TAG Heuer ແລະ Porsche ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 60 ປີດ້ວຍໂມງ Carrera Chronosprint x Porsche ໃໝ່

TAG Heuer ແລະ Porsche ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນດ້ວຍການເປີດຕົວໂມງ 60 ລຸ້ນໃໝ່ ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງການຄົບຮອບ 911 ປີຂອງທັງ Carrera ແລະ Porsche 2021. ການຮ່ວມມືນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 50 ດ້ວຍການເປີດຕົວສອງລຸ້ນ Limited Edition, ແລະໃນປີກາຍນີ້, ພວກເຂົາ ນຳສະເໜີອີກລຸ້ນຈຳກັດ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 911 ປີຂອງ Porsche 2.7 RS XNUMX ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງມໍລະດົກທີ່ຍືນຍົງຂອງສອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງເຫຼົ່ານີ້, TAG Heuer ແລະ Porsche ໄດ້ນໍາສະເຫນີ TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.
ໃນປີ 1963, ທັງ TAG Heuer ແລະ Porsche ໄດ້ເປີດຕົວສອງຂໍ້ສະເໜີທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ: Carrera chronograph ແລະ Porsche 911 (ເດີມເອີ້ນວ່າ 901). ແບບຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັກສາສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສັນຍາລັກໃນໄລຍະຫົກທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງການອອກແບບທີ່ດີເລີດແລະຄວາມບໍ່ມີເວລາຕະຫຼອດລຸ້ນ. ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດນີ້, TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ໃໝ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ.
TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ມີຢູ່ໃນສອງລຸ້ນ. ອັນໜຶ່ງມີກະເປົ໋າສີທອງຄຳທີ່ມີສາຍໜັງ calfskin ສີນ້ຳຕານ, ໃນຂະນະທີ່ອີກອັນໜຶ່ງສະແດງກໍລະນີສະແຕນເລດທີ່ມີສາຍໜັງ calfskin ສີ ດຳ. ໂມງໄດ້ປະສົມປະສານອົງປະກອບການອອກແບບຈາກທັງໂມງ ແລະລົດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມງາມທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດເດັ່ນທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໃນໂມງຂອງມັນເອງ.
ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, ຍີ່ຫໍ້ແນະນໍາການເຄື່ອນໄຫວໃຫມ່ທັງຫມົດທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ TH20-08. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເປັນການຕີຄວາມໝາຍຄືນໃໝ່ຂອງ TH20 ພາຍໃນເຮືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍໃນຕົ້ນປີນີ້ຢູ່ທີ່ Watches & Wonders. TH20-08 ມີລັກສະນະພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການເລັ່ງຂອງ Porsche 901 ຕົ້ນສະບັບ, ເຊິ່ງສາມາດໄປຈາກ 0 ຫາ 100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນ 9.1 ວິນາທີ. ມືກາງຂອງ TH20-08 ເລັ່ງຢ່າງໄວວາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆຊ້າລົງໃນໄລຍະ 60 ວິນາທີກ່ອນທີ່ຈະ restart ຢ່າງໄວວາ, ສະທ້ອນເຖິງການປະຕິບັດຂອງລົດກິລາທີ່ເປັນສັນຍາລັກ.
ໜ້າປັດຂອງ TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ມອບເຄື່ອງໝາຍມໍລະດົກຂອງ 911 ເດີມ, ເຊິ່ງມີເສັ້ນສີແດງຢູ່ໜ້າແປນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງລົດທີ່ຈະໄປເຖິງ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນເວລາພຽງ 9.1 ວິນາທີ. ລາຍລະອຽດນີ້ເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍລວມລະຫວ່າງໂມງແລະມໍລະດົກຍານຍົນທີ່ມັນເປັນຕົວແທນ.
Frédéric Arnault, ຊີອີໂອຂອງ TAG Heuer, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ໂມງນີ້ກວມເອົາຄວາມສໍາຄັນຂອງຈັກກະວານ motorsport ຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງເປັນມູນຄ່າຮ່ວມກັນໃນການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາກັບ Porsche. ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາມໍລະດົກຂອງ 911 ແລະ TAG Heuer Carrera ເຂົ້າກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ມັນເປັນການພິສູດເຖິງຄຸນຄ່າຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມແມ່ນຍໍາ, ປະດິດສ້າງ, ແລະການຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ."
The TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ຖືກກໍານົດໃຫ້ຊື້ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ. ຮຸ່ນຂອງ Rose Gold ຈະມີລາຄາຢູ່ທີ່ 23,550 ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ລຸ້ນສະແຕນເລດຈະຂາຍໃນລາຄາ 9,200 ໂດລາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແລະການຊື້, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ TAG Heuer.
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