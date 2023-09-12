ຮູບພາບ Spy ເປີດເຜີຍການອອກແບບລໍາຕົ້ນຂອງລົດໄຟຟ້າຂອງ Xiaomi, ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປີ 2024

ຮູບພາບສອດແນມທີ່ຮົ່ວໄຫລອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລົດໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຄາດໝາຍສູງຂອງ Xiaomi. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລໍາຕົ້ນຂອງລົດ, ເຊິ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບກໍລະນີຂອງຫູຟັງ Xiaomi's Buds 4 Pro ຫຼືຊ່ອງສຽບ USB-C ທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ.
ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລໍາຕົ້ນທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ມີການເປີດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະພື້ນທີ່ຮາບພຽງ, ປະກອບດ້ວຍຈຸດທີ່ຕິດລົງຫຼາຍສໍາລັບການຮັບປະກັນສິນຄ້າ. ຝາປິດທ້າຍ, ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ, ເພີ່ມການສໍາພັດຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນກັບຮູບລັກສະນະໂດຍລວມຂອງຍານພາຫະນະ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຮູບພາບ spy ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບອື່ນໆ, ລວມທັງດ້ານຫນ້າທີ່ເງົາງາມແລະທາງອາກາດທີ່ມີຕາຫນ່າງທີ່ມີຕາຫນ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະໄຟຫນ້າ swept-back, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດ້ານຫລັງທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີເສັ້ນມຸງເລື່ອນແລະໄຟຫາງເຕັມຄວາມກວ້າງ.
ໃນຂະນະທີ່ Xiaomi ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການໃດໆກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ, ບົດລາຍງານແລະການຮົ່ວໄຫລແນະນໍາວ່າມັນຈະເປັນຮຸ່ນທີ່ມີລະດັບສູງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບ Tesla ແລະຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆ. ຄາດວ່າລົດຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍແບັດເຕີຣີ 101kWh ທີ່ມີພະລັງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງໄກກວ່າ 800 ກິໂລແມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລວມເອົາຄຸນນະສົມບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂັບຂີ່ແບບພິເສດ.
Lu Weibing, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Xiaomi, ໄດ້ລາຍງານວ່າຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການລົດຍົນຂອງພວກເຂົາໄດ້ລື່ນກາຍການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, Xiaomi ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2024.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູບພາບ spy ສະເຫນີໃຫ້ເຫັນເຖິງລົດໄຟຟ້າທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດຂອງ Xiaomi, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບລໍາຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະລະດັບສູງຂອງມັນ. ດ້ວຍການຜະລິດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນປີ 2024, Xiaomi ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄື່ອງຫມາຍໃນອຸດສາຫະກໍາຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ Bluetooth SIG ແລະຮູບພາບ spy.