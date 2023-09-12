Sonic Frontiers: The Final Horizon ນຳສະເໜີເນື້ອຫາໃໝ່ ແລະຕົວລະຄອນທີ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້

ການອັບເດດເນື້ອຫາຟຣີທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນສູງ, Sonic Frontiers: The Final Horizon, ຖືກກໍານົດທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາສໍາລັບຫຼາຍແພລະຕະຟອມໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ. ການປັບປຸງນີ້ສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາເນື້ອຫາເລື່ອງໃຫມ່ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການລວມຕົວລະຄອນທີ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ຫາງ, Amy, ແລະ Knuckles.
Sonic Frontiers ເປັນແພລະຕະຟອມປະຕິບັດການເປີດໂລກທີ່ໄດ້ຈັບໃຈຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍການຫຼິ້ນເກມທີ່ໄວ ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົດໃສ. ການປັບປຸງ Final Horizon ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຊອກຫາການຂະຫຍາຍປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ໂດຍການນໍາສະເຫນີເນື້ອຫາສົດໆສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນໃຫມ່ແລະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອເພີດເພີນ.
ດ້ວຍການເພີ່ມເນື້ອຫາເລື່ອງໃໝ່, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເຈາະເລິກເຖິງການເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງ Sonic Frontiers. ການອັບເດດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງເນື້ອເລື່ອງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະເລິກເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແຟນໆຕິດໃຈຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງການປັບປຸງ Final Horizon ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຫຼິ້ນເປັນຕົວລະຄອນທີ່ຮັກແພງ Tails, Amy, ແລະ Knuckles. ແຕ່ລະຕົວລະຄອນນໍາເອົາຄວາມສາມາດ ແລະຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າມາສູ່ເກມ, ເຮັດໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕື່ມອີກ. ຕອນນີ້ຜູ້ຫຼິ້ນຈະມີໂອກາດສຳຫຼວດໂລກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Sonic Frontiers ຈາກທັດສະນະຕ່າງໆ ແລະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຮູບແບບໃໝ່ ແລະສ້າງສັນ.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ລໍຖ້າຜູ້ຫຼິ້ນຢູ່ໃນ Sonic Frontiers: The Final Horizon, ຕົວຢ່າງໂຕຢ່າງອະນິເມຊັນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ. ຕົວຢ່າງຮູບເງົາສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສ່ວນຂອງການຫຼິ້ນເກມແບບເຄື່ອນໄຫວ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະ ການກະທຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ແຟນໆສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ເມື່ອການອັບເດດເປີດຕົວ.
ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບວັນທີ 28 ກັນຍາ, ເປັນ Sonic Frontiers: The Final Horizon ສັນຍາວ່າຈະເປັນການອັບເດດທີ່ແຟນໆ Sonic ບໍ່ຕ້ອງການພາດ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມການຜະຈົນໄພໃໝ່, ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ແລະ ປະສົບກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເປີດໂລກຂອງ Sonic Frontiers ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Sonic Frontiers ເວັບໄຊທ໌ຢ່າງເປັນທາງການ