສະດຽວຜູ້ນສາມາດມີຄວາມສຸກເປັນຄູ່. ຄົ້ນຫາປິດສະໜາຮ່ວມກັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມມ່ວນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມແລະທັກສະການສື່ສານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກມສາມາດສໍາເລັດໃນພຽງແຕ່ສອງສາມຊົ່ວໂມງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບໃນຕອນກາງຄືນປົກກະຕິໃນ.
ຕໍ່ໄປແມ່ນ "Erica," ເກມ FMV (ວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວເຕັມ) ທີ່ສະຫນອງປະສົບການ thriller ແບບໂຕ້ຕອບ. ການຫຼິ້ນເປັນຄູ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເລືອກຮ່ວມກັນ ແລະເບິ່ງວ່າພວກມັນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຜົນຂອງເລື່ອງ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການເບິ່ງຮູບເງົາຮ່ວມກັນ, ແຕ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງການບັນຍາຍ.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຄວາມຢ້ານ, “Dead By Daylight” ເປັນເກມທີ່ມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນທີ່ສາມາດຫຼິ້ນເປັນຄູ່. ຫັນຫຼິ້ນການແຂ່ງຂັນແລະສະຫນັບສະຫນູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍການເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕາຄູ່ທີສອງ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນນັກຄາດຕະກອນ ຫຼືຜູ້ລອດຊີວິດ, ການມີຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ຂ້າງເຈົ້າຈະເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດຕື່ມອີກ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນມິດ, "Hotshot Racing" ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດ. ນັກແຂ່ງອາເຄດນີ້ສະ ເໜີ ໂໝດ ແບ່ງໜ້າຈໍ, ໃຫ້ທ່ານແຂ່ງກັບກັນໃນຫຼາຍເສັ້ນທາງ. ມັນມີສີສັນ, ຕື່ນເຕັ້ນ, ແລະແນ່ໃຈວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈແຂ່ງຂັນຂອງເຈົ້າອອກມາ.
“Moving Out 2” ເປັນເກມໝວກບ້າກ່ຽວກັບການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ໃນລະຫວ່າງການຍ້າຍເຮືອນ. ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຫຼິ້ນຮ່ວມກັນ, ເກມນີ້ຕ້ອງການການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ກະກຽມສໍາລັບຊ່ວງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານທ່ອງໄປຫາຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍເຟີນີເຈີຮ່ວມກັນ.
“Sackboy: A Big Adventure” ເປັນເກມເວທີ 3D ທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມເຊິ່ງຍິ່ງດີຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອຫຼິ້ນເປັນຄູ່. ບາງລະດັບພຽງແຕ່ສາມາດສໍາເລັດໃນ couch co-op, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການຮ່ວມມືແລະການຮ່ວມມື. ການຜະຈົນໄພທີ່ຫນ້າຮັກນີ້ແມ່ນຄວາມສຸກທີ່ຈະມີປະສົບການຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.
ສຸດທ້າຍ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ, "Trials Fusion" ເປັນເກມທີ່ມີຜູ້ນດຽວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ turns. ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕາມທີ່ທ້າທາຍ, ຫຼືຫົວຂວັນຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ທ່ານສະສົມຄວາມລົ້ມເຫລວຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງໃນລະດັບທີ່ຍາກທີ່ສຸດ.
ເກມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນ PlayStation Plus Extra ແລະສະເຫນີປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບຄູ່ຜົວເມຍທີ່ຈະມີຄວາມສຸກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະແກ້ໄຂປິດສະໜາ, ຕັດສິນໃຈ, ແຂ່ງກັນ, ຫຼືເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ເກມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະໂອກາດຜູກພັນສຳລັບຄູ່ຮັກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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