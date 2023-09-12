Sony ລົງທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສຳລັບ PS6, PS7, PS8, PS9, ແລະ PS10

Sony ໄດ້ລົງທະບຽນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າສໍາລັບຊື່ PlayStation 6 ເຖິງ 10 ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນແຜນການໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົາສໍາລັບເຄື່ອງຫຼີ້ນໃນອະນາຄົດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດໃຊ້ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ PlayStation 6 ຈະໃກ້ເຂົ້າມາ, ຍ້ອນວ່າ Sony ມັກຈະລົງທະບຽນຊື່ console ຫຼາຍປີກ່ອນການເປີດຕົວຂອງພວກເຂົາ, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ.
ອີງຕາມຮູບແບບການປ່ອຍທີ່ຜ່ານມາ, ສົມມຸດວ່າຊ່ອງຫວ່າງ 6 ປີລະຫວ່າງລຸ້ນ console, PlayStation 2027 ອາດຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2028. Microsoft ຄາດຄະເນການປ່ອຍ 6 ສໍາລັບ PlayStation 2028 ໃນລະຫວ່າງຄະດີຂອງສານ FC ທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ວ່າລຸ້ນ console ໃນອະນາຄົດອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາ, ພິຈາລະນາບັນຫາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ມີປະສົບການໃນຕອນຕົ້ນຂອງການຜະລິດໃນປະຈຸບັນ. ນີ້ຈະສອດຄ່ອງກັບວັນທີເປີດຕົວ XNUMX.
ຊອກຫາຕໍ່ໄປ, PlayStation 7 ອາດຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2035, PlayStation 8 ໃນປີ 2042, PlayStation 9 ໃນປີ 2049, ແລະ PlayStation 10 ໃນປີ 2056. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຄື່ອງຫຼີ້ນແບບດັ້ງເດີມ, ທາງດ້ານຮ່າງກາຍອາດຈະບໍ່ມີຢູ່. ຈຸດ. ອຸດສາຫະກໍາເກມມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ເວທີສະຕີມມິງ ຫຼື ເທັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ, ເຊັ່ນ: ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວສະເໝືອນຈິງ ຫຼື ຄວາມເປັນຈິງເສີມ.
ໃນຂະນະທີ່ພູມສັນຖານເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະສືບຕໍ່ແມ່ນການປ່ອຍເກມທີ່ອາດຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼືບັນຫາໃນການເປີດຕົວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແຂ່ງຂັນ console ລະຫວ່າງ PlayStation ແລະ Xbox ອາດຈະຍັງຄົງຢູ່, ໂດຍມີແຟນໆສະຫນັບສະຫນູນຍີ່ຫໍ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.
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