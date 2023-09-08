Roblox ເປີດເຜີຍຜູ້ຊ່ວຍ Chatbot ສໍາລັບການພັດທະນາເກມ

Roblox ໄດ້ນຳສະເໜີຜູ້ຊ່ວຍ chatbot ໃໝ່ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຂຽນລະຫັດ ແລະການສ້າງໂລກເກມງ່າຍຂຶ້ນ. ຜູ້ຊ່ວຍ Roblox ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອະທິບາຍສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສ້າງເປັນພາສາທໍາມະຊາດ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດຄູ່ມື. ຜູ້ຊ່ວຍສ້າງເຄື່ອງມື AI ທີ່ມີຢູ່ຂອງ Roblox ແລະສາມາດດຶງຊັບສິນຈາກຕະຫຼາດຫຼືຫ້ອງສະຫມຸດຊັບສິນສາຍຕາຂອງຜູ້ໃຊ້.
ເປົ້າໝາຍຂອງ Roblox Assistant ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສ້າງເກມເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການກຳຈັດອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າມາທີ່ຄວາມຮູ້ການຂຽນລະຫັດມັກຈະເກີດຂຶ້ນ. ໃນວິດີໂອສາທິດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮ້ອງຂໍແລະວາງຕົ້ນໄມ້ໃນໂລກເກມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເມື່ອຜູ້ຊ່ວຍໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຄັດລອກແລະວາງຕົ້ນໄມ້ດຽວກັນຫຼາຍຄັ້ງ, ການຮ້ອງຂໍງ່າຍໆເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຕົ້ນໄມ້ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ. ວິທີການຮ່ວມມື ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນໃໝ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກເຄື່ອງມືສ້າງເກມຂອງ Roblox ງ່າຍຂຶ້ນ.
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, Roblox ບໍ່ໄດ້ປະກາດວັນປ່ອຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຊ່ວຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນວ່າມັນຈະເປີດຕົວໃນທ້າຍປີນີ້ຫຼືຕົ້ນປີຫນ້າ. ນອກເຫນືອຈາກຜູ້ຊ່ວຍ, Roblox ໄດ້ປະກາດວ່າແພລະຕະຟອມຈະມີຢູ່ໃນ PlayStation ແລະ Nintendo Switch ໃນເດືອນຕຸລາ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງມັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນທົ່ວເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Roblox Assistant ເປັນການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ສ້າງເກມ, ສະເຫນີວິທີທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະປະສິດທິພາບທີ່ຈະນໍາເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າມາສູ່ຊີວິດ. ໂດຍການກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ຊ່ວຍຈະເປີດໂລກຂອງການພັດທະນາເກມໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຈະສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງຕົນເອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ແຊກແຫຼ່ງບົດຄວາມ]