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Starfield ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກພຣະເຈົ້າແຫ່ງສົງຄາມ, ຜູ້ສ້າງ David Jaffe

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Starfield ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກພຣະເຈົ້າແຫ່ງສົງຄາມ, ຜູ້ສ້າງ David Jaffe

Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສູງຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ ແລະຄົນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາຄືກັນ. ຫນຶ່ງໃນຕົວເລກທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຈະອອກມາດ້ວຍຄວາມຊົມເຊີຍຂອງພວກເຂົາສໍາລັບເກມແມ່ນ David Jaffe, ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຊຸດ God of War.

Emil Pagliarulo, ຜູ້ອໍານວຍການອອກແບບແລະນັກຂຽນຂອງ Starfield, ສະແດງຄວາມປະຫລາດໃຈໃນຄໍາເຫັນໃນທາງບວກຂອງ Jaffe. Pagliarulo ໄດ້ລົງ Twitter ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງລາວ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ການມີແຟນໆມີຄວາມສຸກກັບວຽກຂອງເຈົ້າ, ແນ່ນອນ, ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ການມີເພື່ອນ devs - ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກແລະເຄົາລົບ - ການມ່ວນຊື່ນກັບເກມຂອງເຈົ້າແມ່ນເປັນລະດັບອື່ນທີ່ຫນ້າຫວາດສຽວ."

Jaffe, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງລາວຢູ່ Santa Monica Studios ແລະຮ່ວມກັນສ້າງ franchises God of War ແລະ Twisted Metal ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງຈິງຈັງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຂອງລາວສໍາລັບ Starfield. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ລາວໄດ້ໄປຈົນເຖິງທີ່ສຸດທີ່ຈະເອີ້ນມັນວ່າເກມຜູ້ນດຽວທີ່ລາວມັກຕະຫຼອດເວລາ. ສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະຂໍ້ຄວາມ YouTube ຂອງລາວໄດ້ຮັບການອຸທິດຕົນສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ກັບເກມນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ, ເນັ້ນໃສ່ການຂຽນພິເສດຂອງມັນ.

Starfield ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ, ດ້ວຍຕົວເລກຂອງຜູ້ນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ຈະກົງກັນ. ເກມໄດ້ບັນລຸ 1 ລ້ານຜູ້ນພ້ອມໆກັນໃນມື້ເປີດຕົວ, ແລະມາຮອດວັນທີ 7 ກັນຍາ, ມັນໄດ້ລວບລວມຖານຜູ້ນຂອງ 6 ລ້ານ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຫົວຂໍ້.

ໃນຂະນະທີ່ການຕ້ອນຮັບໃນທາງບວກຍັງສືບຕໍ່ຖອກເທລົງສໍາລັບ Starfield, Bethesda ແລະທີມງານພັດທະນາສາມາດມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ. ໂລກອັນເລິກເຊິ່ງຂອງເກມ, ການເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ແລະການຫຼິ້ນເກມທີ່ແຂງແກ່ນໄດ້ຈັບເອົາຫົວໃຈຂອງທັງຜູ້ຫຼິ້ນ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາຄືກັນ.

ນິຍາມ:
– Starfield: ເປັນເກມທີ່ຄາດວ່າຈະພັດທະນາໂດຍ Bethesda.
– David Jaffe: ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຊຸດ God of War ແລະ ນັກຮົບເກົ່າໃນອຸດສາຫະກໍາ.
- Emil Pagliarulo: ຜູ້ອໍານວຍການອອກແບບແລະນັກຂຽນຂອງ Starfield.
– Bethesda: ຜູ້ພັດທະນາ ແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອເກມທີ່ມີຊື່ສຽງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍ່ມີ.

By Gabriel Botha

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