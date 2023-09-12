Starfield: ວິທີການປັບປຸງປະສິດທິພາບ FPS ໃນ PC ດ້ວຍ Nvidia GPUs

Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກນັກພັດທະນາ Bethesda, ໄດ້ເອົາຊຸມຊົນວິດີໂອເກມໂດຍພະຍຸ. ດ້ວຍໂລກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະບັນດາເມືອງທີ່ມີລາຍລະອຽດ, ມັນບໍ່ແປກທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນ RPG sci-fi ນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ນບາງຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງເກມ, ໂດຍສະເພາະໃນ PC ທີ່ມີ Nvidia GPUs.
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, Starfield ໃນ Xbox Series X|S ແລ່ນຢູ່ທີ່ 30 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມັກການຫຼິ້ນເກມທີ່ມ່ວນກວ່າ. ໃນ PC, ການບັນລຸຄວາມຫມັ້ນຄົງ 60fps ສາມາດບໍ່ສອດຄ່ອງໃນເວລານີ້.
ໂຊກດີ, ຄູ່ມືທີ່ແບ່ງປັນໂດຍຜູ້ໃຊ້ Nexusmods ທີ່ມີຊື່ວ່າ Okhayko ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄູ່ມືແນະນໍາການເປີດໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ PCI express ທີ່ເອີ້ນວ່າ Resizable BAR (Base Address Register) ສໍາລັບເຈົ້າຂອງ Nvidia. ເທກໂນໂລຍີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ CPU ເຂົ້າເຖິງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງ GPU ໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ Resizable BAR, ຜູ້ໃຊ້ Nvidia ຈະຕ້ອງດາວໂຫລດ Nvidia Profile Inspector ແລະເຮັດການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປນີ້ໃນຊອບແວ:
1. ເລືອກ Starfield ໃນເມນູເລື່ອນລົງໂປຣໄຟລ໌.
2. ທ່ອງໄປຫາພາກທີ 5.
3. ຕັ້ງຄຸນສົມບັດ rBAR ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
4. ຕັ້ງຕົວເລືອກ rBAR ເປັນ 0x00000001.
5. ກໍານົດຂອບເຂດຂະຫນາດ rBAR ເປັນ 0x0000000040000000.
6. ກົດ “ສະຫມັກຂໍເອົາການປ່ຽນແປງ” ຢູ່ເທິງຂວາມື.
ການປະຕິບັດການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເກມ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີ RTX 30-Series GPUs. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Nvidia ຄາດວ່າຈະປ່ອຍການອັບເດດໄດເວີໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຫຼິ້ນເກມ Starfield.
ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ຄູ່ມືນີ້ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຊອກຫາປະສົບການ 60fps ທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ເນື່ອງຈາກເກມຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະມີການອັບເດດອອກມາ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າປະສິດທິພາບຈະດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
Starfield ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວສຳລັບ PC ແລະ Xbox Series X|S, ແລະສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບຜູ້ສະໝັກໃຊ້ Xbox Game Pass.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ຊື່ແຫຼ່ງ](source.com)
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