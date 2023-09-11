ການສູນເສຍທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ: Rose O'Leary-Hall ອາຍຸສີ່ປີເສຍຊີວິດກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນມື້ທຳອິດ

ສະຫຼຸບ: Rose O'Leary-Hall ອາຍຸສີ່ປີໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໂສກເສົ້າບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ນາງຈະຄາດວ່າຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນມື້ທໍາອິດ. Rose ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານຕໍ່ກັບສະພາບຫົວໃຈທີ່ຫາຍາກຕະຫຼອດຊີວິດຂອງນາງ ແລະໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງດັ່ງກ່າວ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫວັງຂອງຄອບຄົວຂອງນາງສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, Rose ໄດ້ປະສົບກັບອາການແຊກຊ້ອນຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຫຼ້າສຸດຂອງນາງ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງແລະເລືອດອອກ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພະນັກງານແພດ, Rose ບໍ່ໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນພຽງພໍກັບສະຫມອງຂອງນາງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຕ້ອງຢຸດເຊົາ. Rose ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ສົດໃສແລະຂີ້ຮ້າຍຂອງນາງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ຜູ້ທີ່ນາງພົບ. ພໍ່ແມ່ຂອງນາງ, Katie O'Leary-Hall ແລະ Sue O'Leary-Hall, ກໍາລັງແບ່ງປັນຄວາມຊົງຈໍາຂອງລູກສາວທີ່ຮັກຂອງພວກເຂົາແລະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການລະດົມທຶນເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບສະພາບຂອງນາງ.
Rose O'Leary-Hall ໄດ້ຖືກວິນິດໄສວ່າມີເສັ້ນໂຄ້ງຂອງ aortic ຂັດຂວາງ, ສະພາບທີ່ມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນ 50,000 ຄົນ, ໃນລະຫວ່າງການສະແກນ 20 ອາທິດຂອງແມ່. ສະພາບນີ້ເກີດຂື້ນເມື່ອເສັ້ນເລືອດແດງຕົ້ນຕໍຂອງຫົວໃຈ, aorta, ລົ້ມເຫລວຢ່າງເຕັມທີ່. ເຖິງວ່າຈະມີການດໍາເນີນການ Norwood Procedure ໃນເວລາພຽງແຕ່ສາມມື້ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງ aorta ໃຫມ່, Rose ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຫົວໃຈຂອງນາງ. ນາງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຕື່ມອີກ XNUMX ຄັ້ງ, ແຕ່ການສ້ອມແປງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ພໍ່ແມ່ຂອງ Rose ມີຄວາມຫວັງສໍາລັບການຜ່າຕັດຄັ້ງທີສາມ, ການສ້ອມແປງ biventricular, ຍ້ອນວ່ານາງເບິ່ງຄືວ່າດີໃນຕອນຕົ້ນ, ແຕ່ສຸຂະພາບຂອງນາງເລີ່ມຊຸດໂຊມລົງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຄັ້ງສຸດທ້າຍ, Rose ໄດ້ປະສົບກັບອາການແຊກຊ້ອນ, ລວມທັງການຕິດເຊື້ອຂອງເສັ້ນປະສາດຂອງຫົວໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ endocarditis. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີເລືອດອອກຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຮັດໃຫ້ Rose ສູນເສຍເລືອດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີການແຊກແຊງທາງການແພດ, ສະພາບຂອງ Rose ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ແລະໃນທີ່ສຸດນາງໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຂາດອົກຊີເຈນທີ່ສະຫມອງຂອງນາງ. ພໍ່ແມ່ຂອງນາງພັນລະນາວ່ານາງເປັນເດັກທີ່ມີວິນຍານ ແລະຮັກແພງ, ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຄວາມເມດຕາ. ນາງມີຄວາມປາຖະໜາຢາກເປັນທ່ານໝໍ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຍາວນານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກນາງ.
ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ຄວາມຊົງຈຳຂອງ Rose ແລະປູກຈິດສຳນຶກເຖິງສະພາບຂອງນາງ, ພໍ່ແມ່ຂອງນາງໄດ້ເລີ່ມລະດົມທຶນທີ່ໄດ້ລະດົມທຶນແລ້ວຫຼາຍກວ່າ £5,000. ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນໆປະສົບກັບການສູນເສຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລະຮັກສາຈິດໃຈອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງ Rose ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຜູ້ທີ່ນາງສໍາຜັດ.
ນິຍາມ:
– ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຫົວໃຈຖືກລົບກວນ: ເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈແຕ່ກຳເນີດທີ່ຫາຍາກທີ່ເສັ້ນເລືອດແດງ, ເສັ້ນເລືອດແດງຫຼັກຂອງຫົວໃຈ, ບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
– Endocarditis: ການຕິດເຊື້ອຂອງເນື້ອເຍື່ອໃນຂອງຫົວໃຈ.
– Norwood Procedure: ຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈແຕ່ກຳເນີດໃນເດັກເກີດໃໝ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມສົດ Yorkshire ໂດຍ Katie O'Leary-Hall
- ຄໍານິຍາມທາງການແພດຈາກ medical-dictionary.thefreedictionary.com