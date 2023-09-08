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SignalRGB, Intel, ແລະ Skytech Gaming ຮ່ວມມືກັນເພື່ອມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 3D Printed Starfield Gaming ທີ່ເປັນເອກະລັກ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
SignalRGB, Intel, ແລະ Skytech Gaming ຮ່ວມມືກັນເພື່ອມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ 3D Printed Starfield Gaming ທີ່ເປັນເອກະລັກ

SignalRGB, ໃນການຮ່ວມມືກັບ Intel ແລະ Skytech Gaming, ໄດ້ປະກາດການມອບໃຫ້ພິເສດຂອງ 3D ພິມ Starfield Gaming PC ຊະນິດດຽວ. PC ເກມພິເສດນີ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບຮູບລັກສະນະແລະການເຮັດວຽກຂອງຫນຶ່ງໃນແຜງຄວບຄຸມຍານອະວະກາດຂອງ Starfield, ໃຫ້ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ.

PC ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮອງຮັບ RGB ປະສົມປະສານກັບ Starfield ຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ SignalRGB, ເສີມຂະຫຍາຍການດຶງດູດສາຍຕາແລະການປັບແຕ່ງທາງເລືອກສໍາລັບ gamers. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍອົງປະກອບດ້ານເທິງ, ລວມທັງ CPU Core i7-13700K ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະ GPU Radeon RX 7900 XTX ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຈາກ AMD.

ໂດຍມີຕົວເຄື່ອງທີ່ພິມດ້ວຍຮູບສາມມິຕິແບບກຳນົດເອງ, Starfield Gaming PC ມີແຜງຄວບຄຸມຮູບແບບ Starfield ທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ດ້ານໜ້າ, ເສີມດ້ວຍເສົາໂລຫະ. ແຜງຄວບຄຸມມີຈໍສະແດງຜົນຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການກວດສອບເຊັນເຊີຂອງ PC, ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມແລະຄວາມໄວໂມງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຫ້າປຸ່ມຢູ່ດ້ານຂ້າງທີ່ປ່ຽນສີຜ່ານແສງ RGB ເພື່ອເປັນຕົວແທນແລະປະຕິກິລິຍາກັບການຄວບຄຸມການກະຈາຍພະລັງງານຂອງເຮືອໃນເກມ.

ພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງແຜງຄວບຄຸມມີສອງຊັ້ນ Stream ທີ່ຖືກດັດແປງດ້ວຍລູກບິດພິເສດແລະໄອຄອນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຫນ້າທີ່ເຮືອທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ມັນຍັງປະກອບມີພອດ USB Type-A ແລະ Type-C, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປຸ່ມສໍາລັບການ restart ແລະເລີ່ມຕົ້ນ PC. ຢູ່ທາງຫລັງຂອງແຜງຄວບຄຸມ, ອົງປະກອບຂອງລະບົບໄດ້ຖືກຈັດໃສ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ Mini-ITX ທີ່ຫນາແຫນ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງລະບົບເຕັມປະກອບມີ CPU Core i7 13700K Raptor Lake, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, ໜ່ວຍຄວາມຈຳ 32GB DDR5, 1TB SSD, 850W SFX power supply, 280mm AIO liquid cooler, ແລະ B750 ITX motherboard. ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ເຄື່ອງເຈາະ Starfield ພິມ 3D ສາມາດແລ່ນ Starfield ໃນອັດຕາເຟຣມສູງ.

ປະຈຸບັນການໃຫ້ລາງວັນແມ່ນສົດ ແລະຈະສືບຕໍ່ເປັນເວລາ 43 ມື້ຕໍ່ໄປ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສົນໃຈມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນໂອກາດທີ່ຈະຊະນະ Starfield Gaming PC ທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- SignalRGB
– Intel
- ເກມ Skytech

By Robert Andrew

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