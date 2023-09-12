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ການຕ້ອນຮັບຂອງ Starfield: ປະສົບການຄວາມຮັກຫຼືຄວາມກຽດຊັງ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ການຕ້ອນຮັບຂອງ Starfield: ປະສົບການຄວາມຮັກຫຼືຄວາມກຽດຊັງ

Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ໄດ້ພົບກັບການຕ້ອນຮັບປະສົມຈາກ gamers. ບາງຄົນມີຄວາມຮັກກັບເກມຢ່າງແທ້ຈິງ, ຍ້ອງຍໍຂະໜາດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະຄວາມສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງ, ໂດຍສະເພາະໃນການເດີນທາງໄວຂອງເກມ, ຫນ້າຈໍການໂຫຼດ, ແລະອັດຕາເຟຣມ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງການຂັດແຍ້ງແມ່ນອັດຕາກອບຂອງເກມ. ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ, Bethesda ຢືນຢັນວ່າ Starfield ຈະແລ່ນຢູ່ທີ່ 30fps ທີ່ຖືກລັອກ. ໃນຂະນະທີ່ການຕັດສິນໃຈນີ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອບເຂດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເກມ, ມັນເຮັດໃຫ້ແຟນໆຫຼາຍຄົນຕ້ອງການໂຫມດການປະຕິບັດ 60fps, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບການປ່ອຍທີ່ທັນສະໄຫມ.

Digital Foundry, ກຸ່ມການວິເຄາະການຫຼິ້ນເກມທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຈາະເລິກຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Starfield ທີ່ 60fps ໃນ Xbox Series X. ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງຄອນໂຊນແບບກຳນົດເອງໂດຍໃຊ້ AMD 4800S Desktop Kit ແລະປ່ຽນ GPU ດ້ວຍ RX 6700. ດ້ວຍ FSR 2 ເປີດໃຊ້. ແລະບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຄວາມລະອຽດແບບເຄື່ອນໄຫວ, ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸ 60fps ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດລ້ອມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເກມຍັງຄົງແລ່ນຢູ່ທີ່ 30-40fps ຄົງທີ່.

ເມື່ອຄວາມລະອຽດຫຼຸດລົງເປັນ 1440p, ກົງກັບ Xbox Series S, ເກມແລ່ນຢູ່ທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ 40fps ໂດຍມີຈຸດພິເສດເປັນ 60fps ເປັນບາງໂອກາດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ Digital Foundry ແນະນໍາວ່າ Bethesda ອາດຈະປ່ອຍໂຫມດ 40fps ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຈໍສະແດງຜົນ 120Hz, ໂດຍສະເພາະກັບຫນ້າຈໍ Variable Refresh Rate (VRR).

ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Starfield ປະຈຸບັນຖືກລັອກຢູ່ທີ່ 30fps. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າເກມມີທ່າແຮງທີ່ຈະບັນລຸອັດຕາເຟຣມທີ່ສູງຂຶ້ນດ້ວຍການປັບຕົວທີ່ແນ່ນອນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕ້ອນຮັບກັບ Starfield ແມ່ນເປັນຈຸດເດັ່ນ. ບໍ່ວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະຮັກມັນຫຼືກຽດຊັງມັນ, ບໍ່ມີການປະຕິເສດຄວາມຄາດຫວັງແລະການ hype ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບການປ່ອຍໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານນີ້.

ນິຍາມ:
– ອັດຕາເຟຣມ: ຈຳນວນເຟຣມຕໍ່ວິນາທີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍ. ອັດຕາເຟຣມທີ່ສູງຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ່ອງແຄ້ວໃນວິດີໂອເກມ.
– ໂໝດປະສິດທິພາບ: ໂໝດໃນເກມທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອັດຕາເຟຣມທີ່ສູງກວ່າຄວາມຊື່ສັດຂອງກາຟິກ.
- ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ປິດ​ລ້ອມ​: ພື້ນ​ທີ່​ພາຍ​ໃນ​ເກມ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ແລະ​ມີ​ຫຼາຍ​.
– ອັດ​ຕາ​ການ​ໂຫຼດ​ຫນ້າ​ຈໍ​ຄືນ​ໃຫມ່ (VRR): ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເພື່ອ synchronize ກັບ​ກາ​ຟິກ​ກາດ​, ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫຼິ້ນ​ເກມ​ໄດ້​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– GameSpot​: (ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​)

By Robert Andrew

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