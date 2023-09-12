Sony ເປີດຕົວ BURANO, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ CineAlta ໃໝ່

Sony ໄດ້ປະກາດໃນບໍ່ດົນມານີ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນຫລ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ, BURANO. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫມ່ນີ້ມີເຊັນເຊີ CMOS ເຕັມເຟຣມ 8.6K ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ຄວາມສາມາດໃນການໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ND ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະສະຖຽນລະພາບຮູບພາບໃນຮ່າງກາຍ. ມັນຍັງມີ ISO ພື້ນເມືອງຄູ່ຂອງ 800 ແລະ 320, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງຕ່າງໆ. The BURANO ມີກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນການຈັດສົ່ງໃນພາກຮຽນ spring ປີ 2024, ໂດຍມີປ້າຍກໍານົດລາຄາ $ 25,000 USD.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ BURANO ແມ່ນການກັ່ນຕອງ ND ຂອງມັນແລະສະຖຽນລະພາບຮູບພາບໃນຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ມີຄຸນສົມບັດທັງສອງປະສົມປະສານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັບພາບຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີໂຟກັສອັດຕະໂນມັດແບບປະສົມໄວ ແລະການຮັບຮູ້ວັດຖຸທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການປະມວນຜົນ AI ເມື່ອໃຊ້ກັບເລນ E-mount.
The BURANO ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນເຈົ້າຂອງ / ຜູ້ປະກອບການລະດັບສູງກາງຫາລະດັບສູງທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ $ 20,000 ສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ. ມັນຄາດວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ສາລະຄະດີ, ວິດີໂອຂອງບໍລິສັດ, ມິວສິກວິດີໂອ, ສັດປ່າແລະທໍາມະຊາດ, ແລະເປັນທາງເລືອກຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ B ທີ່ນິຍົມຄຽງຄູ່ກັບ Sony VENICE 2.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບເອົາຊື່ຂອງມັນມາຈາກເກາະນ້ອຍຂອງ Burano ໃນ Venetian Lagoon, ປະເທດອິຕາລີ. ຊື່ນີ້ໄດ້ຖືກເລືອກເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Venice ແລະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. Burano ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຄື່ອງຕັດຫຍິບແລະເຮືອນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ.
ໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, BURANO ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນມີເຊັນເຊີ CMOS ເຕັມເຟຣມ 8.6K ໃໝ່, ຄ້າຍຄືກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນກ້ອງ VENICE 2. ມັນສະຫນອງການຢຸດ 16 ລະດັບແບບເຄື່ອນໄຫວ, ມີສຽງລົບກວນຕ່ໍາແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສະຖານະການແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາ. ເຊັນເຊີຍັງຮອງຮັບ Dual Base ISOs ຂອງ 800 ແລະ 3200.
ກ່ຽວກັບການບັນທຶກ codecs, BURANO ສະເຫນີທາງເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນ X-OCN LT, XAVC H, ແລະ XAVC. ມັນສາມາດບັນທຶກໄຟລ໌ X-OCN ພາຍໃນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງບັນທຶກພາຍນອກ. X-OCN LT ສະຫນອງຂະຫນາດໄຟລ໌ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນນະພາບແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງໄຟລ໌ Linear 16-bit.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Sony BURANO ເປັນກ້ອງຮູບເງົາດີຈີຕອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງໃຫ້ຄຸນນະພາບຮູບພາບພິເສດ ແລະຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ເປັນມືອາຊີບແລະຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍຂອງມັນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ປະກາດຜະລິດຕະພັນ Sony BURANO
– Venice ທ່ອງທ່ຽວອິຕາລີ: ເກາະທີ່ມີສີສັນຂອງ Burano