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ປະຢັດ $150 ໃນ Beats By Dr. Dre Studio Pro Headphones ທີ່ Best Buy Canada

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ປະຢັດ $150 ໃນ Beats By Dr. Dre Studio Pro Headphones ທີ່ Best Buy Canada

ປະຈຸບັນ Best Buy Canada ກໍາລັງສະເໜີໂປຣໂມຊັນໃນຫູຟັງ Beats By Dr. Dre Studio Pro, ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ $150. ຫູຟັງເກີນຫູເຫຼົ່ານີ້ມີເທັກໂນໂລຍີ Active Noise Canceling, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະກັດສຽງລົບກວນຈາກພາຍນອກ ແລະ ຊຶມເຂົ້າໄປໃນປະສົບການດົນຕີ ຫຼືສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫູຟັງຍັງມີໂໝດຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເມື່ອຈຳເປັນ.

ນອກຈາກຄວາມສາມາດຕັດສຽງລົບກວນ, ຫູຟັງ Beats By Dr. Dre Studio Pro ໃຫ້ເວລາຟັງໄຮ້ສາຍເຖິງ 40 ຊົ່ວໂມງ. ພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ, ລວມທັງໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ແລະຄອມພິວເຕີ, ຂໍຂອບໃຈກັບ Bluetooth, USB-C, ແລະ 3.5mm analog input ທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່.

ລາຄາກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ທີ່ $469.99, ປະຈຸບັນຫູຟັງມີຂາຍໃນລາຄາ $319.99 ຢູ່ Best Buy Canada. ສ່ວນຫຼຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂອກາດທີ່ໜ້າສົນໃຈສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຊອກຫາການຍົກລະດັບຫູຟັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເພີດເພີນກັບສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ຂໍ້ສະເໜີຍອດນິຍົມຂອງການາດາ Best Buy ສໍາລັບອາທິດຂອງວັນທີ 8 ກັນຍາຫາວັນທີ 14 ກັນຍານີ້, ມີສ່ວນຫຼຸດທີ່ດຶງດູດອື່ນໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການປະຢັດໃນໂທລະພາບ, ອຸປະກອນເສີມການຫຼິ້ນເກມ, ແລັບທັອບ, ໂມງອັດສະລິຍະ, ແລະອື່ນໆອີກ. ບາງຂໍ້ສະເໜີທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີ Toshiba 55-inch 4K UHD HDR LED Fire Smart TV ລາຄາ $449.99 (ປະຢັດ $200) ແລະ ASUS ROG Strix Gaming PC ລາຄາ $999.99 (ປະຢັດ $600).

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ Best Buy Canada ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ສະເຫນີສູງສຸດທັງຫມົດທີ່ມີຢູ່ໃນອາທິດນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Best Buy Canada: https://www.bestbuy.ca/

By Vicky Stavropoulou

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