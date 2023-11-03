Samsung Odyssey Ark: ປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ຫຼູຫຼາ

ບໍ່ດົນມານີ້ Samsung ໄດ້ເປີດຕົວຈໍສະແດງຜົນ Odyssey Ark ລຸ້ນທີສອງຂອງຕົນ, ສະເຫນີໃຫ້ນັກຫຼິ້ນເກມມີປະສົບການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະຫນ້າປະທັບໃຈດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ 55K 4 ນິ້ວແລະອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 165Hz. ໃນຂະນະທີ່ຈໍສະແດງຜົນມາພ້ອມກັບລາຄາຫຼາຍຂອງ $ 3000, ຜູ້ທີ່ມັກເກມອາດຈະເຫັນວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນສໍາລັບລັກສະນະພິເສດຂອງມັນ.
Odyssey Ark ໃໝ່ ມີການອອກແບບພາຍນອກທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ແຕ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແມ່ນຢູ່ໃນສະເພາະຂອງມັນ. ຈໍພາບຍັງຄົງຮັກສາຂະຫນາດ 55 ນິ້ວ, ຄວາມລະອຽດ 4K, ແລະຄວາມໂຄ້ງ 1000R. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໃຊ້ໄຟ LED ຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອສະທ້ອນແສງໄປເຊຍກັນ, ເຮັດໃຫ້ສີສັນສົດໃສ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ.
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນອັນຫນຶ່ງແມ່ນການລວມເອົາເຄື່ອງຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ Ark Dial, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກ. ຈໍພາບຍັງຄົງຖືກຈັດອັນດັບ HDR10+ ດ້ວຍການເຮັດເປັນສີດ້ານເພື່ອຫຼຸດແສງສະທ້ອນ. ຄຸນສົມບັດ Multi View ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຈຸດຂາຍທີ່ສໍາຄັນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສີ່ແຫຼ່ງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ສະແດງພ້ອມກັນ, emulating ສີ່ຈໍສະແດງຜົນ 27.5 ນິ້ວ 1080p.
ຖ້າຈໍສະແດງຜົນ 55K ຂະໜາດໃຫຍ່ 4 ນິ້ວເບິ່ງຄືວ່າມີຂະໜາດໃຫຍ່, ການກົດປຸ່ມງ່າຍໆຈະຫຼຸດ pixels ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼຸດໜ້າຈໍລົງເປັນຈໍສະແດງຜົນຂະໜາດ 27 ນິ້ວຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ໄດ້ປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວຈິງ.
ໃນຂະນະທີ່ການປັບປຸງອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າຫນ້ອຍ, Odyssey Ark ຮຸ່ນທີສອງແນະນໍາທາງເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປັບປຸງ. ຮູບແບບຕົ້ນສະບັບມີສີ່ເຊື່ອມຕໍ່ HDMI 2.1, ໃນຂະນະທີ່ສະບັບປັບປຸງສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ HDMI 2.2 ສອງ, ຫນຶ່ງ HDMI 2.0 ພອດ, ແລະຫນຶ່ງ Port DisplayPort 1.4. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ປັບປຸງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ກວ້າງຂວາງກັບຈໍພາບໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຮູບແບບໃຫມ່ປະກອບມີສະວິດ KVM ທີ່ມີໃນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍຊຸດແປ້ນພິມແລະຫນູດຽວ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຈໍພາບ Odyssey Ark ຈາກ Samsung ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເກມມີປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ພິເສດ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ. ຮຸ່ນທີສອງມີການປັບປຸງທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງລຸ້ນກ່ອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາອາດຈະຂັດຂວາງຜູ້ຊື້ທີ່ມີທ່າແຮງບາງຢ່າງ, ຜູ້ທີ່ຊອກຫາປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ຫລູຫລາອາດຈະເຫັນວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
1. ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຂອງຈໍພາບ Samsung Odyssey Ark ແມ່ນຫຍັງ?
ຈໍພາບ Samsung Odyssey Ark ສະຫນອງອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສູງສຸດ 165Hz, ຮັບປະກັນການຫຼິ້ນເກມທີ່ລຽບແລະນ້ໍາ.
2. ຈໍພາບຮອງຮັບ HDR ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຈໍສະແດງຜົນຖືກຈັດອັນດັບ HDR10+, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີສີສັນສົດໃສ ແລະເປັນຕາມີຊີວິດຊີວາສໍາລັບປະສົບການການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີຂຶ້ນ.
3. ຫນ້າຈໍສາມາດປັບຂະຫນາດໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ຈໍສະແດງຜົນມີທາງເລືອກທີ່ສະດວກໃນການຫຼຸດຜ່ອນ pixels ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດໃຫ້ການສະແດງຜົນຫຼຸດລົງເປັນຂະຫນາດ 27 ນິ້ວ.
4. ຈໍສະແດງຜົນ Odyssey Ark ມີພອດເຊື່ອມຕໍ່ເທົ່າໃດ?
ສະບັບປັບປຸງຂອງຈໍສະແດງຜົນປະກອບມີການເຊື່ອມຕໍ່ HDMI 2.2 ສອງ, ຫນຶ່ງຊ່ອງ HDMI 2.0, ແລະຫນຶ່ງພອດ DisplayPort 1.4, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຕ່າງໆ.
5. ຈຸດປະສົງຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມໄລຍະໄກ Ark Dial ແມ່ນຫຍັງ?
ຕົວຄວບຄຸມໄລຍະໄກ Ark Dial ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບການຕັ້ງຄ່າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາທາງຜ່ານເມນູຕ່າງໆ, ຮັບປະກັນປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.