ຮັບສ່ວນຫຼຸດ $10 ໃນລຸ້ນ PC ຂອງ Mortal Kombat 1

You can save some cash when purchasing the PC version of Mortal Kombat 1. Retailers like Newegg and Green Man Gaming are offer a $10 discount on pre-orders for the Windows PC via Steam version of the game.

ຢູ່ Newegg, ພຽງແຕ່ໃສ່ລະຫັດ PPXDSEP ໃນລະຫວ່າງການຈ່າຍເງິນເພື່ອເບິ່ງການຫຼຸດລາຄາ 15%. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊື້ເຄື່ອງຢູ່ Green Man Gaming, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ; ສ່ວນຫຼຸດ $10 ມີຢູ່ແລ້ວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Green Man Gaming ຍັງໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 15% ຂອງລຸ້ນທີ່ນິຍົມຂອງເກມ, ເຊິ່ງລວມມີການເຂົ້າເຖິງກ່ອນໄວ, ເຄື່ອງສໍາອາງໃນເກມ, ແລະສະກຸນເງິນ.

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, NetherRealm Studios, ຜູ້ພັດທະນາເກມບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ Mortal Kombat 1 ຈະມີຢູ່ໃນ Steam Deck ໃນເວລາເປີດຕົວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອຸປະກອນທີ່ທ່ານໃຊ້ເພື່ອຫຼິ້ນເກມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນພຽງພໍຍ້ອນວ່າມັນຕ້ອງການ 100 GB. ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວໂນ້ມຂອງການເພີ່ມຂະຫນາດການຕິດຕັ້ງເກມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເປັນນັກຫຼິ້ນເກມ PC ແລະເປັນແຟນຂອງ franchise Mortal Kombat, ຢ່າພາດສ່ວນຫຼຸດເຫຼົ່ານີ້. ເອົາສໍາເນົາ Mortal Kombat 1 ຂອງທ່ານແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບປະສົບການການຕໍ່ສູ້ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການປະຕິບັດ.

