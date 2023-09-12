ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງ: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດກ່ຽວກັນຂອງພວກເຮົາ

ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ Taryn Foster, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະ Abrolhos ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ, ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະກາລັງ. ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມພະຍາຍາມຟື້ນຟູປະກາລັງແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາຈັງຫວະການທໍາລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Foster ແລະທີມງານຂອງນາງກໍາລັງບຸກເບີກວິທີການໃຫມ່ທີ່ປະສົມປະສານຫຸ່ນຍົນແລະປັນຍາປະດິດເພື່ອຟື້ນຟູກ່ຽວກັນທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ໄວແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
ແນວປະກາລັງ, ປະກອບດ້ວຍສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ polyps, ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດທະເລຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສີ່. ແຕ່ເມື່ອມະຫາສະໝຸດອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະກາຍເປັນກົດຫຼາຍ, ປະກາລັງຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2070, ແນວປະກາລັງອາດຈະຫາຍໄປຫມົດ.
ວິທີການປະດິດສ້າງຂອງ Foster ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຊິ້ນສ່ວນຂອງປະກາລັງເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ, ຈາກນັ້ນວາງໄວ້ໃນຖານທີ່ອອກແບບສະເພາະທີ່ເຮັດຈາກຊີມັງປະເພດຫີນປູນ. ຂະບວນການນີ້ຂ້າມຜ່ານຫຼາຍປີຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທາດເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ປະກາລັງຂະຫຍາຍຕົວແລະເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ.
ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຟື້ນຟູຕື່ມອີກ, Foster ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຊອບແວວິສະວະກໍາ Autodesk. ຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຝຶກອົບຮົມປັນຍາປະດິດເພື່ອຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຊ້ໍາຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາຫຼື gluing ຊິ້ນສ່ວນປະກາລັງກັບ plugs ແກ່ນ, ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະປະສິດທິພາບ. ຫຸ່ນຍົນຍັງມີລະບົບວິໄສທັດເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດການການປ່ຽນແປງຂອງຮູບປະກາລັງ.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນໄດ້ຮັບມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນມີທ່າແຮງ, ແຕ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຜ່ານຜ່າ. ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະກາລັງຢ່າງລະອຽດອ່ອນ, ທ່າແຮງຢູ່ເທິງເຮືອເຄື່ອນໄຫວ, ແມ່ນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການຂົນສົ່ງ. ການປົກປ້ອງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງນ້ໍາເຄັມແມ່ນຄວາມກັງວົນອີກຢ່າງຫນຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Foster, Coralmaker, ວາງແຜນທີ່ຈະອອກສິນເຊື່ອຊີວະນາໆພັນ, ຄ້າຍຄືກັບສິນເຊື່ອຄາບອນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມຕ້ອງການຈາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຊອກຫາການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະຖາບັນວິທະຍາສາດທາງທະເລຂອງອົດສະຕຣາລີ (AIMS), ເຊິ່ງກຳລັງຄົ້ນຄວ້າວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກ້າແກ່ນປະກາລັງສຳລັບວຽກງານການຟື້ນຟູຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ.
ການລິເລີ່ມດ້ານນະວັດຕະກໍາອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາລວມມີການປັບປຸງພັນ "ປະກາລັງ" ທີ່ທົນທານຕໍ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະການນໍາໃຊ້ສຽງເພື່ອດຶງດູດປາແລະເພີ່ມການເຕີມຫີນຂອງຫີນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, AIMS ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ Reef Song, ບ່ອນທີ່ລໍາໂພງໃຕ້ນ້ໍາຫຼິ້ນສຽງທີ່ມີສຸຂະພາບດີຢູ່ໃນຫີນຫີນທີ່ເສຍຫາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາກອນປາກັບຄືນມາ.
ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງແມ່ນຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີ harnessing ແລະວິທີການປະດິດສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນເອກກະລັກ, ການປະສົມປະສານຂອງຫຸ່ນຍົນ, ປັນຍາປະດິດ, ແລະວິທີການຟື້ນຟູທີ່ອີງໃສ່ສຽງຖືສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຊ່ວຍປະຢັດລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອແລະສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Adrienne Murray, "ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງ: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດກ່ຽວກັນຂອງພວກເຮົາ," BBC News
- ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາແນວປະກາລັງທົ່ວໂລກ, “ສະຖານະຂອງແນວປະກາລັງຂອງໂລກ: 2018”