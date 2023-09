Julia Joung: ຈາກໄປຊີວະສາດ

Julia Joung, ຫນຶ່ງໃນ MIT Technology Review's 2023 Innovators ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 35 ປີ, ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມຫຼົງໄຫຼທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ເມື່ອນາງໄດ້ເຫັນ AI ເອົາຊະນະຜູ້ຫຼິ້ນ Go ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນໄວເດັກຂອງນາງຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນເປັນແມ່ບົດເກມ, Joung ໄດ້ຄິດສະເຫມີວ່າ Go ເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຊີວະສາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄ້ວາລະດັບປະລິນຍາຕີຂອງນາງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ neuroscience ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, Joung ໄດ້ສັງເກດເຫັນພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນຈຸລັງສະຫມອງທີ່ເອີ້ນວ່າ astrocytes. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ນາງສົນໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼົງໄຫຼກັບຊີວະວິທະຍາ. ນາງໄດ້ສືບຕໍ່ການເດີນທາງຂອງນາງໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຫ້ອງທົດລອງຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດັດແກ້ gene Feng Zhang ທີ່ສະຖາບັນ Broad ໃນ Cambridge, Massachusetts. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ນາງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ "ການກວດສອບຂະຫນາດຂອງ genome," ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ CRISPR ເພື່ອດັດແປງແຕ່ລະ 20,000 genes ໃນ genome ຂອງມະນຸດເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງມັນ.

ເປົ້າຫມາຍຂອງ Joung ແມ່ນເພື່ອນໍາໃຊ້ການກວດພັນທຸກໍາກັບຈຸລັງສະຫມອງຕົວຈິງເຊັ່ນ astrocytes, ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະສ້າງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. ໂດຍການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຈຸລັງລໍາຕົ້ນ, ນາງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການກໍານົດຕົວຕົນຂອງເຊນ. ການສໍາຫຼວດຂອງນາງເຮັດໃຫ້ "atlas" ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຂອງປັດໃຈການຖອດຂໍ້ຄວາມສ່ວນບຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງສຸດທ້າຍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງປະເພດເຊນໃນລັກສະນະທີ່ຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງສາມາດມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນການທົດສອບຢາແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການປິ່ນປົວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຂະຫນາດຂອງການກວດພັນທຸກໍາແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືແລະຊັບພະຍາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, Joung ຍັງຄົງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະກ້າວຫນ້າທາງດ້ານພາກສະຫນາມ. ວຽກງານປະຈຸບັນຂອງນາງຢູ່ສະຖາບັນ Whitehead ສຸມໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂະບວນການຂອງການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນພາຍໃນຈຸລັງ. Joung ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມເລິກທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຊີວະສາດສະເຫນີແລະສືບຕໍ່ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ມີນະວັດກໍາເພື່ອຕອບຄໍາຖາມພື້ນຖານ.

ການເດີນທາງຂອງ Julia Joung ຈາກການເປັນແມ່ບົດ Go to exploring the mysteries of biology exemplifies her curiosity ແລະການອຸທິດຕົນເພື່ອຊຸກຍູ້ເຂດແດນ. ໃນຂະນະທີ່ນາງລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມສັບສົນຂອງການສອບຖາມທາງວິທະຍາສາດ, ວຽກງານຂອງນາງສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ທີ່ສາມາດສ້າງອະນາຄົດຂອງຢາປົວພະຍາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MIT Technology Review