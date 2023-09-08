ຂຸມດຳທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກອາດມີຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Hyades

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດມີຂຸມດໍາຫຼາຍຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດນໍາພາໂດຍ Stefano Torniamenti ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Padua, ຮ່ວມມືກັບ Mark Gieles, ອາຈານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Cosmos ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Barcelona.
ຂຸມດຳແມ່ນເປັນຫົວເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄວາມລຶກລັບໃນຂະແໜງດາລາສາດມາດົນນານ. ການກວດພົບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງໃນປີ 2015 ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິໄຈສາມາດສັງເກດ ແລະສຶກສາການລວມຕົວຂອງຮູດຳທີ່ມີມວນໜ້ອຍ. ເພື່ອສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງຂຸມດໍາຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades, ທີມງານໄດ້ໃຊ້ການຈໍາລອງເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວທັງຫມົດໃນກຸ່ມ. ການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບການສັງເກດການໂດຍດາວທຽມ Gaia ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ.
ຜົນຂອງການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຮູດຳສອງຫຼືສາມຮູຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼືວ່າພວກມັນຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປພາຍໃນ 150 ລ້ານປີທີ່ຜ່ານມາ. ການຈໍາລອງຍັງແນະນໍາວ່າຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ຍັງຢູ່ໃນກຸ່ມຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບຂອງຂຸມດຳຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງກຸ່ມດາວ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງຮູດຳໃນກາລັກຊີ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໂດຍການສັງເກດລະອຽດຂອງດາວກຸ່ມທີ່ເປີດໂດຍກ້ອງວົງຈອນອະວະກາດ Gaia. ການສາມາດສຶກສາຕໍາແໜ່ງ ແລະຄວາມໄວຂອງດາວແຕ່ລະກຸ່ມຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ເປີດໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນພົບບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງກຸ່ມດາວແລະແຫຼ່ງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Torniamenti, S., et al. (2023). ຂຸມດຳມະຫາສານໃນກຸ່ມດາວ Hyades? ແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society.
- ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍວິທະຍາໄລບາເຊໂລນາ