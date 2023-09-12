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ການສ້າງອະນາຄົດດ້ວຍຫຸ່ນຍົນທີ່ມີທັກສະຫຼາຍດ້ານ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການສ້າງອະນາຄົດດ້ວຍຫຸ່ນຍົນທີ່ມີທັກສະຫຼາຍດ້ານ

Lerrel Pinto, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກ, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ປະດິດສ້າງໃນປີ 2023 ຂອງ MIT Technology Review. ຈຸດສຸມຂອງ Pinto ແມ່ນການສ້າງຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໂດຍການປະຕິບັດວຽກງານນອກເຫນືອຈາກການດູດຝຸ່ນ. ລາວມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍວຽກງານ, ການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ, ການຟື້ນຟູ, ແລະຢູ່ທຸກເວລາທີ່ຕ້ອງການ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຝຶກອົບຮົມຫຸ່ນຍົນຫຼາຍທັກສະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈໍານວນຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍນີ້, Pinto ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ວິທີການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຸ່ນຍົນເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າອັດຕະໂນມັດ. ວຽກງານຂອງລາວໃນຂົງເຂດນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງແລະເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການປະສົມປະສານການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກແລະຫຸ່ນຍົນ.

Pinto ຍອມຮັບວ່າຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນ AI, ໂດຍສະເພາະຮູບແບບພາສາຂະຫນາດໃຫຍ່, ໄດ້ອີງໃສ່ຊຸດຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍທີ່ໄດ້ມາຈາກອິນເຕີເນັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການນີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຫຸ່ນຍົນການຝຶກອົບຮົມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບລົດທີ່ຂັບລົດດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງສະສົມຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍລ້ານຊົ່ວໂມງໃນຖະຫນົນ, ຫຸ່ນຍົນໃນຄົວເຮືອນຕ້ອງການເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງ footage ອະທິບາຍວຽກງານຕ່າງໆໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນປີ 2016, Pinto ໄດ້ບັນລຸຈຸດສໍາຄັນໂດຍການສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ບ່ອນທີ່ຫຸ່ນຍົນສ້າງແລະຕິດສະຫຼາກຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການຊີ້ນໍາຂອງມະນຸດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ລາວແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວໄດ້ພັດທະນາວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຸ່ນຍົນປັບປຸງໂດຍການຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ເຊັ່ນ: ແຂນຫຸ່ນຍົນທີ່ບໍ່ສາມາດຈັບວັດຖຸຊໍ້າໆ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຕົວແບບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ວິທີການອື່ນທີ່ Pinto ແມ່ນການຂຸດຄົ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດແບບຢ່າງຂອງມະນຸດ. ໂດຍການສັງເກດເຫັນມະນຸດເປີດປະຕູ, ຫຸ່ນຍົນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດມັນດ້ວຍຕົນເອງແລະສືບຕໍ່ເພີ່ມໃສ່ຊຸດຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເຫັນການເປີດປະຕູຂອງມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປີດປະຕູໃໝ່ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

ໂຄງການປະຈຸບັນຂອງ Pinto ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບສະໝັກອາສາສະໝັກເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອທີ່ຕົນເອງໝູນໃຊ້ວັດຖຸຕ່າງໆຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ສະມາດໂຟນທີ່ຕິດຢູ່ໃນເຄື່ອງມືລາຄາບໍ່ແພງ. ການລວບລວມຂໍ້ມູນນີ້, ບວກກັບວິທີການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ຫຸ່ນຍົນຮຽນຮູ້ພຶດຕິກໍາທີ່ຊໍານິຊໍານານໂດຍໃຊ້ເວລາການຝຶກອົບຮົມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ໂດຍການໃຫ້ຫຸ່ນຍົນເປັນ “ຊ່ວງເວລາແບບພາສາຂະໜາດໃຫຍ່,” Pinto ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກຍຸກໃໝ່ໃນ AI. ຄວາມເຊື່ອຂອງລາວແມ່ນວ່າສະຕິປັນຍາແມ່ນຫມາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວແລະການປ່ຽນແປງໃນໂລກ, ຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນຫຸ່ນຍົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ MIT​
- ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Lerrel Pinto ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກ

By Mampho Brescia

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