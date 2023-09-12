SteelSeries ເປີດເຜີຍຊຸດຫູຟັງໄຮ້ສາຍ Nova 7 ສີຂາວທີ່ສວຍງາມ

ບໍ່ດົນມານີ້, SteelSeries ໄດ້ປະກາດການປ່ອຍຊຸດຫູຟັງໄຮ້ສາຍ Nova 7 ລຸ້ນ ໃໝ່ ສີຂາວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຂອງພວກເຂົາ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄຸນນະພາບພິເສດຂອງພວກເຂົາ, ສາຍຫູຟັງ Nova ໄດ້ສະຫນອງປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຫູຟັງ Nova 7 ສີຂາວ, ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2023, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈດ້ວຍຄວາມງາມທີ່ງົດງາມຂອງມັນ. ການເພີ່ມໃໝ່ນີ້ເສີມກັບຊຸດຫູຟັງ Nova 7 ລຸ້ນສີດຳທີ່ປ່ອຍອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້, ສ້າງຄວາມສະໜິດສະໜົມໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຄອນໂຊ Xbox Series S ຫຼື PS5.
ມີຢູ່ໃນສອງ variants, Nova 7X ສໍາລັບຜູ້ນ Xbox ແລະ Nova 7P ສໍາລັບ PS5 enthusiasts, ຫູຟັງໄຮ້ສາຍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ console ເກມ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ PCs ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາທາງເລືອກທີ່ versatile ສໍາລັບ gamers ໃນທົ່ວເວທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
SteelSeries ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງຂອງຊຸດຫູຟັງ Nova 7 ສີຂາວອອກ, ໃຫ້ຜູ້ທົດສອບສາມາດປະເມີນຄຸນນະພາບແລະປະສົບການດ້ວຍຕົນເອງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຊຸດຫູຟັງ Arctis 7 ທີ່ຜ່ານມາ, Nova 7X ສີຂາວສະແດງໃຫ້ເຫັນສີຂາວທີ່ສົດໃສກວ່າ, ຈັບຕາທັນທີ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Nova 7 ຕ້ອງການຫຼາຍແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Arctis Nova Booster Packs. ຊຸດເຫຼົ່ານີ້ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບແຖບຫູຟັງສະກີ ແລະແທໍກລໍາໂພງ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະປັບແຕ່ງຊຸດຫູຟັງຕາມຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຊຸດຫູຟັງ Arctis Nova 7 ສີຂາວມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ Amazon ແລະເວັບໄຊທ໌ SteelSeries ທັງສອງລຸ້ນຂອງ Xbox ແລະ PlayStation. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກຫຼິ້ນເກມຄອນໂຊນ ຫຼືໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ຊຸດຫູຟັງນີ້ແມ່ນການອັບເກຣດທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະເປັນການເພີ່ມສະໄຕລ໌ໃຫ້ກັບການຕິດຕັ້ງເກມຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Dylan Horetski ໃນ Dexerto (2023-09-12)
– ເວັບໄຊທ໌ SteelSeries