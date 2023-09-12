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ຮູບພາບ Spy ເປີດເຜີຍການອອກແບບລໍາຕົ້ນຂອງລົດໄຟຟ້າຂອງ Xiaomi, ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປີ 2024

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຮູບພາບ Spy ເປີດເຜີຍການອອກແບບລໍາຕົ້ນຂອງລົດໄຟຟ້າຂອງ Xiaomi, ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປີ 2024

ຮູບ​ພາບ​ສອດ​ແນມ​ທີ່​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ໝາຍ​ສູງ​ຂອງ Xiaomi. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລໍາຕົ້ນຂອງລົດ, ເຊິ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບກໍລະນີຂອງຫູຟັງ Xiaomi's Buds 4 Pro ຫຼືຊ່ອງສຽບ USB-C ທີ່ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ.

ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລໍາ​ຕົ້ນ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ​ທີ່​ມີ​ການ​ເປີດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ແລະ​ພື້ນ​ທີ່​ຮາບ​ພຽງ​, ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຈຸດ​ທີ່​ຕິດ​ລົງ​ຫຼາຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິນ​ຄ້າ​. ຝາປິດທ້າຍ, ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ, ເພີ່ມການສໍາພັດຂອງຄວາມຊັບຊ້ອນກັບຮູບລັກສະນະໂດຍລວມຂອງຍານພາຫະນະ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຮູບພາບ spy ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບອື່ນໆ, ລວມທັງດ້ານຫນ້າທີ່ເງົາງາມແລະທາງອາກາດທີ່ມີຕາຫນ່າງທີ່ມີຕາຫນ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະໄຟຫນ້າ swept-back, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດ້ານຫລັງທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ມີເສັ້ນມຸງເລື່ອນແລະໄຟຫາງເຕັມຄວາມກວ້າງ.

ໃນຂະນະທີ່ Xiaomi ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການໃດໆກ່ຽວກັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາ, ບົດລາຍງານແລະການຮົ່ວໄຫລແນະນໍາວ່າມັນຈະເປັນຮຸ່ນທີ່ມີລະດັບສູງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບ Tesla ແລະຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆ. ຄາດ​ວ່າ​ລົດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ 101kWh ທີ່​ມີ​ພະລັງ​ແຮງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ໄກ​ກວ່າ 800 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລວມເອົາຄຸນນະສົມບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂັບຂີ່ແບບພິເສດ.

Lu Weibing, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Xiaomi, ໄດ້ລາຍງານວ່າຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການລົດຍົນຂອງພວກເຂົາໄດ້ລື່ນກາຍການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, Xiaomi ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2024.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູບພາບ spy ສະເຫນີໃຫ້ເຫັນເຖິງລົດໄຟຟ້າທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດຂອງ Xiaomi, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບລໍາຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະລະດັບສູງຂອງມັນ. ດ້ວຍການຜະລິດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນປີ 2024, Xiaomi ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄື່ອງຫມາຍໃນອຸດສາຫະກໍາຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ Bluetooth SIG ແລະຮູບພາບ spy.

By Gabriel Botha

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