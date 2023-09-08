SignalRGB, Intel, ແລະ Skytech Gaming ຮ່ວມມືກັນເພື່ອມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 3D Printed Starfield Gaming ທີ່ເປັນເອກະລັກ

SignalRGB, ໃນການຮ່ວມມືກັບ Intel ແລະ Skytech Gaming, ໄດ້ປະກາດການມອບໃຫ້ພິເສດຂອງ 3D ພິມ Starfield Gaming PC ຊະນິດດຽວ. PC ເກມພິເສດນີ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບຮູບລັກສະນະແລະການເຮັດວຽກຂອງຫນຶ່ງໃນແຜງຄວບຄຸມຍານອະວະກາດຂອງ Starfield, ໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ.
PC ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮອງຮັບ RGB ປະສົມປະສານກັບ Starfield ຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ SignalRGB, ເສີມຂະຫຍາຍການດຶງດູດສາຍຕາແລະການປັບແຕ່ງທາງເລືອກສໍາລັບ gamers. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍອົງປະກອບດ້ານເທິງ, ລວມທັງ CPU Core i7-13700K ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະ GPU Radeon RX 7900 XTX ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈາກ AMD.
ໂດຍມີຕົວເຄື່ອງທີ່ພິມດ້ວຍຮູບສາມມິຕິແບບກຳນົດເອງ, Starfield Gaming PC ມີແຜງຄວບຄຸມຮູບແບບ Starfield ທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ດ້ານໜ້າ, ເສີມດ້ວຍເສົາໂລຫະ. ແຜງຄວບຄຸມມີຈໍສະແດງຜົນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການກວດສອບເຊັນເຊີຂອງ PC, ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມແລະຄວາມໄວໂມງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຫ້າປຸ່ມຢູ່ດ້ານຂ້າງທີ່ປ່ຽນສີຜ່ານແສງ RGB ເພື່ອເປັນຕົວແທນແລະປະຕິກິລິຍາກັບການຄວບຄຸມການກະຈາຍພະລັງງານຂອງເຮືອໃນເກມ.
ພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງແຜງຄວບຄຸມມີສອງຊັ້ນ Stream ທີ່ຖືກດັດແປງດ້ວຍລູກບິດພິເສດແລະໄອຄອນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຫນ້າທີ່ເຮືອທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ມັນຍັງປະກອບມີພອດ USB Type-A ແລະ Type-C, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປຸ່ມສໍາລັບການ restart ແລະເລີ່ມຕົ້ນ PC. ຢູ່ທາງຫລັງຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ອົງປະກອບຂອງລະບົບໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ Mini-ITX ທີ່ຫນາແຫນ້ນ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງລະບົບເຕັມປະກອບມີ CPU Core i7 13700K Raptor Lake, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, ໜ່ວຍຄວາມຈຳ 32GB DDR5, 1TB SSD, 850W SFX power supply, 280mm AIO liquid cooler, ແລະ B750 ITX motherboard. ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ເຄື່ອງເຈາະ Starfield ພິມ 3D ສາມາດແລ່ນ Starfield ໃນອັດຕາເຟຣມສູງ.
ປະຈຸບັນການໃຫ້ລາງວັນແມ່ນສົດ ແລະຈະສືບຕໍ່ເປັນເວລາ 43 ມື້ຕໍ່ໄປ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສົນໃຈມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນໂອກາດທີ່ຈະຊະນະ Starfield Gaming PC ທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- SignalRGB
– Intel
- ເກມ Skytech