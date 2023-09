ສັ່ງຈອງຄູ່ມືນັກບິນ Armored Core VI ແລະປະຫຍັດ 25%

By

ຖ້າທ່ານເປັນແຟນຂອງ FromSoftware's Armored Core VI ແລະຕ້ອງການເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຍິນດີທີ່ຮູ້ວ່າຄູ່ມືເກມຢ່າງເປັນທາງການ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ Pilot's Manual, ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໃນ Amazon ແລ້ວ. ສ້າງໂດຍ Future Press, ທີມງານດຽວກັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄູ່ມືຍຸດທະສາດ Elden Ring ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ, ສະບັບຂອງນັກສະສົມ Hardback ທີ່ມີ 432 ຫນ້ານີ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 30 ພະຈິກຂອງປີນີ້.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຄູ່ມືຂອງນັກບິນແມ່ນວາງຂາຍ, ດ້ວຍລາຄາທີ່ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າ $33.58, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫຼຸດ 25% ຈາກລາຄາປົກກະຕິຂອງ $44.99. ຄູ່ມືນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງທັງນັກບິນມືໃໝ່ ແລະຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີປະສົບການ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະຍຸດທະສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ມັນກວມເອົາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເກມ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມການຕໍ່ສູ້, ການຊຸມນຸມ, ຂັ້ນຕອນສໍາລັບແຕ່ລະພາລະກິດ, ແລະຄໍາແນະນໍາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວິທີການເຂົ້າຫາສັດຕູ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສໍາຄັນຂອງຄູ່ມືນັກບິນແມ່ນຄູ່ມື 50 ຫນ້າ S Rank ທີ່ອຸທິດຕົນ, ເຊິ່ງມີແຜນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກແລະການແນະນໍາການປະກອບ. ເນື້ອຫາໂບນັດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນບັນລຸອັນດັບສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນເກມ, ເພີ່ມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສູງສຸດ.

ໃນການທົບທວນຄືນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Armored Core VI, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ 8/10, ໂດຍສັງເກດວ່າມັນຮັກສາກົນໄກຫຼັກຂອງປະເພດການປະຕິບັດ mech ແຕ່ແນະນໍາການປັບປຸງແລະການປັບປຸງຕ່າງໆ. ພວກເຮົາໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນການກັບມາຂອງຊຸດ mecha ຄລາສສິກ. ດ້ວຍຄູ່ມືຂອງນັກບິນ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຈາະເລິກເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເກມ ແລະຄົ້ນພົບກົນລະຍຸດໃໝ່ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນການຂະຫຍາຍການເກັບກໍາຄູ່ມືເກມຂອງທ່ານ, ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຍດຈາກລາຄາຜ່ອນຜັນໃນຄູ່ມືຍຸດທະສາດ The Legend of Zelda: Tears of Kingdom. ທັງສອງສະບັບມາດຕະຖານແລະສະສົມແມ່ນປະຈຸບັນມີຢູ່ໃນລາຄາທີ່ຫຼຸດລົງ. ພິຈາລະນາຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງເກມ, ການມີຄູ່ມືສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ gameplay ແລະການສໍາຫຼວດຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະສັ່ງຈອງຄູ່ມືຂອງ Armored Core VI Pilot ໃນລາຄາຜ່ອນ. ມັນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ພັດ​ລົມ​ຂອງ​ເກມ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​, ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ໂບ​ນັດ​. ປັບປຸງທັກສະຂອງທ່ານແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໃຊ້ປະສົບການ Armored Core VI ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

