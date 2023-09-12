ການຕ້ອນຮັບຂອງ Starfield: ປະສົບການຄວາມຮັກຫຼືຄວາມກຽດຊັງ

Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ໄດ້ພົບກັບການຕ້ອນຮັບປະສົມຈາກ gamers. ບາງຄົນມີຄວາມຮັກກັບເກມຢ່າງແທ້ຈິງ, ຍ້ອງຍໍຂະໜາດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະຄວາມສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງ, ໂດຍສະເພາະໃນການເດີນທາງໄວຂອງເກມ, ຫນ້າຈໍການໂຫຼດ, ແລະອັດຕາເຟຣມ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດສໍາຄັນຂອງການຂັດແຍ້ງແມ່ນອັດຕາກອບຂອງເກມ. ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວ, Bethesda ຢືນຢັນວ່າ Starfield ຈະແລ່ນຢູ່ທີ່ 30fps ທີ່ຖືກລັອກ. ໃນຂະນະທີ່ການຕັດສິນໃຈນີ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອບເຂດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເກມ, ມັນເຮັດໃຫ້ແຟນໆຫຼາຍຄົນຕ້ອງການໂຫມດການປະຕິບັດ 60fps, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບການປ່ອຍທີ່ທັນສະໄຫມ.
Digital Foundry, ກຸ່ມການວິເຄາະການຫຼິ້ນເກມທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຈາະເລິກຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຮັດວຽກຂອງ Starfield ທີ່ 60fps ໃນ Xbox Series X. ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງຄອນໂຊນແບບກຳນົດເອງໂດຍໃຊ້ AMD 4800S Desktop Kit ແລະປ່ຽນ GPU ດ້ວຍ RX 6700. ດ້ວຍ FSR 2 ເປີດໃຊ້. ແລະບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຄວາມລະອຽດແບບເຄື່ອນໄຫວ, ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸ 60fps ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດລ້ອມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເກມຍັງຄົງແລ່ນຢູ່ທີ່ 30-40fps ຄົງທີ່.
ເມື່ອຄວາມລະອຽດຫຼຸດລົງເປັນ 1440p, ກົງກັບ Xbox Series S, ເກມແລ່ນຢູ່ທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ 40fps ໂດຍມີຈຸດພິເສດເປັນ 60fps ເປັນບາງໂອກາດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ Digital Foundry ແນະນໍາວ່າ Bethesda ອາດຈະປ່ອຍໂຫມດ 40fps ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຈໍສະແດງຜົນ 120Hz, ໂດຍສະເພາະກັບຫນ້າຈໍ Variable Refresh Rate (VRR).
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Starfield ປະຈຸບັນຖືກລັອກຢູ່ທີ່ 30fps. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນວ່າເກມມີທ່າແຮງທີ່ຈະບັນລຸອັດຕາເຟຣມທີ່ສູງຂຶ້ນດ້ວຍການປັບຕົວທີ່ແນ່ນອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕ້ອນຮັບກັບ Starfield ແມ່ນເປັນຈຸດເດັ່ນ. ບໍ່ວ່າຜູ້ຫຼິ້ນຈະຮັກມັນຫຼືກຽດຊັງມັນ, ບໍ່ມີການປະຕິເສດຄວາມຄາດຫວັງແລະການ hype ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບການປ່ອຍໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານນີ້.
ນິຍາມ:
– ອັດຕາເຟຣມ: ຈຳນວນເຟຣມຕໍ່ວິນາທີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍ. ອັດຕາເຟຣມທີ່ສູງຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ່ອງແຄ້ວໃນວິດີໂອເກມ.
– ໂໝດປະສິດທິພາບ: ໂໝດໃນເກມທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອັດຕາເຟຣມທີ່ສູງກວ່າຄວາມຊື່ສັດຂອງກາຟິກ.
- ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດລ້ອມ: ພື້ນທີ່ພາຍໃນເກມທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະມີຫຼາຍ.
– ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນໃຫມ່ (VRR): ຄຸນນະສົມບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເພື່ອ synchronize ກັບກາຟິກກາດ, ຜົນໃຫ້ມີການຫຼິ້ນເກມໄດ້ສະດວກສະບາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– GameSpot: (ບົດຄວາມທີ່ມາ)