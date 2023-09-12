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Sony ເປີດຕົວ BURANO, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ CineAlta ໃໝ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Sony ເປີດຕົວ BURANO, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ CineAlta ໃໝ່

Sony ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​, BURANO​. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃຫມ່ນີ້ມີເຊັນເຊີ CMOS ເຕັມເຟຣມ 8.6K ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ຄວາມສາມາດໃນການໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ND ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະສະຖຽນລະພາບຮູບພາບໃນຮ່າງກາຍ. ມັນຍັງມີ ISO ພື້ນເມືອງຄູ່ຂອງ 800 ແລະ 320, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງຕ່າງໆ. The BURANO ມີ​ກໍາ​ນົດ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ໃນ​ພາກ​ຮຽນ spring ປີ 2024​, ໂດຍ​ມີ​ປ້າຍ​ກໍາ​ນົດ​ລາ​ຄາ $ 25,000 USD​.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ BURANO ແມ່ນການກັ່ນຕອງ ND ຂອງມັນແລະສະຖຽນລະພາບຮູບພາບໃນຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ມີຄຸນສົມບັດທັງສອງປະສົມປະສານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍດຽວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັບພາບຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບມີໂຟກັສອັດຕະໂນມັດແບບປະສົມໄວ ແລະການຮັບຮູ້ວັດຖຸທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການປະມວນຜົນ AI ເມື່ອໃຊ້ກັບເລນ E-mount.

The BURANO ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນເຈົ້າຂອງ / ຜູ້ປະກອບການລະດັບສູງກາງຫາລະດັບສູງທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ $ 20,000 ສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ. ມັນຄາດວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ສາລະຄະດີ, ວິດີໂອຂອງບໍລິສັດ, ມິວສິກວິດີໂອ, ສັດປ່າແລະທໍາມະຊາດ, ແລະເປັນທາງເລືອກຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ B ທີ່ນິຍົມຄຽງຄູ່ກັບ Sony VENICE 2.

ກ້ອງຖ່າຍຮູບເອົາຊື່ຂອງມັນມາຈາກເກາະນ້ອຍຂອງ Burano ໃນ Venetian Lagoon, ປະເທດອິຕາລີ. ຊື່ນີ້ໄດ້ຖືກເລືອກເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Venice ແລະເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. Burano ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຄື່ອງຕັດຫຍິບແລະເຮືອນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ.

ໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, BURANO ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນມີເຊັນເຊີ CMOS ເຕັມເຟຣມ 8.6K ໃໝ່, ຄ້າຍຄືກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນກ້ອງ VENICE 2. ມັນສະຫນອງການຢຸດ 16 ລະດັບແບບເຄື່ອນໄຫວ, ມີສຽງລົບກວນຕ່ໍາແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສະຖານະການແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາ. ເຊັນເຊີຍັງຮອງຮັບ Dual Base ISOs ຂອງ 800 ແລະ 3200.

ກ່ຽວກັບການບັນທຶກ codecs, BURANO ສະເຫນີທາງເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນ X-OCN LT, XAVC H, ແລະ XAVC. ມັນສາມາດບັນທຶກໄຟລ໌ X-OCN ພາຍໃນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງບັນທຶກພາຍນອກ. X-OCN LT ສະຫນອງຂະຫນາດໄຟລ໌ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນນະພາບແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງໄຟລ໌ Linear 16-bit.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Sony BURANO ເປັນກ້ອງຮູບເງົາດີຈີຕອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງໃຫ້ຄຸນນະພາບຮູບພາບພິເສດ ແລະຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ເປັນມືອາຊີບແລະຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍຂອງມັນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ປະກາດຜະລິດຕະພັນ Sony BURANO
– Venice ທ່ອງທ່ຽວອິຕາລີ: ເກາະທີ່ມີສີສັນຂອງ Burano

By Vicky Stavropoulou

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