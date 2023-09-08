Berria ແນະນຳ Mako: A Versatile XC/Downcountry Mountain Bike

Berria, ຍີ່ຫໍ້ແອສປາໂຍນ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍການສະເຫນີຂາຍລົດຖີບພູເຂົາຫລ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, Mako. ເວທີ XC/marathon ແລະ downcountry ນີ້ປະກອບດ້ວຍອາການຊ໊ອກພາຍໃນຕັ້ງຢູ່ໃນແນວຕັ້ງພາຍໃນທໍ່ບ່ອນນັ່ງ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ rocker ບາງສ່ວນທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການເລືອກການອອກແບບນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ເຫັນໃນແບບທີ່ຜ່ານມາຈາກ Bold ແລະ Scott. Mako ຍັງລວມເອົາບ່ອນນັ່ງແບບຢືດຢຸ່ນແທນທີ່ຈະເປັນທໍ່ດ້ານຫລັງ, ໃຫ້ການເດີນທາງ 113 ມມ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊ່ອນອາການຊ໊ອກພາຍໃນກອບໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ອີງຕາມ Berria. ພວກເຂົາອ້າງວ່າການລວມຕົວຊ່ວຍເສີມສ້າງການປ້ອງກັນການຊ໊ອກຂອງຂີ້ຕົມແລະຂີ້ຝຸ່ນແລະປັບປຸງການແຜ່ກະຈາຍຂອງມະຫາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ສ່ວນກາງຂອງລົດຖີບອ່ອນລົງ. ນີ້, ໃນທາງກັບກັນ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ໂດຍສະເພາະໃນຄວາມໄວສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອບອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບສອງຂວດເພື່ອໃຫ້ເຫມາະພາຍໃນສາມຫຼ່ຽມຕົ້ນຕໍ.
Mako ແມ່ນມີຢູ່ໃນສອງຮຸ່ນ: ຫນຶ່ງສໍາລັບ XC / XCO ແລະຫນຶ່ງສໍາລັບ downcountry. ທັງສອງລຸ້ນມີກອບດຽວກັນ, ດ້ວຍຕົວແບບ XCO ທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ 110 ມມ, ມືຈັບ 760 ມມ, ຂອບທີ່ມີຄວາມກວ້າງພາຍໃນ 25 ຫຼື 28 ມມ, ແລະຢາງ 2.25 ນິ້ວ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ລຸ້ນ downcountry ມາພ້ອມກັບບ່ອນນັ່ງ dropper 125mm, fork ສໍາລັບການເດີນທາງ 120 ຫຼື 130mm, ຫ້າມລໍ້ 4-piston, bars 780mm, rims 30mm, ແລະຢາງ 2.35″.
Berria ໃຊ້ເສັ້ນໄຍ HM2X ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຕົວແບບສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາຫນັກກອບຂອງ 2,175g (1,795g ໂດຍບໍ່ມີຮາດແວ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Mako BR ຊັ້ນເທິງ (ແບບ XCO ເທົ່ານັ້ນ) ໃຊ້ເສັ້ນໄຍຄາບອນ UHM3X ທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ, ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກທີ່ອ້າງເຖິງ 1,875g (1,495g ໂດຍບໍ່ມີຮາດແວ). ກອບມີຕົວແຂວນ UDH, ການສະຫນອງສໍາລັບລະບົບ suspension ເອເລັກໂຕຣນິກ Live Valve ຂອງ FOX, ແລະຊຸດຫູຟັງປະສົມປະສານທີ່ມີເສັ້ນທາງສາຍພາຍໃນຢ່າງເຕັມທີ່.
ໃນແງ່ຂອງເລຂາຄະນິດ, Mako ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂະຫນາດທີ່ທັນສະໄຫມເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ. ຄວາມຍາວຂອງ chainstay ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງໂດຍ 5mm ຫາ 430mm, ໃນຂະນະທີ່ມຸມຫົວໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ 1.7 °. ການເຂົ້າຫາໄດ້ຖືກເພີ່ມຂຶ້ນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຖານລໍ້ຍາວ 18 ມມ, ເຖິງແມ່ນວ່າສູນກາງດ້ານຫລັງສັ້ນກວ່າ. ມຸມຫົວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະຫນາດຂອງກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ມີມຸມ slack. ລຸ້ນ DC ທີ່ມີສ້ອມທີ່ຍາວກວ່ານັ້ນມີມຸມຫົວທີ່ອ່ອນກວ່າ, ຄວາມສູງຂອງ stack ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼຸດການເຂົ້າຫາ, ແລະຖານລໍ້ທີ່ຍາວກວ່າ.
ຄວາມສົນໃຈຂອງ Berria ໃນລາຍລະອຽດຂະຫຍາຍໄປສູ່ອົງປະກອບຂອງ cockpit ເຊັ່ນກັນ. ແບບຈໍາລອງຊັ້ນສູງມີແຖບຫນຶ່ງຊິ້ນແລະລໍາຕົ້ນ, ມີຄວາມຍາວຂອງລໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເພີ່ມຂຶ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບຂອງການຂີ່. ການກໍ່ສ້າງ XC ໃຊ້ລໍາຕົ້ນທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ 0mm ແລະ 60mm, 75mm, ຫຼື 95mm ຄວາມຍາວລໍາປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ່ນ DC ມາພ້ອມກັບຄວາມຍາວລໍາຕົ້ນ 50mm ຫຼື 75mm, ເພີ່ມຂຶ້ນ 20mm, ແລະຄວາມກວ້າງ 780mm.
ດຽວນີ້ Mako ມີໃຫ້ຊື້ແລ້ວ, ແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Berria.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Berria Bikes (berriabikes.com)