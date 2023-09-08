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ຂຸມດຳທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກອາດມີຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Hyades

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ຂຸມດຳທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນໂລກອາດມີຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Hyades

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດມີຂຸມດໍາຫຼາຍຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນກາຍເປັນຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກທີ່ເຄີຍກວດພົບມາ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດນໍາພາໂດຍ Stefano Torniamenti ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Padua, ຮ່ວມມືກັບ Mark Gieles, ອາຈານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Cosmos ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Barcelona.

ຂຸມດຳແມ່ນເປັນຫົວເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄວາມລຶກລັບໃນຂະແໜງດາລາສາດມາດົນນານ. ການກວດພົບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງໃນປີ 2015 ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິໄຈສາມາດສັງເກດ ແລະສຶກສາການລວມຕົວຂອງຮູດຳທີ່ມີມວນໜ້ອຍ. ເພື່ອສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງຂຸມດໍາຢູ່ໃນກຸ່ມ Hyades, ທີມງານໄດ້ໃຊ້ການຈໍາລອງເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວທັງຫມົດໃນກຸ່ມ. ການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປຽບທຽບກັບການສັງເກດການໂດຍດາວທຽມ Gaia ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ.

ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຮູ​ດຳ​ສອງ​ຫຼື​ສາມ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ Hyades ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ຫຼື​ວ່າ​ພວກ​ມັນ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ໄປ​ພາຍ​ໃນ 150 ລ້ານ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ການຈໍາລອງຍັງແນະນໍາວ່າຂຸມດໍາເຫຼົ່ານີ້ຍັງຢູ່ໃນກຸ່ມຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂຸມດໍາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບໂລກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບຂອງຂຸມດຳຕໍ່ການວິວັດທະນາການຂອງກຸ່ມດາວ ແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງຮູດຳໃນກາລັກຊີ.

ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ສັງເກດ​ລະອຽດ​ຂອງ​ດາວ​ກຸ່ມ​ທີ່​ເປີດ​ໂດຍ​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນ​ອະວະກາດ Gaia. ການສາມາດສຶກສາຕໍາແໜ່ງ ແລະຄວາມໄວຂອງດາວແຕ່ລະກຸ່ມຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ເປີດໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວັດຖຸຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນພົບບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂຸມດໍາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງກຸ່ມດາວແລະແຫຼ່ງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Torniamenti, S., et al. (2023). ຂຸມດຳມະຫາສານໃນກຸ່ມດາວ Hyades? ແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society.
- ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ບາ​ເຊ​ໂລ​ນາ​

By Robert Andrew

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