ຜູ້ນ Starfield ສະແດງຄວາມສາມາດສ້າງສັນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສ້າງໃບຫນ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ

ຜູ້ຫຼິ້ນ Starfield ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າເປັນກຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະສ້າງສັນ, ສະແດງທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການໃຊ້ຕົວສ້າງຕົວລະຄອນທີ່ແຂງແຮງຂອງເກມເພື່ອສ້າງຮູບໜ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຄືນໃໝ່. ຈາກນັກສະແດງທີ່ເປັນສັນຍາລັກໄປສູ່ຕົວລະຄອນທີ່ຮັກແພງ, ຊຸມຊົນໄດ້ແບ່ງປັນການສ້າງສັນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງພວກເຂົາໃນສື່ສັງຄົມ.

ຜູ້ໃຊ້ Reddit ຄົນ ໜຶ່ງ, strider390, ໂພສຮູບໜ້າຈໍຂອງຕົວລະຄອນທີ່ຄ້າຍກັບ Willem Dafoe, ພ້ອມດ້ວຍຄຳບັນຍາຍວ່າ, “ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ຂ້ອຍເປັນນັກອຸດສາຫະກຳຕົນເອງ,” ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ Meme Spider-Man ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຜູ້ຫຼິ້ນອີກຄົນຫນຶ່ງ, SoullessVoid, ຕັດສິນໃຈສ້າງ David Bowie legendary ເປັນ Starman ຂອງລາວ. CheesyWales ເຖິງແມ່ນໄດ້ໄປໄກເຖິງການສ້າງ Todd Howard, ຫົວຫນ້າການພັດທະນາຂອງ Bethesda, ສະຕູດິໂອຫລັງ Starfield.

ການແຕ້ມຮູບແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາ ແລະລາຍການໂທລະພາບ, ຜູ້ຫຼິ້ນຍັງໄດ້ສ້າງຕົວລະຄອນເຊັ່ນ Mike Ehrmantraut ຈາກ Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano ຈາກ The Sopranos, ແລະ Shrek ແລະ Lord Farquaad ຈາກ franchise Shrek. ການສະແດງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າຢ້ານເລື້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຕໍ່ກັບລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງໃບໜ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຄືນໃໝ່, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຮ່ວມສ້າງເຄື່ອງຫັດຖະກຳອະວະກາດທີ່ເປັນສັນຍາລັກຄືນໃໝ່ຈາກແຟຣນໄຊຍອດນິຍົມເຊັ່ນ: Star Wars ແລະ Star Trek ໂດຍໃຊ້ຜູ້ສ້າງເຮືອຂອງ Starfield. ເກມຍັງປະກອບມີໄຂ່ Easter ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນບາງອັນ, ເຊິ່ງຫນຶ່ງໃນນັ້ນອ້າງອີງເຖິງຄໍາເວົ້າທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງ Starfield.

Starfield ໄດ້ສ້າງຄື້ນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມແລ້ວ, ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຕາຕະລາງການຂາຍເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. ນາຍຈ້າງຂອງ Xbox ທ່ານ Phil Spencer ເປີດເຜີຍວ່າມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນເກມໃນວັນທີ 6 ກັນຍານີ້.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Starfield, ເລື່ອງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະການສ້າງສັນຫຼາຍຂຶ້ນແນ່ນອນຈະອອກມາ. ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ບົດບາດ​ທີ່​ກວ້າງຂວາງ​ແລະ​ລະບົບ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ທີ່​ມ່ວນ​ຊື່ນ, Starfield ​ໄດ້​ຈັບ​ຕົວ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ ​ແລະ ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ານທານ.

