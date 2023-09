ຊຸດ PlayStation 5 Console ໄດ້ຮັບການຕັດລາຄາ $50 ໃນສະຫະລັດ

Sony ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຫຼຸດ​ລົງ $50 ຂອງ​ລາ​ຄາ​ຂອງ PlayStation 5 console bundle ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ​. The Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 bundle ໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຈາກ $539.99 ເປັນ $489.99, ດ້ວຍຂໍ້ສະເຫນີນີ້ມີໃຫ້ອອນໄລນ໌ຢູ່ PlayStation Direct ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ກັນຍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮ້ານຄ້າປີກເຊັ່ນ Best Buy ແລະ Walmart ຍັງສະເຫນີມັດດຽວກັນໃນລາຄາ $489. Final Fantasy 16 bundle ແລະ Horizon Forbidden West bundle ຍັງໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ $50, ມີຢູ່ Walmart ແລະ Best Buy.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ, GameStop ກໍາລັງສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດ $50 ສໍາລັບ PS5s ທີ່ເລືອກໃນເວລາຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານຈົນກ່ວາ 9.29.23. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າການຫຼຸດລາຄາ PS5 ໃນສະຫະລັດແມ່ນມີຄວາມຮຸກຮານຫນ້ອຍລົງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເອີຣົບ, ບ່ອນທີ່ Sony ໄດ້ດໍາເນີນການສົ່ງເສີມລາຄາສອງຄັ້ງໃນຫລາຍເດືອນ. ໂປຣໂມຊັນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຫຼຸດຜ່ອນ £75 / €100 ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົວແບບ PS5 ມາດຕະຖານ.

ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Sony ໄດ້ເພີ່ມລາຄາການຈອງ PlayStation Plus ສູງເຖິງ 35%. ການຂຶ້ນລາຄານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການສະໝັກສະມາຊິກ 12 ເດືອນສຳລັບຊັ້ນ Essential, Extra, ແລະ Premium ຂອງບໍລິການ, ດ້ວຍລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 ຂຶ້ນກັບແຜນສະມາຊິກທີ່ເລືອກ.

ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ຮົ່ວໄຫລທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເປີດເຜີຍບາງເກມທີ່ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການເກມ PlayStation Plus ໃນເດືອນນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– PlayStation 5: ຊຸດ PlayStation 5 console ໄດ້ຫຼຸດລົງ $50 ໃນສະຫະລັດ.

– Sony Interactive Entertainment: ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຍີ່ຫໍ້ PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: ວິດີໂອເກມຍອດນິຍົມໃນແຟນໄຊ Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: ການຕິດຕັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງໃນຊຸດເກມ Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: ເປັນເກມຫຼິ້ນບົດບາດທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດທີ່ພັດທະນາໂດຍ Guerrilla Games.

– PlayStation: ເປັນເວທີເກມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Sony.

– PlayStation Plus: ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ຫມັກ​ທີ່​ສະ​ຫນອງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌ multiplayer ແລະ​ເກມ​ຟຣີ​.