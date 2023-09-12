Dell S3422DWG ເປັນຈໍເກມກວ້າງສຸດປະທັບໃຈທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ລາຄາເດີມຢູ່ທີ່ $500, Dell ປະຈຸບັນສະເຫນີໃຫ້ພຽງແຕ່ $3479.99, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ $400.
ດ້ວຍຂະໜາດ 34 ນິ້ວ ແລະຄວາມລະອຽດກວ້າງສຸດ 3440×1440, ຈໍສະແດງຜົນນີ້ໃຫ້ປະສົບການສາຍຕາທີ່ງົດງາມ. ອັດຕາສ່ວນ 16:10 ແລະເສັ້ນໂຄ້ງ 1800R ເສີມສ້າງຄວາມດູດຊຶມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຫຼິ້ນເກມສາມາດໃສ່ໃຈຕົນເອງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນຂອງ Dell S3422DWG ແມ່ນຄວາມລະອຽດ 1440p ຂອງມັນ. ຄວາມລະອຽດນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ ແລະປະສິດທິພາບ, ໃຫ້ພາບທີ່ສວຍງາມ ໂດຍບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ລະບົບຂອງທ່ານມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍເກີນໄປ. ຈັບຄູ່ກັບບັດກາຟິກທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນ GeForce RTX 3060 Ti, ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດເພີດເພີນກັບການຕັ້ງຄ່າກຣາບຟິກສູງສຸດ ຫຼື ເຟຣມເຣດທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຈຸດເດັ່ນໃນການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.
ປະກອບດ້ວຍແຜງ VA, ຈໍສະແດງຜົນນີ້ມີເວລາຕອບສະຫນອງ 1ms, ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 144Hz, ອັດຕາສ່ວນກົງກັນຂ້າມ 3000: 1, ແລະການປົກຫຸ້ມຂອງສີ 90% DCI-P3. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ເຂົ້າກັນກັບ G-SYNC ຢ່າງເປັນທາງການ, ຈໍສະແດງຜົນໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະພົບວ່າເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບ G-SYNC, ໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ລຽບແລະບໍ່ມີນ້ໍາຕາ.
ປະໂຫຍດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງຂອງ Dell S3422DWG ແມ່ນການຮັບປະກັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ຈໍພາບສ່ວນໃຫຍ່ມາພ້ອມກັບການຮັບປະກັນຫນຶ່ງປີ, ຈໍສະແດງຜົນນີ້ສະຫນອງການຮັບປະກັນສາມປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ Premium Panel Exchange ຂອງ Dell, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແທນກະດານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນຖ້າຫາກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ pixels ສົດໃສດຽວໄດ້ຖືກກວດພົບ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Dell S3422DWG ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບນັກຫຼິ້ນເກມທີ່ຊອກຫາຈໍພາບການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ດ້ວຍຄຸນນະພາບສາຍຕາທີ່ສວຍງາມ, ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນໄວ, ແລະການຮັບປະກັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມັນສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບລາຄາຂອງມັນ.
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