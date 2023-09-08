Serializer/Deserializer (SerDes): ເປັນຕົວຫຼິ້ນທີ່ສຳຄັນໃນການສື່ສານດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ Serializer/Deserializer (SerDes): ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມ
Serializer/Deserializer, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ SerDes, ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ serial, ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂະຫນານເປັນຂໍ້ມູນ serial ແລະໃນທາງກັບກັນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນຍຸກດິຈິຕອນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງ SerDes ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນ.
ເທກໂນໂລຍີ SerDes ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສູນຂໍ້ມູນ, ຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງຜ່ານເສັ້ນດຽວຫຼືຄູ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນແລະຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການໂຕ້ຕອບ.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, Serializer / Deserializer ແມ່ນຄູ່ຂອງຕັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຕັນ serializer ແປງຂໍ້ມູນຂະຫນານເປັນ serial stream ຂອງ bits, ໃນຂະນະທີ່ deserializer block ເຮັດກົງກັນຂ້າມ, ປ່ຽນນ້ໍາ serial ກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນຂໍ້ມູນຂະຫນານ. ຂະບວນການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນການສື່ສານດິຈິຕອນ, ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເທກໂນໂລຍີ SerDes ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແຫນງການເຊັ່ນ: ໂທລະຄົມແລະສູນຂໍ້ມູນ, ບົດບາດຂອງ SerDes ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວ gigabit, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການແບນວິດສູງ, ເຊັ່ນ: ການຖ່າຍທອດວິດີໂອແລະຄອມພິວເຕີ້ຟັງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເທກໂນໂລຍີ SerDes ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ. ໂດຍການປ່ຽນຂໍ້ມູນຂະໜານເປັນກະແສຊີເຣຍ, ມັນຈະຫຼຸດຈຳນວນຂອງ I/O pins ແລະເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານຫຼຸດລົງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນໂລກມື້ນີ້, ບ່ອນທີ່ມີການເນັ້ນຫນັກໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານແລະຄວາມຍືນຍົງ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍ, ເທກໂນໂລຍີ SerDes ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍຂອງມັນ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມສັບສົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂະບວນການອອກແບບແລະການກວດສອບ. ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາຂໍ້ມູນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການອອກແບບຂອງການໂຕ້ຕອບ SerDes ກາຍເປັນຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກນິກແລະເຄື່ອງມືທີ່ຊັບຊ້ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການກວດສອບການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນວຽກທີ່ສັບສົນ, ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທັງການອອກແບບແລະຂະບວນການກວດສອບ.
ສິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ. ເມື່ອອັດຕາຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຊື່ສັດຂອງສັນຍານກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ສິ່ງລົບກວນຫຼືການລົບກວນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງສັນຍານແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບ SerDes.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Serializer/Deserializer (SerDes) ແມ່ນຕົວລະຄອນສຳຄັນໃນການສື່ສານດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝ. ຄວາມສາມາດຂອງມັນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການໂຕ້ຕອບເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບແລະການກວດສອບຂອງມັນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດຂອງສັນຍານ, ເຕັກໂນໂລຢີ SerDes ຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍຸກດິຈິຕອນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ອີງໃສ່ການສື່ສານດິຈິຕອນຫຼາຍຂື້ນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງ SerDes ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາພຽງແຕ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.