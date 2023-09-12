Tecno Pova 5 Pro 5G: ຖົງປະສົມຂອງປະສິດທິພາບ ແລະການອອກແບບ

Tecno Pova 5 Pro 5G ເປັນການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງບໍລິສັດ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມ. ລາຄາ Rs. 14,999, ອຸປະກອນ 5G ນີ້ໂດດເດັ່ນດ້ວຍການອອກແບບດ້ານຫຼັງທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ມີແຖບ LED RGB ຫຼາຍອັນ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຮັບຮອງເອົາການອອກແບບ ARC, ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງກ້ອງຄູ່ຢູ່ໃນຮູບຊົງທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ຢູ່ດ້ານຫນ້າ, ທ່ານຈະພົບເຫັນຈໍສະແດງຜົນ 6.78 ນິ້ວທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ 20.5: 9 ແລະແກ້ວ Panda ສໍາລັບການປົກປ້ອງ. ອຸປະກອນມີ bezel ຫນາກວ່າຢູ່ດ້ານລຸ່ມເມື່ອທຽບກັບດ້ານອື່ນໆແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ punch-hole ຢູ່ໃກ້ກັບດ້ານເທິງ.
ໃນແງ່ຂອງການອອກແບບ, Tecno Pova 5 Pro ແມ່ນເຮັດຈາກໂພລີຄາບອນແລະມີຮູບແບບທີ່ໃຫຍ່ເລັກນ້ອຍ. ມັນມີສອງສີຄື Dark Illusion ແລະ Silver Fantasy. ການກໍ່ສ້າງຂອງໂທລະສັບແມ່ນທົນທານ, ແລະມັນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ slippery ໃນມື.
ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຈໍສະແດງຜົນ IPS LCD ຂະໜາດ 6.78 ນິ້ວເຕັມ HD+ ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນເຖິງ 120Hz. ໃນຂະນະທີ່ຈໍສະແດງຜົນມີຄວາມສະຫວ່າງພຽງພໍແລະໃຊ້ໄດ້ຢູ່ນອກ, ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເລັກນ້ອຍໃນ backlight ແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຜ່ພັນສີໂດຍລວມແລະມຸມເບິ່ງແມ່ນເຫມາະສົມ.
ໃນພະແນກກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Tecno Pova 5 Pro ມີລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບຄູ່ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍ 50MP ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ 0.8MP. ກ້ອງຫຼັກໃຫ້ການຖ່າຍຮູບຮູບຄົນທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດເກີນໄປ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບຊ່ວງໄດນາມິກ. ແອັບຯກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ແມ່ນໄວທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັນສະຫນອງທາງເລືອກແລະໂຫມດຕ່າງໆ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບດ້ານຫນ້າ 16MP ປະຕິບັດໄດ້ດີ, ໂດຍສະເພາະບໍ່ມີໂຫມດຄວາມງາມ, ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ.
ພາຍໃຕ້ຝາປິດ, Pova 5 Pro ແມ່ນໃຊ້ຊິບເຊັດ MediaTek's Dimensity 6080, ມາພ້ອມກັບ RAM 8GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB. ມັນແລ່ນຢູ່ໃນ HiOS 13.1, ອີງໃສ່ Android 13, ແລະສະຫນອງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ແລະຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂຫລດ. ໂທລະສັບຈັດການຫຼາຍແອັບໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແຕ່ອາດຈະຫຼຸດເຟຣມລົງເປັນບາງໂອກາດ. ປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມເປັນທີ່ພໍໃຈ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼິ້ນເກມເຊັ່ນ BGMI ຢູ່ທີ່ປະມານ 40 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ.
ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວບັນຈຸແບັດເຕີລີ 5,000mAh ແລະມາພ້ອມກັບເຄື່ອງສາກໄວ 68 ວັດ, ໃຫ້ແບດເຕີລີ່ທີ່ຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ມື້ ແລະໃຊ້ເວລາສາກໄວປະມານ 70 ນາທີ. ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັ່ນ: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, ແລະ GPS ເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ໂທລະສັບຍັງສະຫນອງລໍາໂພງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເບິ່ງວິດີໂອແລະການຫຼິ້ນເກມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Tecno Pova 5 Pro 5G ສະຫນອງຖົງປະສົມປະສານຂອງການປະຕິບັດແລະການອອກແບບ. ໃນຂະນະທີ່ມັນດີເລີດໃນການປະຕິບັດການຫຼິ້ນເກມແລະການເຊື່ອມຕໍ່, ມັນມີບັນຫາການປະຕິບັດບາງຢ່າງແລະທາງເລືອກຊອບແວທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາອຸປະກອນ 5G ງົບປະມານທີ່ມີການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ, Tecno Pova 5 Pro ມີມູນຄ່າພິຈາລະນາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍ່ມີ (ເນື້ອໃນຕົ້ນສະບັບ)