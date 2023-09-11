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ການສູນເສຍທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ: Rose O'Leary-Hall ອາຍຸສີ່ປີເສຍຊີວິດກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນມື້ທຳອິດ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ການສູນເສຍທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ: Rose O'Leary-Hall ອາຍຸສີ່ປີເສຍຊີວິດກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນມື້ທຳອິດ

ສະຫຼຸບ: Rose O'Leary-Hall ອາຍຸສີ່ປີໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໂສກເສົ້າບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ນາງຈະຄາດວ່າຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນມື້ທໍາອິດ. Rose ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານຕໍ່ກັບສະພາບຫົວໃຈທີ່ຫາຍາກຕະຫຼອດຊີວິດຂອງນາງ ແລະໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງດັ່ງກ່າວ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫວັງຂອງຄອບຄົວຂອງນາງສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, Rose ໄດ້ປະສົບກັບອາການແຊກຊ້ອນຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຫຼ້າສຸດຂອງນາງ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງແລະເລືອດອອກ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພະນັກງານແພດ, Rose ບໍ່ໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນພຽງພໍກັບສະຫມອງຂອງນາງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຕ້ອງຢຸດເຊົາ. Rose ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ສົດໃສແລະຂີ້ຮ້າຍຂອງນາງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ນາງພົບ. ພໍ່ແມ່ຂອງນາງ, Katie O'Leary-Hall ແລະ Sue O'Leary-Hall, ກໍາລັງແບ່ງປັນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກສາວທີ່ຮັກຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການລະດົມທຶນເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບສະພາບຂອງນາງ.

Rose O'Leary-Hall ໄດ້ຖືກວິນິດໄສວ່າມີເສັ້ນໂຄ້ງຂອງ aortic ຂັດຂວາງ, ສະພາບທີ່ມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນ 50,000 ຄົນ, ໃນລະຫວ່າງການສະແກນ 20 ອາທິດຂອງແມ່. ສະພາບນີ້ເກີດຂື້ນເມື່ອເສັ້ນເລືອດແດງຕົ້ນຕໍຂອງຫົວໃຈ, aorta, ລົ້ມເຫລວຢ່າງເຕັມທີ່. ເຖິງວ່າຈະມີການດໍາເນີນການ Norwood Procedure ໃນເວລາພຽງແຕ່ສາມມື້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງ aorta ໃຫມ່, Rose ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຫົວໃຈຂອງນາງ. ນາງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ຕື່ມ​ອີກ XNUMX ຄັ້ງ, ແຕ່​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້. ພໍ່ແມ່ຂອງ Rose ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການຜ່າຕັດຄັ້ງທີສາມ, ການສ້ອມແປງ biventricular, ຍ້ອນວ່ານາງເບິ່ງຄືວ່າດີໃນຕອນຕົ້ນ, ແຕ່ສຸຂະພາບຂອງນາງເລີ່ມຊຸດໂຊມລົງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຄັ້ງສຸດທ້າຍ, Rose ໄດ້ປະສົບກັບອາການແຊກຊ້ອນ, ລວມທັງການຕິດເຊື້ອຂອງເສັ້ນປະສາດຂອງຫົວໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ endocarditis. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີເລືອດອອກຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຮັດໃຫ້ Rose ສູນເສຍເລືອດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີການແຊກແຊງທາງການແພດ, ສະພາບຂອງ Rose ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ແລະໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຂາດອົກຊີເຈນທີ່ສະຫມອງຂອງນາງ. ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ນາງ​ພັນ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ນາງ​ເປັນ​ເດັກ​ທີ່​ມີ​ວິນ​ຍານ ແລະ​ຮັກ​ແພງ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ເມດ​ຕາ. ນາງມີຄວາມປາຖະໜາຢາກເປັນທ່ານໝໍ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຍາວນານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກນາງ.

ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ຄວາມຊົງຈຳຂອງ Rose ແລະປູກຈິດສຳນຶກເຖິງສະພາບຂອງນາງ, ພໍ່ແມ່ຂອງນາງໄດ້ເລີ່ມລະດົມທຶນທີ່ໄດ້ລະດົມທຶນແລ້ວຫຼາຍກວ່າ £5,000. ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນໆປະສົບກັບການສູນເສຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະຮັກສາຈິດໃຈອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງ Rose ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ທີ່ນາງສໍາຜັດ.

ນິຍາມ:
– ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຫົວໃຈຖືກລົບກວນ: ເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈແຕ່ກຳເນີດທີ່ຫາຍາກທີ່ເສັ້ນເລືອດແດງ, ເສັ້ນເລືອດແດງຫຼັກຂອງຫົວໃຈ, ບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
– Endocarditis: ການຕິດເຊື້ອຂອງເນື້ອເຍື່ອໃນຂອງຫົວໃຈ.
– Norwood Procedure: ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈແຕ່ກຳເນີດໃນເດັກເກີດໃໝ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມສົດ Yorkshire ໂດຍ Katie O'Leary-Hall
- ຄໍານິຍາມທາງການແພດຈາກ medical-dictionary.thefreedictionary.com

By Robert Andrew

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