Roblox ມາຮອດ PlayStation: ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງມັນ

Roblox, ແອັບສັງຄົມ ແລະເກມຍອດນິຍົມ, ຈະມີໃຫ້ໃນ PlayStation consoles ໃນໄວໆນີ້. ໃນກອງປະຊຸມ Roblox Developers Conference (RDC) ໃນປີ 2023, ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງນໍາເອົາແອັບຯຂອງພວກເຂົາໄປ PS4 ແລະ PS5 ໃນເດືອນຕຸລາ. ການຂະຫຍາຍນີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ PlayStation ມີການເຂົ້າເຖິງລາຍການປະສົບການ Roblox ເຕັມຮູບແບບ.
Roblox ມີຢູ່ແລ້ວໃນເວທີຕ່າງໆລວມທັງ PC, Mac, iOS, Android, ແລະ Xbox, ແຕ່ການຂາດການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ Sony's consoles ໄດ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນສາຍຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຄຶດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະບັບ PlayStation ແມ່ນຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ. ລາຍຊື່ວຽກຈາກປີ 2022 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Roblox ກໍາລັງຈ້າງວິສະວະກອນ PlayStation, ແລະ CEO David Baszucki ຊີ້ບອກໃນລະຫວ່າງການໂທຫາລາຍຮັບໃນເດືອນສິງຫາວ່າບໍລິສັດກໍາລັງຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາແອັບຯໄປ PlayStation ແລະ Nintendo Switch.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີແຜນການທັນທີສໍາລັບການປ່ອຍ Nintendo Switch, Roblox ຖືກກໍານົດວ່າຈະມີຢູ່ໃນອຸປະກອນທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ. ໃນເວລານີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນ PlayStation ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມມ່ວນ Roblox ແລະເຂົ້າເຖິງປະສົບການທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກເມື່ອແອັບດັ່ງກ່າວມີຢູ່ໃນ PS4 ແລະ PS5.
ນອກເຫນືອຈາກການຂະຫຍາຍ PlayStation, Roblox ຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ app Meta Quest Roblox ຈະມີໃຫ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ. ແອັບ Quest, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນເດືອນກໍລະກົດເປັນເບຕ້າເປີດ, ລວບລວມຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານການຕິດຕັ້ງໃນຫ້າມື້ທໍາອິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອັບເດດກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງແອັບ Xbox, ໂດຍມີການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະຄຳສັນຍາຂອງການອັບເດດເລື້ອຍໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "Roblox ຈະມີຢູ່ໃນ PlayStation Consoles ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້" ໂດຍ Jay Peters
– “Roblox ປະກາດການເປີດຕົວອັນເຕັມທີ່ຂອງ Meta Quest Roblox App ແລະອັບເດດແອັບ Xbox” ໂດຍ Roblox