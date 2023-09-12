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ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງ: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດກ່ຽວກັນຂອງພວກເຮົາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງ: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດກ່ຽວກັນຂອງພວກເຮົາ

ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ Taryn Foster, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະ Abrolhos ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ, ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ປະກາລັງ. ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະການເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມພະຍາຍາມຟື້ນຟູປະກາລັງແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາຈັງຫວະການທໍາລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Foster ແລະທີມງານຂອງນາງກໍາລັງບຸກເບີກວິທີການໃຫມ່ທີ່ປະສົມປະສານຫຸ່ນຍົນແລະປັນຍາປະດິດເພື່ອຟື້ນຟູກ່ຽວກັນທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ໄວແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ.

ແນວປະກາລັງ, ປະກອບດ້ວຍສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ polyps, ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດທະເລຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສີ່. ແຕ່ເມື່ອມະຫາສະໝຸດອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະກາຍເປັນກົດຫຼາຍ, ປະກາລັງຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ ແລະເສຍຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2070, ແນວປະກາລັງອາດຈະຫາຍໄປຫມົດ.

ວິທີການປະດິດສ້າງຂອງ Foster ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຊິ້ນສ່ວນຂອງປະກາລັງເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ, ຈາກນັ້ນວາງໄວ້ໃນຖານທີ່ອອກແບບສະເພາະທີ່ເຮັດຈາກຊີມັງປະເພດຫີນປູນ. ຂະ​ບວນ​ການ​ນີ້​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ຫຼາຍ​ປີ​ຂອງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ທາດ​ເຫຼັກ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ກາ​ລັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ແລະ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄວ​ຂຶ້ນ​.

ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການຟື້ນຟູຕື່ມອີກ, Foster ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຊອບແວວິສະວະກໍາ Autodesk. ຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຝຶກອົບຮົມປັນຍາປະດິດເພື່ອຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຊ້ໍາຊ້ອນ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາຫຼື gluing ຊິ້ນສ່ວນປະກາລັງກັບ plugs ແກ່ນ, ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະປະສິດທິພາບ. ຫຸ່ນ​ຍົນ​ຍັງ​ມີ​ລະບົບ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ຈັດການ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ຮູບ​ປະ​ກາ​ລັງ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ, ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຈະ​ຜ່ານ​ຜ່າ. ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະ​ກາ​ລັງ​ຢ່າງ​ລະອຽດ​ອ່ອນ, ທ່າ​ແຮງ​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ​ແມ່ນ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດ້ານ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ການປົກປ້ອງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງນ້ໍາເຄັມແມ່ນຄວາມກັງວົນອີກຢ່າງຫນຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Foster, Coralmaker, ວາງແຜນທີ່ຈະອອກສິນເຊື່ອຊີວະນາໆພັນ, ຄ້າຍຄືກັບສິນເຊື່ອຄາບອນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມຕ້ອງການຈາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຊອກຫາການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະຖາບັນວິທະຍາສາດທາງທະເລຂອງອົດສະຕຣາລີ (AIMS), ເຊິ່ງກຳລັງຄົ້ນຄວ້າວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກ້າແກ່ນປະກາລັງສຳລັບວຽກງານການຟື້ນຟູຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ.

ການລິເລີ່ມດ້ານນະວັດຕະກໍາອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາລວມມີການປັບປຸງພັນ "ປະກາລັງ" ທີ່ທົນທານຕໍ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະການນໍາໃຊ້ສຽງເພື່ອດຶງດູດປາແລະເພີ່ມການເຕີມຫີນຂອງຫີນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, AIMS ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ Reef Song, ບ່ອນທີ່ລໍາໂພງໃຕ້ນ້ໍາຫຼິ້ນສຽງທີ່ມີສຸຂະພາບດີຢູ່ໃນຫີນຫີນທີ່ເສຍຫາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາກອນປາກັບຄືນມາ.

ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງແມ່ນຢູ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີ harnessing ແລະວິທີການປະດິດສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂທີ່ເປັນເອກກະລັກ, ການປະສົມປະສານຂອງຫຸ່ນຍົນ, ປັນຍາປະດິດ, ແລະວິທີການຟື້ນຟູທີ່ອີງໃສ່ສຽງຖືສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຊ່ວຍປະຢັດລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອແລະສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Adrienne Murray, "ອະນາຄົດຂອງການຟື້ນຟູປະກາລັງ: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດກ່ຽວກັນຂອງພວກເຮົາ," BBC News
- ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາແນວປະກາລັງທົ່ວໂລກ, “ສະຖານະຂອງແນວປະກາລັງຂອງໂລກ: 2018”

By Vicky Stavropoulou

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