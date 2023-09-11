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Ashley: ເປັນນັກຂຽນ ແລະບັນນາທິການຫຼາຍຄວາມສາມາດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
Ashley: ເປັນນັກຂຽນ ແລະບັນນາທິການຫຼາຍຄວາມສາມາດ

Ashley ເປັນນັກຂຽນແລະບັນນາທິການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແລະຄວາມຊໍານານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີແລະວັດທະນະທໍາປ໊ອບ, Ashley ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕົນເອງເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີການຈະລາຈອນຫຼາຍ.

ດ້ວຍຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ປະກອບມີ Polygon, Kotaku, StarWars.com, ແລະ Nerdist, Ashley ໄດ້ສົ່ງເນື້ອຫາທີ່ມີສ່ວນພົວພັນແລະການຄົ້ນຄວ້າດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານຂອງນາງ. ນາງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ນາງກວມເອົາແລະມີລັກສະນະທໍາມະຊາດສໍາລັບການຂຽນທີ່ດຶງດູດຜູ້ຊົມ.

ນອກເຫນືອຈາກການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມືອາຊີບຂອງນາງ, Ashley ຍັງຄົງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນວິດີໂອເກມ, ວັນນະຄະດີນິຍາຍວິທະຍາສາດ, ແລະໃຊ້ເວລາທີ່ມີຄຸນນະພາບກັບ Greyhound ຂອງນາງ. ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນາງກ່ຽວກັບວິຊາທີ່ນາງກວມເອົາ, ແຕ່ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນາງສໍາລັບໂລກຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະວັດທະນະທໍາປ໊ອບ.

ໂດຍຜ່ານບົດຄວາມຂອງນາງ, Ashley ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຈ້ງ, ບັນເທີງ, ແລະສະເຫມີເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຂອງນາງຕ້ອງການຫຼາຍ. ດ້ວຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາອັນກວ້າງຂວາງຂອງນາງໃນດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແລະວັດທະນະທຳປັອບ ແລະພອນສະຫວັນຂອງນາງໃນການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ, ນາງໄດ້ສະໜອງບົດຄວາມທີ່ສະທ້ອນກັບຜູ້ຊົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ໂພລີກອນ
– Kotaku
– StarWars.com
- ນິລະມິດ

ນິຍາມ:
– ນັກຂຽນ: ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຄໍາສັບລາຍລັກອັກສອນເພື່ອສື່ສານແນວຄວາມຄິດ, ເລື່ອງ, ແລະຄວາມຄິດ.
- ບັນນາທິການ: ເປັນມືອາຊີບທີ່ທົບທວນແລະທົບທວນເນື້ອໃນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄຸນນະພາບໂດຍລວມ.
– ເທັກໂນໂລຍີ: ຫຍໍ້ມາຈາກເທັກໂນໂລຍີ, ໝາຍເຖິງການນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດໄປໃຊ້ເພື່ອປະໂຫຍດ.
– ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ນິ​ຍົມ​: ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂອງ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​, ທັດ​ສະ​ນະ​, ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​, ຮູບ​ພາບ​, ແລະ​ປະ​ກົດ​ການ​ອື່ນໆ​ພາຍ​ໃນ​ຫຼັກ​ຂອງ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​.
– ເກມວີດີໂອ: ເກມອີເລັກໂທຣນິກແບບໂຕ້ຕອບທີ່ຫຼິ້ນຜ່ານຄອນໂຊ, ຄອມພິວເຕີ, ຫຼືອຸປະກອນມືຖື, ມັກຈະມີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ.
– ນິຍາຍວິທະຍາສາດ: ປະເພດຂອງນິຍາຍທີ່ຄາດເດົາໄດ້ໂດຍປົກກະຕິຈະຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ຈິນຕະນາການ ແລະອະນາຄົດ, ມັກຈະລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດ.
– Greyhound: ເປັນ​ຫມາ​ສາຍ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ຮຽວ​ຂອງ​ຕົນ, ຫນ້າ​ເອິກ​ເລິກ, ແລະ​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ໃຈ.

ຫມາຍເຫດ: URLs ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຕາມຄໍາແນະນໍາ.

By Vicky Stavropoulou

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