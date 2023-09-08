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ການເປີດຕົວດາວທຽມ: ຊາຍແດນໃຫມ່ໃນຍຸດທະສາດໂທລະຄົມນາຄົມທົ່ວໂລກ

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Sep 8, 2023
ການເປີດຕົວດາວທຽມ: ຊາຍແດນໃຫມ່ໃນຍຸດທະສາດໂທລະຄົມນາຄົມທົ່ວໂລກ

ຄົ້ນ​ຫາ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໂທລະ​ຄົມ​ໂລກ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ອຸດສາຫະກຳ​ໂທລະ​ຄົມ​ໂລກ​ພວມ​ມີ​ການ​ຫັນປ່ຽນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ, ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ນີ້. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນີ້​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ smart ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​. ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດາວ​ທຽມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໂທລະ​ຄົມ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ວິ​ທີ​ການ​ສື່​ສານ, ປູ​ທາງ​ໃຫ້​ໂລກ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ກວ່າ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຕັກໂນໂລຊີດາວທຽມແມ່ນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. ເຄືອຂ່າຍພື້ນດິນແບບດັ້ງເດີມ, ໃນຂະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ມັກຈະບໍ່ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະຊົນນະບົດ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີດາວທຽມເຂົ້າມາມີບົດບາດ. ດ້ວຍການສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມສາມາດສະໜອງການປົກຄຸມເຖິງແມ່ນແຕ່ມຸມທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ດ້ວຍວິທີນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການແບ່ງແຍກດິຈິຕອນໄດ້.

​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ບໍລິສັດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະໜາມ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ, ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໂທລະ​ຄົມ​ໂລກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, SpaceX ໄດ້ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink ຂອງຕົນເພື່ອສ້າງກຸ່ມດາວທີ່ຈະສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ກ້ວາງທົ່ວໂລກ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການຂອງ Amazon Kuiper ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ດາວທຽມຫຼາຍກວ່າ 3,000 ດາວເພື່ອສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ຄວາມໄວສູງກັບຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການແລະ underserved ໃນທົ່ວໂລກ.

ການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຊີດາວທຽມບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່; ມັນຍັງກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ. ເຄືອຂ່າຍດາວທຽມສາມາດຈັດການແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີແບນວິດສູງ, ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ ແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການບໍລິການການຖ່າຍທອດ, ການຫຼິ້ນເກມອອນໄລນ໌ ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີດາວທຽມເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ທົ່ວໂລກໄປສູ່ 5G ແລະນອກເຫນືອການ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດາວ​ທຽມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໂທລະ​ຄົມ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງການສົ່ງດາວທຽມ, ອຸປະສັກທາງດ້ານລະບຽບ, ແລະຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການທໍາລາຍອະວະກາດແມ່ນບາງອຸປະສັກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີດາວທຽມໃນການຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານໂທລະຄົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເກີນໄປທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ.

ນອກຈາກການສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ, ເຕັກໂນໂລຢີດາວທຽມຍັງຖືຄໍາສັນຍາໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. ພາຍຫຼັງ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ​ເມື່ອ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເທິງ​ບົກ​ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ເລື້ອຍໆ, ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ດາວ​ທຽມ​ສາມາດ​ສະໜອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສື່ສານ​ທີ່​ສຳຄັນ, ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ວຽກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ແລະ​ກູ້​ໄພ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ບົດບາດ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ດາວ​ທຽມ​ຍັງ​ຂະຫຍາຍ​ໄປ​ກວ່າ​ການ​ຄົມມະນາຄົມ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນຂົງເຂດເຊັ່ນ: ການພະຍາກອນອາກາດ, ການນໍາທາງ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ໂດຍການສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ; ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບດາວເຄາະແລະຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.

ສະຫລຸບ​ແລ້ວ, ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ໃໝ່​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໂທລະ​ຄົມ​ໂລກ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ. ມັນເປັນຕົວປ່ຽນແປງເກມທີ່ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ສະເຫນີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຊາຍແດນໃຫມ່ນີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າອະນາຄົດຂອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຢູ່ໃນດວງດາວ.

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