Beavers ປະກອບສ່ວນການຜະລິດອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃນ Arctic, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks (UAF) ໄດ້ກໍານົດ beavers ວ່າມີບົດບາດເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຜະລິດອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃນ Arctic. ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Environmental Research Letters, ການສຶກສາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ການປະກົດຕົວຂອງ beavers ຢູ່ໃນພາກພື້ນຕໍ່ກັບລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ methane.
ຕາມປະເພນີທີ່ພົບເຫັນໃນເຂດປ່າ, ປະຈຸບັນ beavers ກໍາລັງເປັນອານານິຄົມຂອງເຂດ tundra ໃນພາກຕາເວັນຕົກແລະພາກເຫນືອຂອງ Alaska. ການເປັນອານານິຄົມນີ້ມີຜົນກະທົບທາງວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນແລະຖືກເບິ່ງວ່າເປັນການພັດທະນາຮາກໂດຍຊຸມຊົນໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຂອງ UAF, ນໍາໂດຍສາດສະດາຈານ Ken Tape, ຢືນຢັນວ່າການສຶກສາຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສະຫຼຸບການເຊື່ອມໂຍງຫນອງໃຫມ່ beaver ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ methane. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວທີ່ມີພະລັງຂອງ methane, ເຊິ່ງມີພະລັງແຮງກວ່າກາກບອນໄດອອກໄຊປະມານ 25 ເທົ່າ ໃນການຈັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. Methane ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບປະມານ 20% ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມສະຫະລັດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ພື້ນທີ່ປະມານ 166 ຕາລາງໄມໃນເຂດລຸ່ມນ້ໍາ Noatak ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງ Alaska. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບພາບຈາກອະວະກາດ, ໂດຍສະເພາະຈາກໂຄງການທົດລອງຄວາມອ່ອນແອ Arctic-Boreal ຂອງອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງ beavers ຕໍ່ກັບພູມສັນຖານ. ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຫນອງ beaver ໃນ Alaska Arctic, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາສາມາດພົວພັນການປະກົດຕົວຂອງຫນອງ beaver ກັບຈຸດຮ້ອນ methane.
ເຂື່ອນ Beaver, ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຊະນິດພັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະປ່ຽນສາຍນໍ້າ Arctic ໃຫ້ເປັນໜອງ. ໜອງນ້ຳ beaver ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພືດພັນທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ກາຍເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂາດອົກຊີເຈນ ພ້ອມກັບຕະກອນອິນຊີທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸນີ້ເສື່ອມໂຊມ, ມັນປ່ອຍອາຍແກັສ methane.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີການຖ່າຍຮູບ hyperspectral ທາງອາກາດສໍາລັບແຜນທີ່ມີເທນ. ຂະບວນການຖ່າຍຮູບແບບພິເສດນີ້ຈັບຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍຮ້ອຍແຖບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະເປກຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍານົດຂອງ methane ແລະອາຍແກັສອື່ນໆ.
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາລວມມີ Benjamin Jones, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຄົ້ນຄ້ວາຂອງ UAF Institute of Northern Engineering, ພ້ອມກັບກຸ່ມຈາກ National Park Service ແລະຫ້ອງທົດລອງ jet propulsion ຂອງ NASA.
ການສຶກສານີ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງຊະນິດພັນແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ beavers ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ Arctic, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງການມີຢູ່ໃນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks (UAF)
– ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມສະຫະລັດ