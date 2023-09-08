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HAYLOU X1 2023: ຫູຟັງທີ່ເງົາງາມ ແລະທັນສະໄໝດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
HAYLOU X1 2023: ຫູຟັງທີ່ເງົາງາມ ແລະທັນສະໄໝດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ຫູຟັງ HAYLOU X1 2023 ເປັນການເພີ່ມໃໝ່ລ່າສຸດໃນສາຍຂອງຍີ່ຫໍ້, ສະເໜີການອອກແບບທີ່ສະອາດ ແລະຄຸ້ນເຄີຍກັບການເຄືອບເງົາ. ຫູຟັງເອຍບັດເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບເຄສໂລຫະທີ່ທັນສະໄໝທີ່ຄ້າຍກັບກ້ອນຫີນ ແລະໃສ່ໃນກະເປົ໋າຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຍີ່ຫໍ້ແມ່ນຫນ້ອຍ, ມີພຽງແຕ່ເຄື່ອງຫມາຍຍີ່ຫໍ້ກ່ຽວກັບກໍລະນີ, ທີ່ມີໄຟ LED ອ້ອມຊ່ອງສຽບ.

ໃນດ້ານຄຸນສົມບັດ, ຫູຟັງຫູຟັງ HAYLOU X1 2023 ສະເໜີໃຫ້ຟັງຊັນເກືອບທັງໝົດທີ່ຄາດໄວ້. ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສຽງ​ແມ່ນ​ເຫມາະ​ສົມ​, ມີ​ສຽງ crisp ແລະ​ຊັດ​ເຈນ​, ແລະ​ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ EQ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ປັບ​ສຽງ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫູຟັງເອຍບັດຍັງຮອງຮັບການຫຼິ້ນ/ຢຸດອັດຕະໂນມັດ ແລະຟັງຊັນຜູ້ຊ່ວຍສຽງ, ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນເວລາໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ app ທີ່ມາພ້ອມກັບພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມສອງຂ້າງຕໍ່ຂ້າງ, ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆແມ່ນມີຢູ່, ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບຫູຟັງລຸ້ນລ່າສຸດຂອງ HAYLOU, ຊຸດຄຸນສົມບັດຂອງຫູຟັງ HAYLOU X1 2023 ແມ່ນຈຳກັດເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນອງປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າພໍໃຈ, ມີລະດັບສຽງທີ່ເຫມາະສົມ, latency ຫນ້ອຍ, ແລະປະທັບໃຈສູງ, ຕ່ໍາ, ແລະກາງ. ສຽງເບດແມ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ Rock EQ.

ຫູຟັງ HAYLOU X1 2023 ມີການຄວບຄຸມການສໍາພັດແບບຕອບສະໜອງ ແລະເຮັດວຽກໂດຍລວມໄດ້ດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃສ່ແລະມີການອອກແບບ sleek ແລະ discreet. ກະເປົ໋າສາກໄຟຕົວມັນເອງກໍ່ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເພີ່ມຄວາມດຶງດູດໂດຍລວມຂອງຫູຟັງ.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ:
- ກະເປົ໋າໂລຫະ matte ເງົາງາມ ແລະທັນສະໄໝ
– ຕົວຂັບໄດນາມິກ diaphragm ແຜ່ນ titanium ທີ່ມີພະລັງ 12mm
- ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີ Bluetooth 5.3
- ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ແຕະ​ຄັ້ງ​ດຽວ​ທີ່​ສະ​ດວກ​ແລະ​ປັບ​ສຽງ EQ ໄດ້​
- ແບັດເຕີລີດົນນານ, ໃຫ້ດົນຕີທີ່ບໍ່ຢຸດດົນເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງ

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຫູຟັງເອຍບັດ HAYLOU X1 2023 ເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາຄູ່ຫູທີ່ທັນສະໄໝ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ດ້ວຍຄຸນນະສົມບັດແລະການອອກແບບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ພວກເຂົາສະຫນອງປະສົບການສຽງທີ່ຫນ້າພໍໃຈສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Techbuzzireland: https://techbuzzireland.com/2023/09/08/haylou-x1-2023-earbuds-great-value-but-with-mixed-results-haylou/
– HAYLOU ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​
– Shopee: [ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ](https://bit.ly/3ErJ8fe)
- ເວທີການຄ້າ AliExpress

By Vicky Stavropoulou

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