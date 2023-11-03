ການວິວັດທະນາການຂອງ Black Friday: ຈາກມື້ດຽວໄປຫາ Extravaganza ໄປຊື້ເຄື່ອງຕະຫຼອດອາທິດ

Black Friday, ປະກົດການການຊື້ເຄື່ອງຍອດນິຍົມໃນສະຫະລັດ, ໄດ້ພົວພັນກັບຝູງຊົນທີ່ບ້າໆ, ການເປີດຮ້ານໃນຕອນເຊົ້າ, ແລະຂໍ້ສະ ເໜີ ທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້. ຕາມປະເພນີທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ຫຼັງຈາກ Thanksgiving, Black Friday ໄດ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງລະດູການຊື້ເຄື່ອງໃນວັນພັກສໍາລັບທົດສະວັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພູມສັນຖານຂອງເຫດການປະຈຳປີນີ້ໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ໃນປີນີ້, Black Friday ຈະຖືກສັງເກດເຫັນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຊື້ໂອກາດທີ່ຈະເອົາສ່ວນຫຼຸດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທັງອອນໄລນ໌ແລະໃນຮ້ານ brick-and-mortar. ໃນຂະນະທີ່ Black Friday ຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນ, ອິດທິພົນຂອງມັນໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວອາທິດຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍຊື້ເຄື່ອງທີ່ເອີ້ນວ່າເຫດການ Cyber 5.
ເຫດການ Cyber 5 ຂະຫຍາຍຈາກ Black Friday, ຕິດຕາມດ້ວຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍວັນເສົາແລະ Cyber Sunday / ວັນຈັນ, ແລະສຸດທ້າຍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການໃຫ້ວັນອັງຄານ. ແຕ່ລະມື້ຂອງ extravaganza ການຄ້າຂະຫຍາຍນີ້ມີຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ, ຕອບສະຫນອງຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແລະປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ Black Friday ຍັງຄົງເປັນມື້ສໍາລັບການຫຼຸດລາຄາທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ນິຍົມ, ວັນເສົາທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຊື້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ. Cyber Sunday/Monday ເນັ້ນໃສ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອອນໄລນ໌ເຊັ່ນ Amazon, ສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີພິເສດໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້ອອນໄລນ໌. ສຸດທ້າຍ, Giving Tuesday ສະຫນອງໂອກາດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະໃຫ້ຄືນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ.
ຜູ້ຄ້າປີກຫນຶ່ງ, Newegg, ໄດ້ຍອມຮັບລັກສະນະວິວັດທະນາຂອງ Black Friday ໂດຍການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາການຂາຍຂອງພວກເຂົາຈົນເຖິງວັນທີ 25 ເດືອນພະຈິກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະເຫນີການຮັບປະກັນລາຄາ Black Friday, ຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບການຄືນເງິນອັດຕະໂນມັດຖ້າຫາກວ່າລາຄາຂອງລາຍການຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼຸດລົງກ່ອນວັນທີ 25.
ການວິວັດທະນາການຂອງ Black Friday ເຂົ້າໄປໃນ extravaganza ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນອາທິດຫນຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງນິໄສທີ່ມີການປ່ຽນແປງແລະຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ເນື່ອງຈາກການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະຄວາມສະດວກສະບາຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຊື້, ຜູ້ຄ້າປີກໄດ້ປັບຕົວໂດຍການຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາການຂາຍຂອງພວກເຂົາແລະສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດຶງດູດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ Cyber 5.
FAQ:
ຖາມ: Black Friday ແມ່ນຫຍັງ?
A: Black Friday ເປັນມື້ຊື້ເຄື່ອງທີ່ນິຍົມກັນໃນສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກວັນ Thanksgiving. ມັນເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດູການຊື້ເຄື່ອງໃນວັນພັກແລະສະເຫນີລາຄາຜ່ອນຜັນຫຼາຍຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ.
ຖາມ: ເຫດການ Cyber 5 ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເຫດການ Cyber 5 ຫມາຍເຖິງການຊ້ອບປິ້ງ extravaganza ອາທິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ Black Friday ແລະສະຫຼຸບດ້ວຍ Giving Tuesday. ແຕ່ລະມື້ຂອງເຫດການມີຫົວຂໍ້ການຂາຍຂອງຕົນເອງ, ຕອບສະຫນອງຄວາມມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຖາມ: ການຮັບປະກັນລາຄາຂອງ Newegg's Black Friday ເຮັດວຽກແນວໃດ?
A: ການຮັບປະກັນລາຄາຂອງ Newegg's Black Friday ຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບການຄືນເງິນສ່ວນຕ່າງຖ້າລາຄາຂອງສິນຄ້າທີ່ຊື້ຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງກ່ອນວັນທີ 25 ເດືອນພະຈິກ. ນີ້ຮັບປະກັນລູກຄ້າລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງເຫດການການຂາຍຂະຫຍາຍ.